Aici, radiodifuziunea Soveja! Cum încearcă o comună de poveste să reînvie spiritul comunităţii de odinioară

Soveja este cunoscută în toată România pentru aerul cel mai curat din ţară. Până în urmă cu un sfert de secol, aşezarea vrânceană era locul în care veneau anual mii de turişti, la relaxare.

Din păcate, însă, staţiunea plină de viaţă de odinioară este astăzi o ruină, iar comuna a devenit una îmbătrânită, după ce tinerii au fugit din calea sărăciei şi au luat calea pribegiei. Părtaşe la exod au fost şi autorităţile locale, care în ultimele decenii n-au făcut nimic pentru a ridica nivelul de trai al sătenilor şi nici pentru a încuraja, potrivit potenţialului zonei, dezvoltarea turistică.

Din toamna anului trecut, la conducerea Primăriei se află un om tânăr, care şi-a construit o echipă cu care îşi doreşte să readucă la viaţă această comunitate, iar Soveja să redevină Perla Vrancei, aşa cum a fost cunoscută până la Revoluţie.



Printre proiectele de dezvoltare, se află şi unul de suflet, care este pe cale să se nască. Şi anume repornirea staţiei de radioficare.

„Majoritatea oamenilor au difuzoare în casă, de acum 50-60 de ani. Noi aveam o staţie locală, pe care am recondiţionat-o, am reparat ce era de reparat şi acum e perfect funcţională. Am refăcut şi legăturile la fiecare casă, acolo unde nu erau, şi suntem în stadiul de a porni activitatea. Vom avea muzică, divertisment, vom aduce invitaţi în staţie, vom pregăti buletine de ştiri din localitate, cu informaţii care interesează comunitatea, avem o mulţime de idei" ne spune Cristi Merchea, unul dintre oamenii care luptă pentru promovarea acestui colţ de rai al României.

Primarul localităţii spune că oamenii au pimit cu entuziasm acest proiect.

„Era păcat să nu folosim infrastructura pe care o aveam deja. Staţia aceasta de radiodifuziune va fi ca un fel de Facebook al satului. Fiind o localitate cu mulţi oameni bătrâni, sunt dornici să audă ce mai este nou prin Soveja. Inclusiv şedinţele de consiliu local le vom transmite acolo. Suntem în era digitalizării, dar e bine să păstrăm şi ce am moştenit din vechi", ne spune primarul Ionuţ Filimon.

Iniţiativa este lăudată de oameni, care abia aşteaptă să se strângă în jurul bătrânului difuzor.

„E foarte bine ca într-o comunitate să se poată comunica şi pe calea undelor. Asa poţi descoperi talente locale sau oameni care admiră acele locuri şi le-a rămas în suflet amintiri de altădată cu Soveja cea înfloritoare. Mult succes", este masajul de încurajare al unui vrâncean.

