Elevă de la o şcoală din Galaţi diagnosticată cu COVID-19. Toţi colegii săi de clasă au fost plasaţi în izolare

O elevă de clasa a VI-a de la şcoala nr. 22 din Galaţi a fost diagnosticată cu COVID-19. Fata s-a simţit rău încă din prima zi de şcoală, acuzând dureri de burtă. A fost plasată imediat în izolatorul şcolii şi transportată apoi de părinţi la spital.

Diagnosticul medicilor a fost apendicită acută, dar a fost ulterior testată şi pentru COVID-19, stabilindu-se că eleva a contractat virusul. Prin urmare, toţi colegii săi de clasă au fost trimişi acasă, în izolare.

”În prima zi de şcoală, fata a avut dureri de burtă şi a fost plasată în izolator. A fost transportată de părinţi la spital, unde s-a constatat că are apendicită acută, dar a fost confirmată pozitiv şi cu noul coronavirus. Am luat decizia ca toţi colegii ei de clasă să fie trimişi acasă pentru următoarele 14 zile. Eleva are un frate în clasa a IV-a, care învaţă la aceeaşi şcoală. Şi el a fost plasat în izolare, ca şi părinţii”, ne-a declarat Onuţ Atanasiu, inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi.

Direcţia de Sănătate Publică Galaţi a declanşat o anchetă epidemiologică la şcoala nr. 22 din Galaţi pentru a identifica toţi contacţii fetei. Unitatea şcolară va fi dezinfectată, iar elevii clasei în care învaţă fata vor face cursuri online în următoarele 14 zile.

Elevii de la celelalte clase vor continua să vină la şcoală, iar dacă va mai fi depistat un alt caz sau mai multe de infectare cu noul coronavirus, unitatea şcolară ar putea trece pe scenariul roşu, ceea ce înseamnă că orele vor fi susţinute doar online.

