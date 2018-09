România are o nouă specie de pasăre sălbatică în faună – pitulicea de munte orientală (Phylloscopus orientalis). Este prima observaţie documentată pentru ţara noastră a aceastei specii de pitulice.



Descoperirea a fost făcută de un grup de ornitologi de la Societatea Ornitologică Română, Centrala Ornitologică Română şi Facultatea de Biologie a Universităţii „Alexandru Ioana Cuza” din Iaşi, la Agigea. Aici funcţionează o staţie de inelări ornitologice, în cadrul Staţiunii Biologice Marine „Prof. Dr. Ioan Borcea”, Agigea a Universităţii „Alexandru Ioana Cuza” din Iaşi.



„Era ora 09.00 dimineaţă, pe şapte septembrie, iar drd. Petrişor Galan a fost cel care a scos specia din plase. Eu am fost cel care a inelat-o, am plasat inelul cu seria şi numărul de identificare pe piciorul păsării, dar imediat, în jurul meu au venit şi ceilalţi colegi biologi din echipă – Vitalie Ajder, Alexandru Pintilioaie, George Creangă, Diana Ionescu, Oana Galan. Bineînţeles că imediat ce au aflat, au venit şi alţi ornitologi să vadă noua specie pe care o putem raporta în fauna României”, a declarat Emanuel Baltag, cel care a inelat specia nouă de pitulice.



Pasărea nu are dimensiuni impresionante, fiind o pasăre de talie mică, lungimea corpului ei ajunge la 11-12 centimetri, iar greutatea nu depăşeşte 11 grame. Primele semnalări ale speciei în România au fost făcute de ornitologul Robert Ritter von Dombrowsky în volumul „Păsările României”. Pasărea a fost semnalată încă din 1898, dar niciun cercetător nu a putut prezenta dovada că specia a fost observată şi identificată corect în ţara noastră.





„Pitulicea aceasta este semnalată ca specie cuibăritoare în Balcani, care iernează în Africa. Cu toate acestea, nu putem afirma că specia cuibăreşte şi la noi. Pitulicile migrează spre Africa, nu iernează la noi, dar unele dintre ele, uneori, pornesc în migraţie spre nord, iar apoi îşi schimbă traseul. Pasărea a fost capturată şi inelată în migraţie, nu ne putem pronunţa, aşadar, dacă specia cuibăreşte şi în România”, a mai spus dr. Emanuel Baltag.



Inelările ornitologice sunt cea mai veche metodă de studiere a migraţiei păsărilor. Cu ajutorul uneor plase care nu rănesc păsările, ornitologii le capturează, efectuează apoi identificarea păsărilor, le măsoară, le cântăresc şi le aplică un inel ornitologic pe picior. Odată recapturate de alţi ornitologi, păsările trec din nou prin acelaşi procedeu şi se poate afla din bazele de date de unde provin şi alte detalii preluate de biologi. Până la această oră, pitulicea de munte orientală nu poate fi văzută în România nici măcar la muzee, aceasta este prima observaţie documentată a speciei. Din 2013 până acum, au fost semnalate 18 specii noi de păsări în fauna României.

