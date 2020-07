Bărbat cu handicap mental şi fizic, bătut şi lăsat să agonizeze până la moarte de femeia care ar fi trebuit să îl îngrijească

Curtea de Apel Galaţi a condamnat-o definitiv pe Ionica Gurău, o femeie de 39 de ani din judeţul Galaţi, la 8 ani de închisoare pentru lovituri cauzatoare de moarte. Soţul acesteia se angajase printr-un contract să aibă grijă de fiul unor rude, în vârstă de 63 de ani, bărbatul având un handicap mental şi fizic.

La moartea persoanei cu handicap, bărbatul urma să primească casa unde locuia acesta. Bărbatul a plecat să muncească în Olanda, iar Ionica Gurău, soţia acestuia, a rămas să se îngrijească de bărbatul în vârstă de 63 de ani, precum şi de copilul lor minor.

Femeia avea însă un caracter extrem de violent. Îl lovea constant pe bărbatul cu handicap, îi dădea de mâncare doar cât să supravieţuiască şi nu îl lăsa aproape niciodată să părăsească curtea casei.

”De la venirea inculpatei, viaţa victimei a fost schimbată. Întâi, inculpata i-a interzis victimei să mai presteze orice fel de activităţi în gospodăriile vecinilor sau să primească mâncare, haine sau ţigări de la aceştia.

Apoi, pentru a fi sigură că victima nu încalcă dispoziţiile sale, i-a interzis să părăsească domiciliul, cu excepţia situaţiilor în care chiar ea îi trasa sarcini, pe care victima trebuia să le îndeplinească întocmai. Astfel, victima era, de obicei, trimisă la magazin. Primea un bilet pe care erau menţionate produsele care urmau a fi cumpărate şi banii. La întoarcerea sa, victima prezenta produsele, restul de bani şi bonul fiscal

Victima era lăsată să plimbe minorul doar pe în timpul în care inculpata era ocupată cu treburile gospodăreşti. În orice altă situaţie, ieşirea victimei din locuinţă era interzisă. Pe lângă faptul că, această interdicţie în sine reprezintă un abuz greu de tolerat de către orice persoană, în cazul victimei se constituia într-un adevărat mecanism de supunere.

Victima nu realiza venituri, dar nici nu avea permisiunea să muncească la vecini sau să primească de pomană, context în care victima se afla întrutotul la dispoziţia inculpatei. În gospodărie, inculpata îi trasa sarcini victimei, care în sine nu constau în chestiuni dificile sau umilitoare, însă victima, fiind o persoană cu intelect redus şi unele dizabilităţi fizice nu reuşea aproape niciodată să atingă standardele fixate de inculpată. Aceasta din urmă, fiind o fire abuzivă, lipsită de înţelegere sau compasiune, îşi pierdea imediat răbdarea.

Certurile în casă reprezentau o constantă. Având deficienţe de vorbire, victima nu se putea explica niciodată, iar dacă încerca, inculpata era atât de enervată încât ajungea la agresiuni fizice”, a stabilit instanţa de judecată.

Avea corpul plin de vânătăi

Bărbatul cu handicap fizic şi mental pleca în sat când femeia se ducea să îşi viziteze rudele, iar sătenii au aflat cu acest prilej de ce ”tratament” avea parte. Avea corpul plin de vânătăi şi primea de mâncare şi ţigări de la rude. Pe 22.11.2018, Ionica Gurău s-a enervat peste măsură după ce a aflat că bărbatul a aruncat ciorba pe care o făcuse pentru că nu îi plăcuse, a luat un lemn şi l-a lovit în diferite zone ale corpului până a obosit.

Timp de câteva zile, victima s-a simţit rău după loviturile primite, dar pentru Ionica Gurău nu a contat. Pe 25.11.2018, femeia l-a lovit din nou pe bărbat în zona feţei practic fără motiv, iar victima a mai avut putere să se aşeze pe o bancă din curte, unde a murit. În urma expertizei medico-legale s-a stabilit că bărbatul suferise o masivă hemoragie internă care i-a adus moartea.

”I-a aplicat victimei G. P. mai multe lovituri cu un lemn de foc, în diferite zone ale corpului, cauzându-i hemoragie internă masivă, consecutivă rupturii splenice şi a unor revărsate sanguine subcutanate pe suprafeţe mari, leziuni care au dus la decesul victimei”, se menţionează în rechizitoriu.

A sunat la 112 abia după ce victima trăgea să moară

Femeia a încercat să dea vina pe victimă pentru cele întâmplate, susţinând că bărbatul era agresiv şi o ameninţase de mai multe ori, dar nu a putut proba acest lucru.

„Am încercat să îi dau de mâncare, însă acesta nu putea mânca de dureri. La un moment dat, în timp ce mă aflam în camera fiului meu am auzit mai multe zgomote din curte şi când am ieşit l-am văzut aşezat pe banca din marchiză. Acesta se simţea foarte rău şi se ţinea cu mâna de burtă şi am încercat să îl ajut să se deplaseze către cameră, dar nu se mai putea ţine pe picioare”, a declarat Ionica Gurău în faţa judecătorilor.

Cu toate acestea, femeia nu a chemat ambulanţa. Panicată că starea de rău a victimei putea fi urmarea agresiunilor sale, Ionica Gurău şi-a sunat soţul în Olanda, a chemat vecinii şi abia după ce constatat că victima nu mai mişca şi abia mai respira, a sunat la 112.

Anchetatorii au stabilit că victima era incapabilă să facă rău cuiva, demontând afirmaţiile agresoarei. Bărbatul era lent în mişcări, avea un handicap la un picior şi nici măcar nu se putea exprima coerent.

