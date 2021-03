Cu 14 cazuri de COVID-19, comuna Saraiu intră în carantină

CJSU votat propunerea instituirii măsurii de carantină zonală, începând cu data de 27.03.2021, ora 12.00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru U.A.T. Saraiu, Judeţul Constanţa.

Comuna Saraiu a atins indicele de 10,89/1.000 de locuitori, adică 14 cazuri de COVID-19 la 1.285 de locuitori.



În perioada carantinei este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces în afara celor deschise circulaţiei publice, pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere.

Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.



În intervalul orar 06.00-20.00, în interiorul zonei menţionată la art. 1 alin. (2), se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor, precum şi de bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;

c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;

d) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

e) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă, la centrele de transfuzie sanguină;

f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

g) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;

h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

i) participare la programe sau proceduri în unităţi sanitare şi/sau centre de tratament, inclusiv

j) tratament de recuperare, medicină fizică şi balneologie;

k) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie, îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi;

l) pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor;

m) deplasarea pentru participarea la slujbele religioase în condiţiile prezentei hotărâri;

n) eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege;

o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;

p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS–CoV–2;

q) în datele de 27.03.2021 şi 28.03.2021 se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în intervalul orar 18.00 – 22.00 pentru deplasarea şi participarea la serviciile religioase oficiate pentru sărbătoarea Pesah;

r) în perioada 03 – 04.04.2021 se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în intervalul orar 20.00 – 02.00 pentru deplasarea şi participarea la slujbele religioase.



În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele:

1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise;

2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi locuri de joacă etc.;

3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor (se pot comercializa produse alimentare în regim catering — livrare la domiciliu);

4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locaţiile amplasate — cu excepţia celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri şi lozuri, conform Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 60/2020;

5. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;

6. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;

7. organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;

8. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil.

9. activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport/fitness

Citeşte şi:

Director CERONAV: „Blocarea Canalului Suez generează pierderi de 10 miliarde de dolari pe zi”

BMW i8 furat din Norvegia, descoperit într-un sat din judeţul Constanţa