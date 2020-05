Cât de periculoasă este apa mării în transmiterea COVID-19. „Nu este dezinfectant pentru virus, e doar diluant“

Ne apropiem de momentul în care turiştii vor avea posibilitatea să ajungă pe litoral. Totodată, şi apa mării se va încălzi şi va fi numai bună pentru înot. În fiecare an, în lunile de vară, zeci de mii de oameni vin în staţiunile de la malul Mării Negre.



Pentru a evita răspândirea coronavirusului, specialiştii fac câteva recomandări simple celor care vor să înoate. Desigur, aceste recomandări trebuie însoţite de regulile de igienă obligatorii pe plajă, în camerele de hotel sau atunci când suntem la restaurant sau la terase.



Cât de periculoasă este marea



Mihnea Boştină este virusolog la Universitatea Otago din Noua Zeelandă, iar în trecut a fost cercetător la Harvard. Acesta susţine că „nu există date care să arate că apa de mare are vreun efect asupra virusului. Cel mai probabil că efectul este lent şi marginal. Însă, dat fiind faptul că virusul va fi mult diluat în apă, nu cred că există un pericol real ca virusul să fie luat 'din apă'. Mult mai serios este riscul să fie luat din aer, de la cineva.”



În plus, specialistul în virusologie, spune că, deşi nu există încă date pentru asta, probabil că virusul este „mai puţin viabil peste vară. Aşa că, dacă lumea e la plajă, probabil temperatura nu e favorabilă transmiterii virusului. Dacă însă, lumea stă la un restaurant, şansele de transmisie sunt mult mai mari.”



Acelaşi lucru îl susţine şi Adrian Bâlbă, directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii din Constanţa. Specialistul arată că „în apele sărate virusul, teoretic, poate supravieţui, mai ales dacă salinitatea nu este foarte ridicată, precum apa din Marea Neagră. Apa sărată, diluţia corespunzătoare apelor libere, nu asigură o suficientă cantitate virală care să fie şi infecţioasă şi din acest motiv este extrem de improbabil să se transmită.”



Recomandări pentru înotul în mare



Cu toate acestea, Adrian Bâlbă recomandă tuturor celor care vin la mare şi înoată să păstreze o distanţă de 1-2 metri între ei. „Dacă ne bălăcim, ne jucăm în apă două persoane sau ne luăm în braţe şi ne pupăm, fireşte că este posibilă contaminarea prin aerul expirat.”



Şi pentru înotul în piscine trebuie avute în vedere anumite măsuri. În primul rând, apa trebuie dezinfectată cu clor, apoi nu trebuie să intrăm în apă atunci când în piscină este multă lume deoarece un contact apropiat poate duce la posibilitatea contaminării.



Reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi preşedinte al Societăţii Române de Microbiologie, profesorul Alexandru Rafila, spune că înotul practicat în apă cu clor este sigur, în principiu, pentru că apa este dezinfectată, dar pe de altă parte, depinde cât de mare e densitatea de persoane într-o piscină.



„Dacă sunt prea multe persoane în piscină şi contactul este prea apropiat, există posibilitatea contaminării, pentru că atunci când înoţi mai sunt secreţii, mai şi expectorezi câteodată, iar masca nu se poate folosi. Nu este exclus însă să se inventeze un tip special de mască pentru înot”, spune profesorul, citat de Digi24.



Adrian Bâlbă afirmă că riscul contaminării este mai mare pe uscat decât în apă. „Este mult mai periculos să mergi pe aleile de lângă plajă sau să stai pe plajă sau esplanadă, decât să faci baie în mare. Marea nu este dezinfectant pentru virus, este doar diluant. Riscul pe plajă există, în apă nu există atâta timp cât nu ne apropiem de alte persoane la mai puţin de 1- 2 metri”.

