Primarul Cristi Misăilă l-a concediat a doua oară pe şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Georgian Nicolae, şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) la Municipiul Focşani, se află în preaviz din nou, primarul Cristi Misăilă neputându-i ierta revenirea în instituţie, după ce l-a dat afară şi în primăvara lui 2019.

Georgian Nicolae spune că decizia edilului a fost luată pe baza unei evaluări subiective.

"Mi-a făcut o fişă de evaluare după capul lui. Nu are ce să-mi reproşeze, m-a umilit cât a putut, mi-a dat dispoziţie să împart pachetele de alimente din programul POAD, am făcut tot ce mi-a stat în putinţă să fie bine. Eu am făcut deja acţiune în instanţă, am contestat fişa de evaluare. Sunt în preaviz acum, până pe 6 mai", ne-a spus Georgian Nicolae.

De altfel, deşi Georgian Nicolae este şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, în perioada de când a fost repus de instanţă în funcţie nu a fost lăsat niciun moment de către primar să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu, de accest lucru ocupându-se consilierul personal al primarului Misăilă şi totodată naşul său, ofiţerul în rezervă Vasile Isticioaia.

SVSU se subordonează Consliului Local, dar culmea, primarul a decis că şeful serviciului i se subordonează personal, de aici şi şicanele la care îl supune.

Iar cel mai grav lucru este că la ora actuală municipiul Focşani nu are un Comitet Local pentru Situaţii de Urgenţă legal constituit, întrucât edilul, care are calitatea de preşedinte al comitetului, refuză să valideze în funcţie un vicepreşedinte din rândul celor doi viceprimari.

În anul 2019, în luna februarie, şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la Municipiul Focşani a fost dat afară din funcţie de primarul Misăilă, deşi acest atribut aparţinea la vremea respectivă Consiliului Local.

Şeful SVSU a dat în judecată Primăria Focşani, solicitând atât revenirea în funcţie, cât şi plata salariilor de care a fost privat în toată această perioadă, iar judecătorii de la Tribunalul Vrancea şi Curtea de Apel Galaţi i-au dat dreptate şi a revenit în post.

