Cinci piese auto care îi omoară pe şoferii zgârciţi. Greşelile banale pe care le fac conducătorii auto

Există câteva componente auto la achiziţia cărora şoferii nu trebuie să se zgârcească pentru a se putea deplasa în siguranţa cu maşina. Vă prezentăm mai jos cele mai importante dintre acestea.

Plăcuţele şi discurile de frână

Când este vorba de plăcuţele şi discurile de frână, niciun preţ nu poate fi considerat prea mare. Şi asta pentru că componentele auto ce ţin de frânare sunt cele mai importante piese auto, alături de cele de direcţie. Sunt mulţi şoferi inconştienţi care cumpără plăcuţe de frână de la maşini dezmembrate, a căror suprafaţă de fricţiune este minimă. La fel procedează şi cu discurile de frână, cu toate că acestea sunt ovalizate, crăpate, iar gradul de uzură este foarte mare. Este suficientă o frânare mai puternică pentru ca acestea să se spargă pur şi simplu, iar şoferul nu va mai avea niciun control asupra maşinii. În concluzie, nu vă ieftiniţi la o diferenţă de câţiva zeci de lei cât vă costă să cumpăraţi un set de plăcuţe de frâne noi pentru că ele vor face diferenţa între viaţă şi moarte în trafic. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul discurilor de frână.

Bieletele de direcţie

Când vorbim de sistemul de direcţie, bieletele sunt printre cele mai importante. Acestea leagă fuzeta de caseta de direcţie şi, indirect, de volan. Bieletele preiau toate şocurile provenite de la gropi, viraje bruşte şi denivelări, astfel că acestea se şi strică cel mai des la un autovehicul. ”Mulţi conducători auto preferă să cumpere bielete la mâna a doua, deşi sunt în bună măsură compromise. Garnitura de cauciuc este uzată, iar la o groapă mai mare vor ceda cu siguranţă. Niciodată nu trebuie să cumpăraţi bielete second hand, iar acest lucru este valabil şi pentru pivoţi, capetele de bară şi tot ceea ce înseamnă bucşăraie la o maşină. Coşmarul oricărui şofer este să constate că nu mai are control asupra direcţiei, iar maşina intră pe contrasens sau iese cu viteză de pe carosabil, ceea ce înseamnă un accident de circulaţie care poate fi foarte grav”, susţine Florin Marin Bogdan, şef de lucrări la Facultatea de Inginerie din Galaţi.

Anvelopele

Mulţi conducători obişnuiesc să cumpere anvelope second hand pentru că nu îşi permit unele noi sau pur şi simplu pentru că apreciază că nu merită să dea atâţia bani pe nişte cauciucuri noi. Problema este că aceştia nu cumpără nişte anvelope cu uzură minimă, ci cauciucuri în cea mai proastă stare posibilă. ”Cu cât suprafaţa de rulare este mai mică, cu atât riscul de accident creşte. Chiar şi când şoferul are vizibilitate bună şi frânează din timp, maşina se va opri foarte greu. Dacă nu aveţi de ales şi trebuie să cumpăraţi anvelope second hand, asiguraţi-vă că acestea nu sunt mai vechi de 4 ani, iar adâncimea benzii de rulare nu este mai mică de 5 milimetri”, ţine să precizeze Florin Marin Bogdan.

Amortizoarele

Şi amortizoarele sunt esenţiale pentru o deplasare în siguranţă către destinaţia dorită. Dacă alegeţi să cumpăraţi amortizoare la mâna a doua, veţi costata că acestea nu vor avea viaţă lungă, iar riscul de a provoca un accident de circulaţie este foarte mare. ”Garniturile la amortizoarele second hand sunt, de regulă, îmbătrânite, iar asta face ca maşina să devină săltăreaţă pe şosea. Cum şoselele la noi sunt pline de gropi şi denivelări, nu vreţi să constataţi într-o curbă că maşina începe să se învârtă şi ajungeţi într-o copac de pe marginea drumului pentru că amortizorul de la o roată a cedat. Cel mai bine este să cumpăraţi amortizoare noi pentru că nu costă foarte mult şi veţi putea circula cu maşina în siguranţă”, explică Florin Marin Bogdan.

Farurile

Farurile reprezintă o altă componentă auto cu un rol extrem de important în siguranţa rutieră pentru că acestea asigură şoferului o vizibilitate bună pe timp de noapte şi când este ceaţă. Dacă alegem să cumpăr faruri la mâna a doua, trebuie să fim atenţi ca acestea să nu fie mătuite sau să aibă crăpături, pentru că pe acolo va intra apă, iar vizibilitatea va scădea substanţial. Recomandat este să cumpăraţi faruri noi, dacă acest lucru este necesar, iar apoi să mergeţi cu ele la reglaj, pentru că pe timp de noapte sau când este ceaţă vă vor asigura vizibilitatea de care aveţi nevoie pentru a se sesiza din timp un biciclist fără vestă reflectorizantă care circulă pe sensul dumneavoastră de mers sau o maşină oprită de un şofer neglijent pe carosabil fără semnalele de avarie pornite, ca să amintim doar două potenţiale pericole pe care le puteţi întâlni în trafic.

