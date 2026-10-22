Mark Zuckerberg a vrut să plece din California din cauza taxei pe avere. Cum l-a convins Meta să rămână

Meta a negociat un acord prin care Mark Zuckerberg se angajează să rămână în California timp de opt ani, în schimbul unui pachet de acțiuni fără drept de vot, pe care le-ar putea vinde pentru a plăti o eventuală taxă de 5% pe averea miliardarilor din stat.

Mark Zuckerberg a vrut să plece din California Foto: EPA-EFE

Mark Zuckerberg a amenințat că va părăsi California dacă alegătorii aprobă o taxă unică de 5% aplicată miliardarilor statului. Meta a găsit o modalitate de a-l convinge să rămână: un acord care îi permite să obțină lichidități prin vânzarea unor acțiuni fără drept de vot, păstrându-și în același timp controlul asupra companiei.

Înțelegerea prevede că Zuckerberg se angajează să rămână în California sau în jurisdicția în care Meta își va avea sediul central, pentru o perioadă de opt ani, cu excepția unor circumstanțe care ar justifica mutarea. Acordul vine înaintea votului din 3 noiembrie, când alegătorii californieni vor decide dacă susțin Propunerea 40, inițiativa care prevede introducerea unei taxe unice de 5% pentru miliardarii statului.

Pachetul negociat de Meta presupune distribuirea de acțiuni din clasa C, care nu conferă drept de vot. Zuckerberg va putea vinde o parte dintre acestea pentru a obține banii necesari achitării unei eventuale obligații fiscale, fără să-și reducă în aceeași măsură controlul asupra deciziilor companiei, scrie Reuters.

Conform condițiilor acordului, fiecare acțiune existentă din clasele A și B va da dreptul la o acțiune din clasa C. Zuckerberg va putea vinde fără restricții 20% din acțiunile din clasa C primite. Pentru restul se aplică reguli care leagă vânzarea acțiunilor fără drept de vot de păstrarea acțiunilor cu drept de vot.

Restricțiile vor fi ridicate treptat, în funcție de continuarea activității sale în conducerea companiei. Pentru fiecare trimestru în care Zuckerberg lucrează cu normă întreagă în echipa executivă sau în funcția de președinte executiv al consiliului de administrație, încă 2,5% din acțiunile sale din clasa C vor fi eliberate de aceste condiții. În acest ritm, restricțiile ar putea fi eliminate integral după opt ani.

Acordul prevede și posibilitatea unor distribuiri suplimentare de acțiuni dacă prețul acțiunilor Meta se dublează față de un nivel de referință stabilit în documente și sunt îndeplinite condițiile de performanță financiară. Meta a precizat că înțelegerea nu îi majorează remunerația existentă.

California vrea să impoziteze averile miliardarilor

California găzduiește aproximativ 250 de miliardari, cu averi cumulate de peste două trilioane de dolari. Printre aceștia se numără persoane asociate unor companii importante din tehnologie, precum Google, Apple, Meta și Nvidia.

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Susținătorii Propunerii 40 afirmă că taxa ar putea aduce aproximativ 100 de miliarde de dolari pentru finanțarea serviciilor medicale, a programelor de asistență alimentară și a educației. Criticii estimează însă venituri mai apropiate de 40 de miliarde de dolari și avertizează că măsura ar putea determina unii miliardari să părăsească statul, cu efecte asupra investițiilor și veniturilor fiscale viitoare.

Inițiativa se confruntă cu opoziția unor oameni de afaceri foarte bogați. Sergey Brin, cofondatorul Google, a cheltuit peste 100 de milioane de dolari pentru a combate propunerea și pentru a susține măsuri care i-ar putea anula efectele.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, se opune, de asemenea, inițiativei. El susține în schimb introducerea unui impozit pe avere la nivel federal, care să se aplice la nivel național.

Sondajele arată o competiție strânsă

Sondajele realizate în California indică un sprijin împărțit pentru Propunerea 40. Un studiu realizat în august de Institutul pentru Studii Guvernamentale al Universității din California, Berkeley, arăta că 48% dintre probabilii alegători susțineau măsura, în timp ce 41% se opuneau. Un sondaj publicat în septembrie de Institutul de Politici Publice din California indica un raport de 52% la 46% în favoarea inițiativei.

Analiștii politici atrag atenția că propunerile supuse votului în California pot pierde sprijin pe parcursul campaniei, mai ales atunci când nu pornesc de la o majoritate clară.

În 2022, o altă inițiativă din California care urmărea majorarea taxelor pentru persoanele cu venituri mari, Propunerea 30, a fost respinsă cu 58% din voturi împotrivă și 42% pentru.

Dezbaterea privind impozitarea averilor foarte mari se desfășoară și în alte părți ale Statelor Unite. Un sondaj Reuters/Ipsos realizat în august a constatat că 64% dintre alegătorii independenți incluși în cercetare susțineau majorarea impozitelor pentru corporații și miliardari, în timp ce 15% se opuneau.

Susținătorii taxei din California afirmă că veniturile ar contribui la finanțarea serviciilor publice. Oponenții avertizează că plecarea unor persoane foarte bogate ar putea reduce investițiile și veniturile fiscale ale statului.

Rezultatul votului din 3 noiembrie va stabili dacă Propunerea 40 va fi aprobată. Între timp, acordul dintre Zuckerberg și Meta prevede un mecanism prin care fondatorul companiei ar putea obține lichidități pentru plata unei eventuale taxe, în condițiile menținerii sale la conducerea companiei pe o perioadă de opt ani.