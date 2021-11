Acuzaţii dure la adresa Niculinei Stoican: „Petre a plecat de la Ansamblu din cauza ei. Îl teroriza, îl umilea”

Impresarul Doru Guşman l-a cunoscut cel mai bine pe Petrică Mîţu Stoian. Cei doi erau nedespărţiti, Mai mult, artistul locuia în casa soţilor Guşman de 16 ani. Toate deciziile le luau împreună, iar la greu se sprijineau unul pe altul. Când impresarului i-a murit soţia, în vara acestui an, Petrică Mîţu Stoian a hotărât să-şi facă mormântul lângă cei doi soţi. "Nici moartea nu vreau să mă despartă de aceşti oameni minunaţi". Aşa le spunea prietenilor.

Doru Guşman este acum revoltat pentru că trupul neînsufleţit al prietenului său nu va mai trece pe acasă şi, mai mult, va fi depus la Ansamblul Maria Tănase, locul de unde el a plecat supărat şi unde spunea că nu se va mai întoarce niciodată.

"Eu când am plecat de la Reşiţa, imediat după ce s-a întâmplat nenorocirea, am stabilit cu sora lui Petre cum să procedăm. Am spus că eu merg la Craiova, pregătesc toate cele necesare, trimit maşina mortuară, trimit costumul popular în care să-l îmbrace, sicriul, tot ce trebuia. Şi am stabilit să-l aducem acasă, în locul pe care el îl adora. am plecat şi pe drum, eram pe la Orşova, mă sună sora lui Petre şi-mi spune: <<Vezi că nu-l mai aducem acasă, am vorbit cu Niculina Stoican şi-l ducem la Maria Tănase, la Ansamblu>>. Am rămas trăsnit. Am încercat să o conving, să-i explic, i-am spus că Petre nu şi-ar fi dorit asta, că a spus că nu va mai călca niciodată pe la Ansamblu.. Dar, nu a vurt să mă asculte", a declarat impresarul .

De ce nu mai dorea Petre Mîţu Stoian să calce pe la Ansamblul Maria Tănase din Craiova

Petre Mîţu Stoian a fost angajat al Ansamblului din Craiova timp de 14 ani. S-a pensionat în vara acestui an.

"A plecat foarte supărat. Petre a plecat de la Ansamblu din cauza ei, a Niculinei Stoican. Îl teroriza, îl umilea. Mai exact: nu s-a dus la un spectacol sau nu ştiu eu ce nu a făcut şi i-a făcut adresă la Primărie, iar Primăria i-a tăiat ziua şi aşa mai departe. Şi multe, multe. Şi Petre a zis: <<Nu mai suport. Nu mai pot>>. S-a pensionat din cauza ei. Să scape de ea, să nu o mai vadă. Sunt cuvintele lui: <<Nu vreau să o mai văd că o ştiu. Îi ştiu şi dinţii din gură şi nu suport să mă umilească ea>>. Aşa spunea. Ştie toată lumea. Nu mi-a spus numai mie, ştiu cântăreţii mari, toţi ştiu, dar toţi tac, nu se bagă. (...) Durerea mea este că nu îl lasă acum nici mort, nici mort nu îl lasă în pace. El a spus aşa: şi ştie multă lume. <<Nici sufletul nu-mi mai calcă pe la Maria Tănase>> Constantin Enceanu, prietenul lui, ştie. L-a rugat pe Enceanu să-i ia un tablou de acolo, avea un tablou acolo şi el nu s-a mai dus. Cred că este ultimul lucru pe care Petre şi l-ar fi dorit, să fie dus pe ultimul drum la Maria Tănase. Eu nu am nicio putere pentru că sora lui Petre m-a ameninţat că dacă mai continui cu dusul acasă îl ia şi îl înmormântează la Isverna", a declarat Doru Guşman

"Aşa este, dar nu putem vorbi pentru că Niculina e răzbunătoare"

Niculina Stoican este managerul Ansamblului Maria Tănase din Craiova. Mai mulţi colegi confirmă spusele impresarului şi spun că între cei doi nu mai exista nicio prietenie. Plecarea de la Ansamplu a impresarului a fost comentată la vremea respectivă de toată lumea. "Aşa este. dar nu putem vorbi pentru că Niculina e răzbunătoare. S-a certat rău şi cu ea, şi cu dirijorul. De când a ajuns manager, de când a intrat în politică, Niculina Stoican este parcă alt om. Nu doar pe Mîţu Stoian l-a umilit, şi cu alţi colegi s-a purtat urât. Petrică nu a mai vrut să calce pe la Ansamblu. Când a fost Festivalul, l-au invitat să fie în juriu şi el nu a vrut să mai audă. Ăsta e adevărul", a declarat unul dintre angajaţii Ansamblului Maria Tănase din Craiova. "Da, vă confirm, aşa este, dar nu-mi daţi numele. Zbor de la Ansamblu în secunda următoare. Nea Petrică nu merita asta. Dar, undeva sus, poate e un Dumnezeu", a spus un alt angajat.

Ce spune Niculina Stoican

“Nu este nimic adevărat. Petre s-a pensionat pentru că avea vârsta de pensionare şi atunci când eu i-am zis... Petre, tu nu eşti un om care să-ţi întrerupi activitatea, tu trebuie să continui...mi-a spus că nu mai vrea. Că îşi doreşte foarte mult ca de aici înainte să facă ce vrea el, când vrea el, cum vrea el şi cât vrea el. Eu nu m-am certat cu Petre niciodată, niciodată în viaţa mea. Vocile care spun, îşi asumă ceea ce spun, eu îmi asum ceea ce spun. Niciodată, în viaţa mea, nu m-am certat cu el. Noi am avut discuţii pe un motiv sau altul, discuţii care pot fi constructive, pe diverse lucruri, dar niciodată nu ne-am certat”

