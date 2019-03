Ion Andrei Gherasim, preşedintele Fundaţiei Corneliu Coposu: „Acest individ este omul anumitor servicii care au avut misiunea să umilească PNŢ“

Cel care a stat în umbra Seniorului spune că actualul preşedinte al partidului istoric este „un impostor care s-a cocoţat şi cu ajutorul anumitor servicii secrete care au avut misiunea să distrugă şi apoi să umilească PNŢ“.

„Acest om, continuă Ion Andrei Gherasim, nu are nimic de-a face cu PNŢ CD, darămite cu PNŢ-ul Sfinxului de la Bădăcin. Nu are nimic de-a face cu valorile şi principiile pe care le-au apărat Iuliu Maniu, Ion MIhalache, Corneliu Coposu şi atâţia alţi martiri“.

Liderul PSD Liviu Dragnea a anunţat joi că PNŢCD şi Partidul Ecologist Român susţin PSD la europarlamentare, la conferinţă fiind prezenţi şi liderii celor două partide.

„În aceste zile am avut mai multe discuţii cu preşedintele PNŢCD şi preşedintele PER care au decis ca, în condiţiile în care au strâns peste 200.000 de semnături fiecare partid, respectiv 263.000 de semnături PER, 209.000 senmături PNŢCD, să nu depună liste, pentru a susţine la alegerile europarlamentare PSD“, a afirmat Dragnea. El a spus că s-a întocmit în acest sens şi un protocol de susţinere, care va fi semnat de liderii celor două formaţiuni.