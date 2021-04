Firma acuzată de sindicalişti, în cazul scafandrilor morţi la Eforie, reacţionează: Nu erau angajaţii noştri

ISU Dobrogea a intervenit vineri, 9 aprilie, ora 14.30, la o misiune de căutare şi de salvare a doi scafandri. Aceştia supravegheau lucrările de înnisipare a plajei, la aproximativ 500 metri în larg, în zona Hotelului Europa din Eforie Nord. Cei doi au fost aduşi la mal, iar după zeci de minute de resuscitare au fost declaraţi morţi.

Joi, 15 aprilie, Dumitru Costin, liderul Blocului Naţional Sindical, a susţinut o conferinţă de presă pe această temă în care a adus o serie de acuzaţii firmei care a câştigat licitaţia pentru serviciile de monitorizare a biodiversităţii şi calităţii apei, în cadrul proiectului de lărgire a plajelor implementat de Apele Române.

"Facem menţiunea că acest caiet de sarcini a conţinut prevederi contrare normelor legale în vigoare în ceea ce priveşte certificările tehnice şi profesionale, în ceea ce priveşte acreditările posibilelor firme competitoare, cât şi în ceea ce priveşte personalul calificat al acestora", spune Dumitru Costin.

Astfel, Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România (membru BNS) a evaluat caietul de sarcini şi a stabilit că numai o firmă din ţară putea îndeplini acele criterii, este vorba de SC AON. Ei au depus şi o plângere penală aflată în atenţia DNA Constanţa.

Asociaţia atrăgea atenţia „asupra gravităţii situaţiei întrucât consecinţele derulării acelui contract în condiţiile prezentate pe SEAP riscau să aibă ca şi consecinţe accidente ce puteau surveni operând cu scafandri fără calificare adecvată sau cu companii care nu respectă condiţiile tehnice de îndeplinire a acestei activităţi, cât şi riscul pierderii de fonduri europene alocate acestei lucrări”.

Precizările AON

Vineri, 16 aprilie, Societatea de Cercetare a Biodiversităţii şi Ingineria Mediului AON SRL a transmis un comunicat de presă în care a oferit o serie de explicaţii cu privire la cei doi scafandri şi relaţiile contractuale cu aceştia.

„În primul rând dorim dorim să exprimăm regretele profunde faţă de tragicul eveniment, cei 2 experţi scafandri erau nişte oameni foarte bine pregătiţi şi nişte specialişti recunoscuţi în domeniile lor de activitate, dar înainte de toate erau taţi, soţi, care au lăsat în urmă familii îndurerate.



Menţionăm că nu cunoaştem cauzele tragicului eveniment şi al decesului celor 2 experţi scafandri. Toate posibilele cauze apărute în presă sunt speculaţii, autorităţile competente se ocupă de anchetă.



Precizăm faptul că domnul Ing. MATEI MARIAN EMIL (în calitate de Expert non-cheie supervizor scufundare IMCA) era Administrator al societăţii SUBSEATEC SRL Mangalia cu care societatea noastră avea semnat Contractul de prestări servicii nr. 07.30 din 16.07.2020 pentru desfăşurarea şi supervizarea activităţilor de scufundare, în vederea asigurării siguranţei scafandrilor.



Domnul Ing. MATEI MARIAN EMIL, Expert non-cheie supervizor scufundare IMCA, avea una dintre cele mai mari experienţe în domeniu, având zeci de ani de scufundări profesionale şi fiind recunoscut pentru numărul mare de acreditări internaţionale în materie de scufundări şi supervizare scufundări. Domnul Ing. MATEI MARIAN EMIL coordona activitatea SUBSEATEC SRL cu care societatea noastră avea încheiat Contractul de prestări servicii.



Domnul biolog doctor cercetător ştiinţific STRUNGARU ŞTEFAN ADRIAN (în calitate de Expert cheie chimie şi ecotoxicologie acvatica) era angajat al unei Universităţi de prestigiu din ţară şi avea încheiat cu societatea noastră Contractul pentru drepturi de autor şi alte drepturi conexe şi de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor nr. 07.16 din 16.07.2020. Conform acestui contract, art. 6.9., acesta era contractant independent, nefiind angajat al Societăţii de Cercetare a Biodiversităţii şi Ingineria Mediului AON SRL (SCBIM AON SRL).



Faţă de cele prezentate, dorim să facem următoarele precizări:



· Societatea noastră nu are că obiect de activitate principal sau secundar activitatea de scufundare şi nu realizam astfel de activităţi, cu personalul angajat. Din acest motiv, societatea noastră a încheiat Contractul de prestări servicii cu societatea SUBSEATEC SRL Mangalia, societatea ocupandu-se în totalitate de toate activităţile de scufundare (pregătire echipamente, încărcare butelii, conducere ambarcaţiune, etc.). Astfel, activităţile de scufundare se desfăşurau pe baza Contractului de prestări servicii cu societatea SUBSEATEC SRL Mangalia, societate specializata în astfel de operaţiuni.



· Supervizorul scufudari IMCA decidea care este perioada optimă pentru activităţile de scufundare cât şi locaţiile în care se puteau desfăşură scufundările, în funcţie de condiţiile meteo, această activitate fiind anunţată către Căpitănia Porturilor din care se făcea plecarea şi spre informare societăţii noastre.



· Obligaţia SCBIM AON SRL era de a asigura absolut toate echipamentele necesare acestei activităţi. În acest context, SCBIM AON SRL a cumpărat echipamente de cea mai înaltă clasă (constând în echipamentele de scufundare, de siguranţă scufundării, compresoare), inclusiv ambarcaţiuni, etc. Toate echipamentele care erau solicitate de către firma SUBSEATEC SRL, erau de cea mai înalta calitate posibilă, echipamentele fiind dublate şi triplate în funcţie de anotimp, iar compresorul care putea să încarce butelii până la 300 bari era cu activare electrică.



· Nu am avut cunoştinţă de acţiunile domnului Gabriel Lucian Balan (preşedintele Asociaţiei Naţionale a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România n.red.) şi în acest context nefericit nu înţelegem aserţiunile făcute de competitorii noştri, prin Domnul Gabriel Lucian Balan, reprezentant al societăţii SHARK, subcontractant al Ofertantului ROMAIR CONSULTING SRL care a participat la licitaţia pentru contractul de Servicii de monitorizare a biodiversităţîi şi calităţîi apei pentru proiectul „Reducerea eroziunii costiere – faza ÎI (2014-2020)” în etapa anteconstructie, şi ne delimităm de acţiunile acestuia, care încearcă să profite de o tragedie în scopuri mercantile.



Mai multe informaţii nu pot fi făcute publice, autorităţile competente se ocupa de ancheta şi trebuie să le laşam să elucideze cauza decesului celor 2 experţi scafandri”, conchid cei de la SCBIM AON SRL

