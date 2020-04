Situaţie scăpată de sub control la un centru de carantină. Zece oameni, posibil contaminaţi, au fost trimişi acasă

Din cei 125 de oameni aflaţi în carantină într-un hotel de lângă aeroportul Craiova, zece au fost trimişi, miercuri, 1 aprilie, acasă. Aceştia au intrat în carantină în zilele de 18 - 19 martie, iar testul pentru Covid 19 s-a făcut încă din prima zi.

În ziua în care reprezentanţii DSP au venit să ia cele 3 persoane pozitive la spital, oamenii au cerut explicaţii. “Atunci a fost prima dată când ni s-a spus să nu stăm pe hol, să stăm în camere, că nu avem voie afară. Am cerut explicaţii, dar degeaba. Ni s-a spus că nu ni se mai fac teste pentru ca suntem asimptomatici”, a explicat unul dintre bărbaţii carantinaţi.

Acesta a povestit şi episodul următor care a avut loc în ultima zi de carantină: “ După ce mi-a luat temperatura, doamna de la DSP m-a întrebat de unde vin şi cu cine am venit. I-am spus că vin din Italia, că am venit singur şi am încercat să mă protejez şi să-i protejez pe cei din jurul meu cât am putut de mult. Atunci doamna m-a întrebat de ce nu stau singur, de ce suntem doi în cameră? Nu mi-a venit să cred că întreabă asta. I-am spus... nu dumneavoastră ne-aţi spus să stăm câte 2? Apoi am încercat să înţeleg de ce nimeni nu a comunicat cu noi, de ce ne-au pus termosurile cu apă caldă pe hol să ne luăm noi când vrem, dacă nu aveam voie sa ieşim din cameră. Nu a fost posibil sa aflăm ceva. Ne-au întors spatele şi au plecat”, a mai declarat bărbatul.

Cele zece persoane au fost lăsate să plece acasă. Li s-a pus în vedere să mai stea acasă 14 zile izolate. “Toţi am plecat de la carantină fără să ştim sigur dacă suntem sau nu purtătorii acestui virus. Eu am stat în cameră cu un băiat din Vaslui. Acesta a venit în ţară cu una dintre persoanele pozitive. Vă daţi seama? De la Craiova el va schimba doua trenuri, va merge cu taxi etc. Dacă acest om este contaminat? Dacă eu sunt contaminat? Nu se poate să fim atât de iresponsabili. Eu nu m-am întors în ţară să fac cuiva rău. Eu am venit acasă pentru că mi-am pierdut locul de muncă. Dar sunt îngrozit de ceea ce văd că se întâmplă la noi”, a mai declarat acelaşi barbat.

Reprezentantii DSP au refuzat să r=spundă la toate acuzaţiile aduse, precizând doar că în acest caz s-au respectat "toate protocoalele" existente la ora actuală.

În toată această perioadă, oamenii şi-au ocupat timpul socializând unii cu alţii. "Nimeni nu ne-a spus că nu avem voie să ieşim din camere. Oamenii ieşeau afară, în curte, discutau, fumau. Mai mult, cei de la hotel ne-au pus pe hol, pe o măsuţă de cafea, termosuri cu apă caldă să ne facem ceai în timpul zilei. Asta am făcut 11 zile. Când am aflat că trei dintre noi sunt pozitivi şi pe noi nu ne mai testează nimeni la finalul carantinei, a căzut cerul pe noi", au povestit mai mulţi oameni care au stat în centrul de carantină de la Craiova.