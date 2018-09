De unde vine simbolul „secera şi ciocanul“. Ce ţară l-a folosit prima şi în ce state este interzis

„Secera şi ciocanul” – cel mai cunoscut simbol al mişcării comuniste din toată lumea – are, aşa cum era de aşteptat, origini ruseşti. Totuşi, dincolo de clasica interpretare că alăturarea dintre seceră şi ciocan exprimă „înfrăţirea dintre ţărănime şi muncitorime”, există şi interpretări mai puţin conformiste în această privinţă.

O serie de antropologi din zilele nostre au afirmat că acest simbol, la fel ca altele utilizate în Uniunea Sovietică, era de fapt un simbol rus-ortodox preluat de Partidul Comunist pentru a hrăni nevoile religioase pe care comunismul încerca să le extirpeze prin introducerea unei noi „religii” de stat.

Simbolul ar fi chiar „o permutare a crucii duble ortodoxe ruse”, după cum menţionează David Lempert în volumul „Daily Life in a Crumbling Empire: The Absorption of Russia into the World Economy” (Columbia University Press/ Eastern European Monographs, 1996), teoria fiind preluată de mai mulţi cercetători în domeniu.

Totuşi, bolşevicii nu visau chiar o nouă cruce

Dincolo de afirmaţiile destul de şocante ale antropoligilor care merg pe ideea neo-religiei comuniste există, totuşi, povestea apariţiei acestui simbol. Lucrările despre istoria partidului comunist din Uniunea Sovietică relevă faptul că, de fapt, „secera şi ciocanul” a evoluat din simbolul original „plugul şi ciocanul”, prin care bolşevicii încercau să atragă, firesc am zice, adepţii din zonele sărace ale societăţii.

Deşi este cunoscut încă din 1917, când era folosit pentru diferite insigne ale Armatei Roşii şi ale Gărzilor Roşii, „secera şi ciocanul” a devenit oficial numai din 1922, la scut timp fiind preluat de mulţime de partide (printre care şi Partidul Comunist/Muncitoresc Român).

Mai târziu, simbolul a fost folosit pe steagul Uniunii Sovietice adoptat în 1923, folosirea fiind oficializată prin Constituţia sovietică din 1924, după 1924 fiind folosit şi pentru steagurile republicile Uniunii Sovietice. Mai înainte de anul 1924, republicile unionale aveau steaguri roşii pe care erau supraimprimate cu litere aurii numele respectivei republici, după cum stipula Constituţia sovietică din 1918.

„Secera şi ciocanul” face parte şi în prezent din logo-ul companiei aeriene ruseşti Aeroflot, iar printre steagurile unităţilor administrative ale Federaţiei Ruse se numără şi cazul unic al celui al regiunii Briansk, care include şi amintitul simbol. De altfel, negustorii de suveniruri din fostele ţări sovietice încă mai fac bani frumoşi vânzând insigne sau obiecte pe care este imprimat foarte cunoscutul simbol al comuniştilor.

Simbolul, interzis în unele ţări

Utilizarea acestui simbol în scopuri politice este interzisă prin lege înmai multe ţări, printre care Ungaria, Lituania, Polonia şi Republica Moldova. În aceasta din urmă, Vladimir Voronin a calificat legea drept o „aiureală ordinară” care „miroase a fascism” şi nu are „perspective istorice”.

O lege similară a fost luată în considerare în Estonia, dar în cele din urmă demersul s-a blocat într-o comisie parlamentară. Miniştrii de externe din Lituania, Letonia, Bulgaria, Ungaria, România şi Republica Cehă au solicitat o interdicţie la nivelul Uniunii Europene privind simbolurile comuniste, în 2010, cerând UE „să incrimineze aprobarea, negarea sau deprecierea crimelor comunismului” şi au afirmat că „negarea unor astfel de infracţiuni ar trebui să fie tratate în acelaşi mod ca şi negarea Holocaustului şi trebuie să fie interzisă prin lege”.Comisia Europeană nu s-a pronunţat asupra cererii.

Există şi simboluri care au anumite asemănări stilistice cu „secera şi ciocanul”. Este cazul steagul Angolei, al Partidului Comunist din SUA şi cel al logoului sidicatului britanic al muncitorilor din transporturi.

Variaţiuni ale temei „uneltelor înfrăţile” includ simbolul Partidului Muncitoresc Coreean (ciocanul, pensula şi sapa), vechiul simbol al Partidului Laburist Britanic (spada, facla şi sapa), simbolul Albaniei comuniste (târnăcopul şi puşca) şi cel al Republicii Democrate Germane (ciocanul şi compasul).

