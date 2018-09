Încă un record doborât în privinţa cheltuielor pentru organizarea Festivalului Viei şi Vinului "Bachus 2018". Ce buget au alocat autorităţile

Autorităţile judeţene doboară record după record în privinţa alocărilor bugetare pentru sindrofiile tradiţionale.

Este şi cazul Festivalului Viei şi Vinului „Bachus 2018”, eveniment care anul acesta are un buget de peste 400.000 de euro.

Manifestarea, care va avea loc între 4 şi 7 octombrie, a fost împărţită în două, respectiv Festivalul Naţional Cântece de Viţă Veche şi Nouă şi ”Festivalul Internaţional al Viei şi Vinului Vrancea – Bachus”, care include ediţia a IX-a a Concursului Naţional de Vinuri ”Bachus” şi ediţia a IV-a a evenimentului ”Drumul podgoriilor vrâncene…pe bicicletă”.

Primul eveniment are un buget de 1,440 de milioane de lei, fără TVA şi de el răspunde Centrul Cultural Vrancea, care în acest moment caută o firmă specializată în spectacole pentru a-i oferi contractul.

Cine sunt artiştii invitaţi la Focşani

Recital TRUPA DE DANS SI ACTORIE „ THE SKY”

Recital THE MOTANS

Recital IRINA RIMES

Recital LINO GOLDEN

Recital GETA BURLACU & BAND

Recital SYLVIA BY D.J. RYNNO

Recital HOLOGRAF

Recital IONICA MOROSANU

Recital ALEZ CALANCEA BAND

Recital F CHARM

Recital JO & BAND

Recital MATILDA PASCAL COJOCARITA

Recital NICOLETA NUCA

Recital DODDY

Recital GETA POSTOLACHE

Recital MIRA

Recital PEPE

Recital D.J. PROJECT

Recital LORA & BAND

Recital CRISTI MINCULESCU, VALTER & BORO

Recital SHIFT

Recital HELENA PAPARIZOU

FASHION SHOW by CATALIN BOTEZATU

PREZENTATORI: Octavian Ursulescu, Cosmin Seleşi, Cătălin Botezatu şi Cătălin Măruţă.

Tot în cadrul Festivalului Naţional Cântece de viţă Veche şi Nouă se va organiza ediţia a IX-a a Concursului Naţional de Interpretare a Cântecului Tradiţional „Cântece de Viţă Veche”. Acest eveniment se va desfăşura în data de 6 octombrie 2018 la sala Balada din municipiul Focşani.

Cealaltă componentă a Festivalului Bachus, de care se va ocupa exclusiv Consiliul Judeţean, respectiv Concursul Naţional de Vinuri ”Bachus” şi ”Drumul podgoriilor vrâncene…pe bicicletă”, are un buget de 419.960 lei fără TVA.