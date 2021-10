Năzdrăvăniile pandemiei: O româncă din Suedia susţine că se apără de COVID cu ajutorul unui pendul

Femeia nu poată mască de protecţie şi le-a spus medicilor că pendulul o ajută să-i depisteze pe cei infectaţi cu SARS-COV-2. Astfel, reuşeşte să se ferească de virus.

„O doamnă originară din România a intrat în cabinet fără mască. Evident, că am reacţionat. Atunci, doamna, foarte senină, mi-a spus că <<nu sunt infectată şi n-am nici o şansă să mă infectez, deoarece am la mine un pendul>> A scos din buzunar acel pendul şi, mişcându-l aşa, lejer, mi-a spus: <<Vedeţi? Pendulul vine spre mine, asta înseamnă că eu sunt curată, nu sunt infectată. Iar când mă întâlnesc cu cineva, scot pendulul, iar dacă acel pendul face o anumită mişcare îmi dau seama că este infectat şi mă păzesc, deci cu mine puteţi să fiţi în siguranţă>>”, a povestit medicul Laura Ghibu, la Digi24.

Medicul recunoaşte că în acel moment a rămas fără cuvinte, neavând argumente să o contrazică pe femeie.

„În acel moment nu am reuşit să-mi găsesc cuvintele, nu am reuşit să-i dau un răspuns. M-am uitat la ea şi am spus: BINE. M-a prins foarte nepregătită, nu am avut niciun argument logic care ar fi putut să rezoneze cu argumentele doamnei. M-am uitat la colegii mei, am ridicat toţi din umeri şi ne-am pus o mască în plus”, adaugă Laura Ghibu.

