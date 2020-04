Managerul Spitalului de Urgenţă Focşani, confirmat cu Covid 19, dus cu escortă la Infecţioase. „Nu înţeleg acest tratament inuman“

Constantin Mîndrilă a fost transportat cu izoleta la Secţia de Boli Infecţioase, după ce un echipaj al Ministerului Afacerilor Interne a mers la pensiunea unde s-a autocarantinat Mândrilă pentru a-l escorta.

El a fost depistat pozitiv la COVID-19 şi, potrivit ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru, Mîndrilă a plecat din birou cu laptopul şi documente de serviciu şi nu răspunde la telefon.

Ministrul Sănătăţii a declarat că va veni luni dimineaţă la Focşani şi va înlocui conducerea Spitalului Judeţean ”Sf. Pantelimon” cu medici militari.

„La nivelul Spitalului Judeţean managerul este confirmat pozitiv, a şi plecat din spital. Că a plecat cu toată documentaţia şi ce mai avea prin birou este o problemă. Mâine vom fi la Focşani şi ne gândim după evaluarea locală la un manager militar, am vorbit şi cu domnul ministru, ne gândim la o conducere militară”, a declarat Nelu Tătaru pentru Digi 24.

Chiar dacă ministrului Sănătăţii nu i-a răspuns, Constantin Mîndrilă a dat o declaraţie Antenei 3, unde a reclamat tratamentul inuman la care ar fi supus.

"M-a sunat prefectul judeţului şi mi-a spus că urgent trebuie să mă mut în Secţia de Infecţioase, dacă nu, mă va duce cu forţa. Eu am notificat încă de vineri directorul medical al Spitalului, iar joi, când mi-am luat computerul din birou de faţă cu dumnealui, am spus că mă autoizolez şi că lucrăm împreună, onlbne. A fost de acord, apoi am notificat şi DSP Vrancea, iar astăzi m-am trezit cu telefon de la prefect să-mi spună să mă mut în Secţia de Infecţioase. Poliţia este la uşă, unde sunt, şi aşteaptă să mă ducă cu salvarea la Infecţioase. Sunt colegi din spital, inclusiv de la Spitalul Militar, infectaţi cu Covid, stau acasă la autoizolare, nu înţeleg de ce acest tratament inuman asupra mea", s-a plâns Mîndrilă.

Prefectul judeţului, Gheorghiţă Berbece, a spus, duminică, că managerul spitalului s-a cazat la o pensiune închiriată pentru cadrele medicale non-COVID.

”Când a aflat că este infectat, Mîndrilă nu a mers la spital, să se interneze, ci s-a dus la birou, a vorbit cu alte persoane, a luat laptopul, documente, a schimbat yala de la uşa biroului şi a dispărut. Am aflat ulterior că s-a dus la o pensiune. Azi, l-am convins să meargă la spital. Pensiunea este închiriată pentru cadrele medicale şi nu înţelegem cum şi-a permis managerul să stea acolo, alături de cadrele medicale non-COVID. Va trebui să facem şi o anchetă pentru aflarea adevărului”, a spus prefectul Gheorghiţă Berbece.