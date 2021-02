Mihaela Ganea, soţia pacientului mort într-un spital din Belgia: „O mână de criminali i-au mâncat şansa de a fi din nou cu noi” VIDEO

Mihaela Ganea a postat pe contul său de Facebook o fotografie cu întreaga familie, fotografie care a stat mereu alături de soţul ei.

„Fotografia asta a stat mereu la capul lui în spital. Să-i amintim că suntem mereu lângă el şi că împreună vom reuşi. Pentru că noi aşa am fost mereu, împreună! Am sperat asta până în ultimul moment! Nu am reuşit să-l ţinem lângă noi pentru că Dumnezeu l-a iubit mai mult!

Azi (15 februarie n.red.), când nu-mi găseam cuvintele să le spun copiilor mei, că nu m-am putut ţine de cuvânt, să îl aduc acasă pe tati sănătos, mi-am promis ca expresia "mor cu voi de gat" rămâne valabilă!

O mână de criminali i-au mâncat şansă de a fi din nou cu noi... Şi, nu vă iert”, scrie Mihaela.

Prezentă într-o emisiune la Digi 24, aceasta i-a mulţumit medicului din Belgia care l-a îngrijit pe soţul ei. „Am un deosebit respect şi îi mulţumesc mult de tot, că ştiu că a făcut tot ce a putut pentru soţul meu, dânsul şi toată echipa de la acest spital din Belgia. Eu m-am simţit acolo ca într-o familie, lucru care nu mi s-a întâmplat în România”.



Mai departe, Mihaela Ganea a vorbit şi despre lipsa de implicare a autorităţilor din România care i-au plimbat soţul zile în şir între spitale. „Mie îmi pare rău dacă dl. ministru spune că nu există un autor moral. Nu mă interesează ce culoare politică are fiecare ce declară. Eu vă spun doar că nu se întâmplă nimic în România, că a trebuit să ies public ca să-mi strig năduful ca să pot să-l duc acolo. Prea târziu. Regret că nu am ieşit, poate, mai devreme. Pe mine nu mă interesează autorul moral, pe mine mă interesează criminali cu sânge rece care mi-au spus direct în faţă că au alte priorităţi. A trebuit să aştept zile în şir, să-l plimb pe soţul meu în toată România, de la un spital la altul, ca să ajungă într-un final într-un spital unde cineva să-şi dea interesul pentru el. Doar că a fost prea târziu! Înţelegeţi? Mult prea târziu!”



Mihaela Ganea a amintit şi de conversaţia ei cu un reprezentant al DSU (Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă): „Domnul acela cu care m-am conversat mi-a spus în primă fază să am răbdare, că are alte priorităţi sau că trebuie să mă ia în ordinea priorităţilor şi care mi-a transmis că i-am stricat imaginea domnului Arafat!”



A murit la 51 de ani

Ministerul Sănătăţii a fost informat, în dimineaţa zilei de luni, 15 februarie, despre decesul bărbatului în vârstă de 51 de ani care, în data de 20 ianuarie 2021, a suferit o arsură prin electrocuţie pe aproximativ 64% din suprafaţă corporală şi politraumatism prin cădere de la înălţime, potrivit diagnosticului iniţial, şi care a fost transferat, în data de 29 ianuarie 2021, la Centre des Grands Brûlés - Institut Médical de Traumatologie et de Réadaptation (IMTR) din cadrul Grand Hôpital de Charleroi din Loverval, Belgia. Bărbatul a fost victima unui accident de muncă. Pacientul a fost transportat iniţial la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, iar, apoi, în data de 21 ianuarie 2021, a fost transferat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sfântul Spiridon” din Iaşi. În data de 28 ianuarie 2021, misiunea de zbor pentru transferul în Belgia a fost anulată din motive tehnice, conform Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, iar pacientul a fost internat la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca din Bucureşti. A doua zi a fost transferat, cu un zbor umanitar operat de Ministerul Apărării Naţionale, la Centre des Grands Brûlés - IMTR din cadrul Grand Hôpital de Charleroi din Loverval, Belgia. Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a decis trimiterea Corpului de control al ministrului la cele trei unităţi medicale din România unde a fost internat pacientul pentru realizarea unui raport de control privind îngrijirile medicale care i-au fost acordate pacientului.

Medicul din Belgia, detalii despre starea gravă în care pacientul a fost transferat

Medicul Ciprian Isacu care l-a tratat pe constănţean la spitalul din Belgia a spus că pacientul a ajuns acolo cu patru bacterii şi o ciupercă pe care le-a contactat în spitalele din România.

„Sunt patru bacterii, plus o ciupercă, dar astea sunt detalii. Am vorbit cu familia. E în viaţă, se luptă, l-am operat deja de trei ori. Există un risc minim la nivelul unui picior, dar o să treacă. (…) Mirosea şi era cu nişte comprese direct pe piele, nici măcar o cremă! Au făcut inciziile la fasciotomia de la Constanţa la dreapta, dar n-au făcut în stânga, de aici riscul la nivelul membrului inferior stâng şi restul… El a venit vineri, în fiecare zi i-a fost schimbat pansamentul şi l-am operat de trei ori”, a declarat Ciprian Isacu.

Primul spital unde pacientul a fost internat aproximativ 24 de ore a fost Spitalul Judeţean de Urgenţă din Constanţa. Aici a ajuns bărbatul de 52 de ani, victima unei electrocutări.

„Pacientul a stat la noi 24 de ore, în care a beneficiat de toate tratamentele corecte. Am înţeles că s-a afirmat că nu i s-a făcut fasciotomia. Nu este adevărat, i s-a făcut fasciotomie, i s-a făcut tot ceea ce trebuia făcut. După 24 de ore a plecat la Iaşi”, a declarat pentru Adevărul medicul Ioan Tofolean, managerul Spitalului Judeţean Constanţa.

Managerul explică faptul că pacientul avea arsuri pe o suprafaţă mare a corpului, iar conform protocoalelor medicale trebuia transferat de urgenţă într-un centru de arşi.

Şi soţia pacientului a declarat că soţul ei nu a fost internat la Constanţa decât o noapte. „Doamna doctor de aici i-a făcut primele incizii. A curăţat, a făcut ce s-a putut în condiţiile astea. Si ştiu ca a primit îngrijirile necesare în acea noapte. Eu nu sunt medic... Nu ştiu şi nu-mi permit sa comentez actul medical”.

De asemenea, Spitalul Judeţean Constanţa a transmis următorul punct de vedere oficial: "Pacientul a fost adus în stare extrem de gravă la UPU, în cursul serii de 20 ianuarie, cu arsuri pe aproximativ 70% din suprafaţa corpului. O echipa medicală multidisciplinară a intervenit de urgenţă conform protocoalelor de tratament în cazul arsurilor severe. Pacientul a necesitat intubaţie şi ventilaţie mecanică la ATI, a fost stabilizat iar a doua zi (în mai puţin de 24 de ore) a fost transferat cu elicopterul la Spitalul Sf. Spiridon Iaşi, secţia Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă şi Arsuri. Până la momentul transferului, s-a efectuat toaletarea plăgilor în blocul operator, au fost recoltate inclusiv culturi bacteriene, conform protocoalelor. Menţionăm că pe mediile de cultură nu s-a dezvoltat floră patogenă."

Citeşte şi: