Tânăra de 10 care va studia „Computer Science” în Olanda. Este pasionată de inteligenţa artificială INTERVIU

Absolventă a Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri”, cea mai prestioasă unitate de învăţământ Galaţi, Bianca Beatrice Eni este o tânără de excepţie, care prin multă muncă şi perseverenţă a reuşit să obţină nota 10 la Bacalaureat.

Într-un interviu pentru ”Adevărul”, tânăra ne dezvăluie ”secretul” care a stat la baza acestei performanţe, precum şi planurile de viitor pe care le are.

„Sunt o persoană pasionată şi ambiţioasă, mereu am fost, dar nu am făcut un scop din a ajunge la anumite rezultate. Mereu am privit viitorul cu ochii deschişi şi m-am bazat pe intuiţie şi pe forţele proprii. Pasiunile mele se întind pe mai multe domenii, de la cel artistic (desen, dans), la cel sportiv şi în final cel academic, fiind fascinată de la o vârstă fragedă de partea reală, logică sau tehnică a realităţii”, afirmă Bianca, într-o scurtă descriere pe care şi-o face pentru „Adevărul”.



Adevărul: Ai luat nota 10 la Bacalaureat. Te aşteptai la acest rezultat?



Bianca: Notele de 10 la Bacalaureat au fost surprize foarte plăcute pentru mine, când am deschis site-ul şi mi-am văzut codul pe prima poziţie a listei nici nu mi-a venit să cred. Eram mulţumită de prestaţia mea la toate dintre cele 3 probe, dar, după cum ştim, corectarea poate fi subiectivă, iar limita dintre o nota perfectă şi una foarte bună este fină. Pregătirea mea pentru BAC s-a bazat pe recapitularea cunoştinţelor acumulate de-a lungul liceului. Cred cu tărie că învăţarea constantă şi temeinică la momentul potrivit m-au ajutat să am atâtea rezultate în viaţă. Seriozitatea legată de parcursul meu academic a fost cultivată încă din clasa a V-a când am început cursurile la CNVA. Sub îndrumarea profesorilor am participat la diferite concursuri si olimpiade, mereu obţinând câte un premiu la etapele judeţene la matematică. În clasele a IX-a şi a X-a mi-am urmat pasiunea pentru limba engleză, reuşind sa câştig menţiuni la etapa naţională a olimpiadei.

sursa: Arhivă Personală

Cine au fost mentorii tăi, cui trebuie să mulţumeşti?



De-a lungul anilor m-am bucurat de ghidajul unor profesori extraordinari şi dedicaţi. La matematică îi datorez performanţele din liceu domnului diriginte Mihai Totolici. Chiar şi la începutul pandemiei când se închiseseră şcolile şi eram cu toţii într-o stare de confuzie generală, dumnealui a luat iniţiativa predării online pentru a se asigura că nu vom pierde una dintre părţile esenţiale ale materiei. De asemenea, pentru un elev de la real, limba română nu prezintă de obicei un interes. Dar doamna profesoară Gabriela Ciubotaru ne-a făcut să apreciem acest obiect şi s-a asigurat că putem promova examenul de BAC cu note cât mai mari, fără pregătire în particular. Aş vrea să îi mulţumesc doamnei profesoare Stanca Cătălina care mi-a arătat că fizica e frumoasă şi mi-a susţinut potenţialul încă din clasa a X-a, iar domnul profesor Onuţ Atanasiu m-a impulsionat să mă autodepăşesc la această materie. În final, cea fără de care nu aş fi putut pleca la studii în străinătate este doamna profesoară Şoaică Sorina, cu ajutorul căreia am descoperit iubirea pentru limba engleză şi am ajuns să o pot utiliza la cel mai înalt nivel.

Cum a fost ultimul an, având în vedere contextul pandemic?

Ultimul an a fost cu totul neaşteptat, dar nu pot spune că mi-a creat multe probleme. Am tratat orele online cu aceeaşi seriozitate ca pe cele fizice, evitând să mă las distrasă de alte activităţi. Cu atât mai mult, personal, unele ore virtuale s-au dovedit a fi mai eficiente şi m-am putut concentra mult mai bine. Astfel, nu am avut nevoie de pregătiri pentru a recupera materia, dar recunosc că nu toţi elevii din ţară s-au putut bucura de aceleaşi condiţii ca mine, iar pandemia a lasat şi goluri considerabile. În acelaşi timp, pandemia cred că ne-a afectat pe toţi din punct de vedere social, ceea ce poate avea repercusiuni uriaşe din păcate.



Vei studia din toamnă „Computer Science” în Olanda. De ce ai ales această specializare?

Din toamnă voi urma programul "Computer Science and Engineering" la Universitatea Tehnică din Eindhoven. După 4 ani de liceu la profilul matematică-informatică intensiv, cu până la 7 ore de informatică pe săptămână, această specializare era una dintre opţiunile evidente. Programarea este fascinantă, dar informatica este un domeniu larg şi versatil, care începe să fie încorporat în aproape toate domeniile de activitate. Aşadar, vreau să îmi aduc şi eu aportul în eficientizarea lumii cu ajutorul tehnologiei.



De ce ai ales să pleci în străinătate?



Ideea plecării la studii în străinătate am avut-o de când eram mică, fiind atrasă de noi experienţe într-un mediu cu totul diferit. Cu toate acestea, când am aflat ştirea Brexitului, a trebuit să mă reorientez. Iniţial eram convinsă că voi rămâne în România, fie la Cluj, fie la Bucureşti. Abia la începutul clasei a XII-a am aflat de posibilitatea Olandei ca ţară de studii şi părinţii m-au încurajat să nu ratez ocazia de a aplica. Nu m-au forţat nicio clipă să plec din România, dar sistemul inovativ, precum şi oportunităţile de după terminarea facultăţii m-au convins să fac acest pas.



După absolvirea facultăţii îţi doreşti să lucrezi în domeniul inteligenţei artificiale? Ce te atrage la această specializare?



Dorinţa mea de a studia Inteligenţa Artificială nu este încă sedimentată, dar mi se pare un domeniu fascinant, prin modul în care face legătura între psihologia umană şi calculatoare. De asemenea, incorporarea unei astfel de tehnologii în diferite domenii oferă un grad mare de libertate creativă, care te poate scoate din rutină. Totuşi, sunt deschisă şi la alte laturi ale IT-ului, şi în timpul facultăţii îmi voi da seama exact pe ce vreau să mă specializez.



Ce planuri ai de viitor?



Viitorul este destul de incert în acest moment, dar după terminarea studiilor de licenţă voi face si un masterat, cel mai probabil tot undeva în Europa de vest. Prefer să lucrez în industria IT şi să găsesc soluţii palpabile, care să ajute oamenii, decât să urmăresc diferite teoreme şi ipoteze teoretice.





sursa: Arhivă Personală

De ce crezi că mulţi tineri români pleacă să studieze în străinătate?

Este adevărat că facultăţile din România sunt mai mult decât capabile să ofere o educaţie solidă studenţilor, mai ales în domenii precum medicina sau dreptul, dar şi în cele tehnice. Învăţământul românesc a fost întotdeauna unul riguros. Totuşi, cred că mulţi aleg studiile în afară pentru oportunităţile profesionale de după terminarea facultăţii. Universităţile din ţări cu o mai mare dezvoltare economică au conexiuni puternice cu piaţa muncii şi oferă tinerilor posibilităţi de internshipuri sau angajare cu mare aplicabilitate practică, mai ales pentru cei cu specializări tehnice.



Ce nu vă oferă România în acest moment? Ce îţi lipseşte cel mai mult aici?



România are un mare potenţial de dezvoltare, deoarece dispune de oamenii potriviţi şi muncitori. Din păcate, guvernările inadecvate din ultimii 30 de ani şi promisiunile deşarte legate de reforme educaţionale şi economice creează un mediu în care evoluţia stagnează. Fiecare doreşte să trăiască într-o lume mai bună, dar până nu se va face o restructurare completă a priorităţilor statului, mulţi tineri vor continua să-şi caute un viitor mai sigur prin alte părţi ale lumii, unde competenţa şi meritele le sunt apreciate. Iar, după părerea mea, una dintre concepţiile greşite frecvent auzite despre cei care pleacă din România este că nu le pasă de ţară. Nu este deloc uşor să te restabileşti permanent într-un stat străin, de aceea diaspora este cea care se mobilizează cel mai bine când sosesc alegerile, faţă de mulţi români din ţară care deja şi-au pierdut speranţa unei schimbări şi nici măcar nu merg la vot. Mulţi dintre cei care plecăm, ne-am întoarce cu bucurie acasă dacă am fi primiţi cu aceleaşi condiţii demne de un stat european în anul 2021.

Eşti pasionată de pictură şi desen? În viitor vrei să-ţi dezvolţi mai mult această latură?



Pasiunea pentru desen şi artă am descoperit-o de când eram foarte mică şi de-a lungul anilor a devenit un hobby plăcut care ma relaxează şi îmi menţine vie creativitatea. Pe viitor aş dori pe cât se poate sa incorporez această latură în munca mea, sau să lucrez ca freelancer în timpul liber.