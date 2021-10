Coadă la morga la Spitalul de Urgenţă din Craiova. „Am cerut unitatea frigorifică mobilă pentru morţi” FOTO

Managerul Spitalului de Urgenţă a solicitat o unitate mobilă frigorifică de la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă întrucat la sfârşitul săptămânii morga unităţii sanitare era deja plină.





„Situaţia este extrem de gravă. Pacienţii vin in stare gravă şi foarte gravă. Avem in acest moment 96 de oameni internaţi cu necesar de oxigen. A crescut şi numărul decedaţilor, din păcate. De aceea am solicitat unitatea mobila frigorifica. Ne-a venit de la Cluj. Nu am utilizat-o deocamdată, dar cu siguranţa in zilele următoare o vom folosi”, a declarat Laurenţiu Ivanovici, managerul Spitalului de Urgentă Craiova.

Luni dimineaţa în morga spitalului erau depozitate 19 cadavre, 15 dintre ele fiind ale unor pacienţi infectaţi cu SARS-COV-2. Rudele au venit la spital să-şi ridice morţii.





„Este groaznic să vezi cum stau maşinile mortuare una în spatele alteia şi aşteaptă să ieşim cu sicriele. Este groaznic. Nu-mi vine să cred că trăim aşa ceva", au spus distruse de durere două femei care veniseră să-şi ridice bărbaţii decedaţi.

Vă recomandăm să citiţi şi: