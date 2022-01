Atac cu topoare pe moşia lui Gigi Neţoiu. „Mi-au distrus maşina, un angajat era să fie omorât şi poliţia nu face nimic“

Incidentul a avut loc în ziua de duminică, 16 ianuarie. Un bărbat din localitatea Cetate, paznic pe moşia lui Mircea Dinescu, a fost prins de oamenii lui Gigi Neţoiu pe un teren al fostului acţionar de la Dinamo.

"Era cu caprele în via domnului Neţoiu. I s-a spus să nu mai vină cu animalele pe acolo, dar nu a înţeles. I-am spus să plece, a plecat şi după câteva minute a venit fiul bărbatului cu un topor şi a vrut să mă omoare. A vrut să-mi dea în cap, dar m-am ferit şi m-a lovit în mână, apoi a spart geamul maşinii cu toporul. Zicea că l-am bătut pe taică-său, dar nu e adevărat, ne-am împins reciproc, nu l-am lovit", povesteşte Adrian Cotereanu, unul dintre paznici.

Adrian Cotereanu, paznicul Lui Gigi Neţoiu

Bărbatul prins cu animalele pe terenul lui Gigi Neţoiu are, însă, altă versiune. "Eu sunt paznic pe moşia lui Mircea Dinescu. Toată lumea ştie că sunt om serios, gospodar, îmi văd de treabă. Pe mine mă lasă domnul Dinescu să-mi duc caprele în zona aia, dar nu am ştiut că domnul Dinescu a vândut via aia lui Gigi Neţoiu. Şi când m-au văzut acolo cu animalele, m-au luat la bătaie. Aveau un topor şi un ciomag. Doar unul dintre ei m-a lovit. Eu nu l-am atins. Sunt om credincios. Sunt şi mai în vârstă, nu puteam eu să mă pun cu ei, oameni tineri. Eu i-am spus copilului ce am păţit şi el s-a dus peste ei. Ăsta e adevărul. Neţoiu îşi pune oamenii să ne bată. Nu sunt primul pe care ei îl bat. Mai sunt oameni bătuţi în Cetate de ai lu' Neţoiu", povesteşte, la rândul său, Sebastian Răducan.

Sebastian Răducan, paznicul lui Mircea Dinescu

Ce spune Gigi Neţoiu

Fostul acţionar de la Dinamo, Gigi Neţoiu, susţine că oamenii săi nu au nicio vină. "Mi-au distrus maşina, un angajat era să fie omorât şi poliţia nu face nimic. Eu nu eram acolo, mi-au povestit că au anunţat poliţia, dar nu s-a luat nicio măsură. Este vorba de un clan, clanul lui Răducan. Acest clan de romi a omorât în 2019 un băiat de 25 de ani. Sunt foarte periculoşi şi poliţia stă, nu ştiu ce aşteaptă. I-au spus angajatului meu să se ducă la IML. Păi ce să se ducă la IML? Asta e soluţia? Să ia urgent măsuri, să nu se ajungă la tragedii. Dacă omul nu se ferea, era mort acum.", a declarat Gigi Neţoiu.

Ce spun reprezentanţii IPJ Dolj

"Poliţiştii Secţiei 9 Poliţie Rurală Cetate au fost sesizaţi de un bărbat de 35 de ani, din comuna Cetate, cu privire la faptul că ar fi fost agresat de mai multe persoane.