Cum supraveghea Securitatea traseul Ceauşeştilor prin Capitală. Disperarea românilor de a ajunge în Vest

Mii de angajaţi în aparatul de represiune al sistemului communist erau angrenaţi în anchete care vizau casele aflate pe drumul parcurs de coloana dictatorilor. Se făceau fotografii, se urmărea cine locuieşte cu sau fără forme legale, cine vine în vizită şi se cerea avizul negativ pentru românii care doreau să se mute în locuinţele respective, dar care nu prezentau încredere pentru sistem. În situaţia adoptării unor măsuri, acestea se aplicau prin intermediul Miliţiei. Documentele aflate în arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii au fost făcute publice în cadrul expoziţiei „Bucureştii în obiectivul Securităţii“ organizate în colaborare cu Biblioteca Metropolitană din Capitală.

Securitatea verifica inclusiv spaţiile comune, cum ar fi podurile şi mansardele. Într-o notă-raport întocmită la data de 22.11 1982 se arata: „În ziua de 20.11 1982 am contactat pe numita …., domiciliată în Bulevardul Aviatorilor. În discuţiile purtate au reieşit următoarele: este de profesie caloriferist având în primire uzina de la blocul cu nr. … de pe Bulevardul Aviatorilor. Sus-numita locuieşte la nr…. punct vulnerabil al sectorului 1. Imobilul are un pod ce oferă vizibilitate perfectă spre Piaţa Aviatori. La pod se ajunge pe o scară interioară care porneşte din apartamentul deţinut de către sus-numita la fiecare etaj. Locatarii din bloc au ieşire în această scară“, scria angajatul Securităţii. Pentru a avea ochi şi urechi în imobilul respectiv, se încerca atragerea persoanei respective în rândul colaboratorilor.





Un alt imobil, acceaşi poveste: „Imobilul … are două intrări: una în faţa porţii, alta în curte, în spatele imobilului. Fiecare locatar are ieşire în cea de-a doua scară. La ultimul etaj locuieşte un bătrân de 82 de ani. Scara se termină la intrarea în pod..podul este neasigurat, fără uşă. Are vizibilitate perfectă în Piaţa Victoriei printr-o fereastră“.

Români disperaţi să ajungă în Vest

Securitatea ştia poveştile de viaţă ale tuturor bucureştenilor care locuiau în zonele vizate de traseele oficiale. Spre exemplu, un profesor de limbă engleză, traducător la Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică pentru Electrotehnică, care locuia pe Bulevardul Aviatorilor, era un element-problemă. Nemulţumit că se trenează aprobarea plecării sale din ţară pentru a se căsători cu iubita sa stabilită legal în Franţa din anul 1987, el a adresat mai multe memorii. Cum nu i s-a rezolvat problema, a ameninţat că va profita de faptul că locuinţa sa se află pe traseul parcurs cu regularitate de maşina prezidenţială şi „următorul memoriu îl va lipi pe parbrizul maşinii, cu riscul de a ajunge sub roţi“.

Mutarea bucureştenilor dintr-o casă în alta dădea bătăi de cap miliţienilor şi sectoriştilor, care trebuia să facă modificări şi în cartea imobilului, şi la Securitate. Sursa „Kati“ relata în anul 1984: „În urmă cu două săptămâni, familia ..., domiciliată în Bulevardul Aviatorilor a vândut casa proprietate personală mutându-se într-un apartament proprietate de stat“. Din informaţiile oferite de sursă, noul proprietar lucra tot la Catedrala Catolică din Bucureşti. În raportul întocmit cu această ocazie se cerea identificarea noului proprietar.

Locuinţă supravegheată de Securitate Arhivă CNSAS

Cât de uşor se retrăgea viza de flotant

Circa de Miliţie a Sectorului 1 Bucureşti primea în luna noiembrie a anului 1980 o informaţie despre proprietarul unui apartament de pe Calea Victoriei, fostă gazdă ONT, care îşi închiria apartamentul pentru perioade scurte de timp unor cetăţeni străini, prieteni de-ai săi. Raportul continua cu datele de identificare ale celor care înnoptaseră, pentru o scurtă perioadă de timp, în locuinţa respectivă. Într-un alt apartament din acelaşi imobil, aflaseră securiştii, locuia o persoană care nu era înscrisă în cartea de imobil. Mai mult decât atât, aflăm din raport, respectivul mai deţinea o cameră la mansardă pe care o închiria fără forme legale unui student. „Rugăm a se lua măsurile ce se impun, comunicându-ne şi rezultatul acestora şi totodată să i se retragă viza de flotant“, cerea locţiitorul şefului Securităţii Municipiului Bucureşti, colonel Ion Botofei.

Educaţia în familie, contestată de miliţieni

O altă informare se referea la educaţia dată copiilor de către părinţi. În vizor era luat un maistru militar de la Unitatea militară 0649 de Securitate, care era căsătorit cu o muncitoare de la G.I.L. Pipera. Una dintre fiice, necăsătorită, care lucra ca operator chimist la Întreprinderea de medicamente BIOFARM, îşi cumpărase o cămăruţă de 12 m.p., situată la mansarda unui imobil de pe strada Frumoasă, adică în perimetrul de deplasare al conducerii de partid şi de stat. Despre tânără aflăm că „este o fire libertină, întrucât, se scria în raport, părinţii nu s-au preocupat decât de viaţa lor personală în loc să-şi educe fiicele. Aşa se face că tânăra a fost semnalată la adresă în prezenţa unor studenţi arabi, care o vizitează cu autoturisme cu nr. de înmatriculare cu 12-B. În casă au loc petreceri care ţin până târziu în noapte“, se revoltau miliţienii.





Pentru a nu avea probleme, securiştii se interesau din timp despre calitatea celor ce urmau să se mute în locuinţele din centru. Dacă nu treceau testul, nu primeau repartiţie sau viză de flotant. Aşa a fost cazul unui inspector general în Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Gospodăririi Fondurilor Fixe, care era „semnalat cu grave manifestări duşmănoase şi intenţii de atentat“. Securitatea cerea, în ceea ce-l priveşte, să-i fie avizată negativ mutarea preconizată.