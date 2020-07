Tinerii dintr-un centru social din Vrancea acuză că sunt testaţi cu forţa la COVID-19. Ce spun autorităţile

Cei aproximativ 20 de beneficiari ai Centrului social cu destinaţie multifuncţională "Sf. Teodor" din Focşani, aflat în grija Direcţiei pentru Protecţia Copilului Vrancea, s-au trezit aproape "sechestraţi" în spaţiul unde se găsesc modulele în care locuiesc.

În acest centru sunt găzduiţi pe o perioadă până în trei ani tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi pleacă din alte centre de plasament, în special de cei care nu au unde să tragă, la o casă, o familie.

Vorbim de tineri majori, unii dintre ei angajaţi la diferite firme, care spun că au fost ameninţaţi de directorul instituţiei căreia i se subordonează Centrul că vor pleca din locaţie dacă nu acceptă testul.

"Mi s-a spus că nu putem părăsi centrul sub motiv că trebuie să ne facă testul COVID-19 şi că este obligatoriu, iar dacă nu-l facem ne vor da afară. Am vorbit cu şeful de centru că nu ni se pare ceva normal şi că face un abuz asupra noastră. Acel domn a intervenit hotărât să ne impună testul. L-am întrebat dacă dânsul are testul făcut şi a răspuns că nu. Noi suntem majori toţi, cu un număr de 20 de beneficiari. Cei de la firma unde lucrez m-au înţeles deocamdată, dar dacă mai lipsesc de la muncă nu ştiu ce se va întâmpla", ne-a spus unul dintre beneficiari.

Reprezentanţii DGASPC Vrancea ne-au precizat că în cadrul Centrului există o suspiciune de COVID-19 şi din acest motiv se impun restricţii.

"Nu este nicio sechestrare, ci avem o suspiciune, cu simptomatologie specifică COVID-19, iar toţi beneficiarii au făcut testul. Încă nu s-au primit rezultate. Din acest motiv s-au impus restricţii din punct de vedere al ieşirilor. Mai departe, tot DSP stabileşte ce se va întâmpla dacă suspiciunea se confirmă. Ei sunt toţi majori şi îşi pot gestiona situaţia la locul de muncă", ne-a declarat Adina Lăscan, purtător de cuvânt al DGASPC Vrancea.

Vă mai recomandăm şi:

VIDEO 200 de teste Covid-19 vor putea fi lucrate zilnic în Vrancea. Aparatul promis de autorităţile medicale ajunge marţi şi va fi pus la lucru a doua zi

Culmea birocraţiei. Aparatul de testare Covid-19 al Spitalului de Urgenţă nu are autorizaţie de funcţionare