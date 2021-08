Braga, antidotul caniculei care aduce aminte de trecut. Era oferită soldaţilor pentru a-şi recăpa puterile

Secretul unei reţete vechi de sute de ani este dezvăluit de turcul Ismail, un producător renumit din Galaţi. Împreună cu soţia sa, Ismail deţine o mică fabrică la marginea oraşului unde ei produc bragă. Reţeta este una bine păstrată şi moştenită de la strămoşii din Turcia. Anual, cei doi soţi produc câteva tone de bragă care ajunge pe mesele românilor din toate colţurile ţării, ba chiar şi în străinătate.

Savuroasa băutură este preparată în două sortimente: dulce, dar şi uşor fermentată cu gust dulce-acrişor. Braga este făcută din făină neagră şi făină de porumb sau mălai. Ulterior, este îndulcită cu zahăr şi apoi parcurge mai multe etape: fierbere, batere şi cea de îndulcire.

„Sunt de origine turcă, dar din bunici, străbunici născuţi în România, care au făcut şi ei bragă. Reţeta o păstrăm cu sfinţenie de sute de ani, iar ingredientele sunt alese cu grijă. Băuturile noastre sunt făcute cu răspundere şi cu dragoste. Suntem mândri că facem bragă – şi nu orice bragă, ci una ca pe vremuri. Ea este perla noastră. În perioada Imperiului Otoman, braga era folosită pentru a energiza şi vitaminiza soldaţii – conţine proteine, glucide, tot grupul vitaminelor B, conţine şi acid lactic foarte bun pentru sănătatea omului“, a povestit Ismail Dilaver.

sursa: Ismail Dilaver/FB

Braga-i magică. Ce poate face un pahar cu bragă

Toate aceste ingrediente sunt puse într-un cazan, care se încălzeşte la o temperatură de 100 de grade Celsius. Timp de o zi, de la răsărit şi până la apus, se amestecă încontinuu, astfel încât ingredientele să fiarbă şi să fermenteze în tihnă. De la soţia sa, Mariana Ismail, aflăm că braga face minuni în zilele caniculare: un pahar ne ajută să ne revigorăm.

„Braga-i soră cu răcoarea. Atunci când mercurul creşte-n termometre, salvarea se găseşte într-un pahar plin cu bragă –o licoare care îşi propune să vă răcorească şi să vă stingă setea. Gustul desăvârşit te duce cu gândul la vremurile când produsele nu cunoşteau coloranţi şi E-uri. Totodată, braga este o băutura folositoare pentru copii, pentru sportivi şi pentru cei care depun efort fizic şi intelectual. Pentru valoarea nutritivă a brăgii, un rol aparte îl joacă şi acizii organici, printre care şi acidul lactic, care imprimă băuturii în fermentare un gust plăcut si proaspăt. În plus, aceasta are şi o acţiune bactericidă. Prezenţa microflorei variate în bragă, în special drojdiile de panificaţie şi bacteriile lactice, au o influenţă binefăcătoare asupra aparatului digestiv“, spune Mariana Ismail.

Turcul Ismail este încântat că braga pe care o prepară este atât de căutată şi de apreciată.

„După reacţia clienţilor noştri, nu greşim dacă zicem că braga are puteri greu de cuprins cu mintea. De mai multe ori, oameni care au băut bragă ne-au zis că, după prima gură, mintea li s-a umplut cu imagini din trecut – şi-au amintit de părinţi, de bunici sau de prieteni vechi. Alţii ne povesteau cu zeci de detalii momentul pe care-l retrăiau: cum era vremea afară, anul, luna, chiar şi ziua, cu ce erau îmbrăcaţi şi tot aşa. De-a dreptul uimitor este când un pahar de bragă îi face pe oameni să se apuce să caute telefonul unui prieten cu care nu s-au văzut de ani. Cine a băut bragă ştie că-i magică“, spune bragagiul Ismail.

sursa: Ismail Dilaver/FB

Ingredientul surpriză: curmalele

Pentru a fi consumată de copii, dar şi de diabetici, cei doi soţi s-au gândit să înlocuiască zahărul din bragă cu curmale. A ieşit o băutură naturală sută la sută. „Ideea ne-a venit plecând de la nepoţica noastră. Ştiţi, în zilele noastre, copiii nu au voie să consume prea mult zahăr şi ne-am gândit să-l înlocuim cu un produs natural şi sănătos. Aşa mi-a venit ideea să folosesc curmale. Vă mărturisesc că nepoţica mea salivează ca un căţel atunci când bea bragă. Am văzut şi părinţi preocupaţi de această băutură. Vin, cumpără şi se bucură că există“, povesteşte Mariana Ismail.

Braga cu curmale stimulează sistemul digestiv, ajută la controlul glicemiei, dar şi la întărirea sistemului imunitar. Curmalele conţin numeroase vitamine, între care B1, B2, B3, B4 şi K, lucru descoperit şi de către cei doi bragagii.

sursa: Ismail Dilaver/FB

„Am descoperit cu surprindere că aceste fructe conţin potasiu, fibre şi fier. Am constatat că s-a redus la jumătate numărul de glucide şi de calorii, un mare plus pentru cei care sunt diabetici. Soţul meu este diabetic, iar braga aceasta este perfectă, împrumută din gustul curmalelor. Noi ne-am obişnuit clienţii cu băuturi sută la sută naturale, fără conservanţi şi fără coloranţi. Avem o clientă de la Brăila care vine o dată pe săptămână şi cumpără 4-5 sticle. Vin oameni trimişi de medici. Am găsit un furnizor de curmale bun, am căutat să nu fie tratate şi să nu aibă zahăr adăugat“, spune Mariana.

Reţeta pleacă de la mustul de bragă, doar îndulcirea diferă. În plus, are o structură cu totul diferită faţă de braga obişnuită, fiind mai consistentă. „Reţeta este cu must de bragă, la care îndulcirea şi fermentarea se fac în prezenţa curmalelor. Ingredientele sunt: făină neagră, mălai, apă – zaharurile provin din curmale. Are o culoare mai închisă, care este obţinută de la curmale, iar în băutură putem observa mici bucăţele ale acestor fructe“, a explicat turcul Ismail.

sursa: Ismail Dilaver/FB

În fabrica de la marginea Galaţiului, cei doi soţi fac, pe lângă bragă, diverse băuturi care au la bază flori de soc, ghimbir şi flori de tei, mentă, măceşe şi hibiscus. O sticlă de doi litri de bragă cu curmale costă 12 lei, în timp ce braga tradiţională se vinde cu 10 lei recipientul de doi litri.

sursa: Ismail Dilaver/FB

