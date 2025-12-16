medlife right medlife right
Dr. Victor Constantin Ștefănescu, MedLife: „Pacienți care acum 30 de ani erau considerați inoperabili, astăzi beneficiaza de sanse reale de a fi tratati"

Cancerul colorectal reprezintă aproximativ 10% din toate cazurile de cancer la nivel mondial, conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății. În 2020 au fost estimate peste 1,9 milioane de cazuri noi de cancer colorectal și peste 930.000 de decese la nivel mondial, fiind a doua cauză de deces prin cancer. „Cam jumătate dintre pacienții mei sunt diagnosticați cu cancer colorectal”, a spus dr. Victor Constantin Ștefănescu, medic primar chirurgie generală, cu experiență în chirurgia robotică.

Cancerul colorectal lovește tot mai devreme

 „In fiecare săptămână avem cel puțin un caz de acest tip”, a mărturisit dr. Victor Constantin Ștefănescu. Deși în ultimii ani a crescut numărul celor care fac screening, România rămâne printre țările unde cancerul de colon este descoperit adesea târziu. „Unii medici de familie și medici gastroenterologi au început să recomande testele de screening, așa cum se face de mult în Europa. Asta e foarte important, pentru că putem descoperi tumorile în stadiu precanceros, când sunt încă polipi benigni. Se pot rezeca endoscopic, fără operație și fără alte tratamente complementare” a explicat chirurgul.

Dar nu toți pacienții ajung la timp. „Nu de puține ori descoperim tumorile într-un stadiu avansat, metastatic la nivel hepatic. Dar chiar și pentru acestea, uneori putem face lucruri: dacă metastazele nu sunt foarte multe și amplasate favorabil, pacientul poate fi operat atât la nivelul ficatului, cât și al colonului. Pentru alții, chimioterapia neoadjuvantă poate duce la regresie tumorala și îi poate face ulterior operabili,” a afirmat dr. Victor Constantin Ștefănescu.

Robotul care vede mai mult decât ochiul uman

Dr. Ștefănescu vorbește despre chirurgie robotică cu precizia unui inginer și empatia unui medic care știe ce înseamnă să redai speranța. Pacienții care au boala localizată doar la nivel de colon și rect se pretează in mod cert la chirurgia robotică.

„Pentru ei, chirurgia robotică este o opțiune excelentă. Vizualizarea e de până la zece ori mai bună decât în laparoscopie, mișcările sunt extrem de precise, fără tremur. Toate acestea înseamnă sângerări mai puține și o calitate mai bună a chirurgiei oncologice”, a subliniat medicul. Iar beneficiile pentru pacient nu se opresc aici: „Durerea postoperatorie este mult redusă, tocmai pentru că nu mai facem incizii mari. Și riscul de complicații, cum ar fi herniile, scade semnificativ. O gaură de trocar de un centimetru e incomparabil mai lipsita de riscuri decât o tăietură de 30 de centimetri.

Chirurgia minim invazivă are un impact deosebit mai ales la pacienții în vârstă. „Avem pacienți de peste 80 de ani, cu alte boli asociate, care au fost operați. Important este ca ei să se recupereze repede, să se ridice din pat precoce, să se alimenteze normal. Chirurgia minim invazivă le oferă exact asta – o revenire rapidă la viața de dinainte.”

Metastazele la ficat, rezolvate robotic

Cercetările arată că intervenția robotică pentru metastaze hepatice de cancer colorectal este fezabilă și cu rezultate oncologice promițătoare în centre specializate. Conform unui studiu care a vizat 59 de pacienți cu metastaze hepatice de cancer colorectal, intervenția robotică a avut rata de rezecție completă de 92% și supraviețuirea la 3 ani de 66%.

„Referindu-ne la pacienții cu metastazele hepatice, o parte dintre pacienți sunt candidați la chirurgia robotică. Aici depinde foarte mult de localizarea metastazelor, de numărul lor, de dimensiuni”, a subliniat dr. Ștefănescu. Însă fiecare caz trebuie evaluat cu rigurozitate. „Pacienții sunt evaluați atent, fără să înclinăm balanța într-o parte sau alta. Nu vrem să forțăm indicația de chirurgie robotică atunci când ea nu există. Dar mesajul pozitiv este clar: pacienții care acum 20–30 de ani erau considerați inoperabili, astăzi pot avea o soluție. Pot obține supraviețuiri de lungă durată prin tratamente multidisciplinare – oncologice, radiologice și chirurgicale.”

Cancerul lovește și la 23 de ani și la 80 de ani

Deși imaginea tipică a bolnavului de cancer colorectal este cea a unui pacient de peste 60 de ani, medicul a avut cazuri șocante.

„Cea mai tânără pacientă pe care am operat-o avea 23 de ani. În astfel de situații, ne gândim imediat la un posibil determinism genetic. Cancerul colorectal poate fi sporadic, fără legătură cu genetica, dar poate fi și ereditar. Dacă într-o familie există mai multe cazuri, e obligatoriu să ne gândim la testări genetice,” a atras atenția medicul subliniind importanța consultului de specialitate: „Există medicii geneticieni care pot identifica exact mutațiile. Dacă se confirmă un sindrom genetic, trebuie testați și ceilalți membri ai familiei, pentru că riscul nu se oprește la un singur pacient. Uneori, aceste sindroame implică și alte tipuri de cancer, deci e vital să știm din timp. Din păcate, România încă nu are o bază de date solidă pentru urmărirea cazurilor familiale. Nu avem infrastructura necesară. Dar știm că trebuie să fim mai atenți la acele familii și să facem screening mai devreme”, a avertizat chirurgul, care a transmis și un mesaj plin de speranță pacienților cu cancer colorectal. „Fie că e vorba de un tânăr de 23 de ani sau de un pacient de 80, chirurgia modernă ne permite să le oferim o șansă reală. Și fiecare pacient operat robotic e, de fapt, o poveste despre cum medicina și tehnologia pot merge mână în mână – pentru viață.”

