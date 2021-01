Amenda uriaşă încasată în Suedia de un şofer care a şicanat un român în trafic. Cum a tranşat Poliţia situaţia VIDEO

Românul a povestit ce i s-a întâmplat pe o şosea dintr-o ţară ultracivilizată, nordică, aşa cum e Suedia. Pe un pod din Goteborg, un şofer i-a tăiat faţa, apoi a frânat, astfel încât românul a fost nevoit să pună o frână bruscă, riscând un accident masiv, cu toată încărcătura sa din transport.

„Pentru a clarifica un pic situaţia de faţă:

Urma o porţiune de drum în lucru, iar în poziţia în care mă aflam, îmi era imposibil să observ din timp maşinile ce veneau din dreapta mea, drumul era în V, unghiurile moarte, vedeam maşinile doar în momentul în care mă depăşeau, în oglinzi văd doar ce e paralel cu camionul!

Mă bazam doar pe intuiţia şi înţelegerea celor care veneau că or să mă lase să intru, dar ce a urmat se poate vedea în videoclip, mai bine zis doar o parte.

După ce o trecut de mine cel cu Volvo-ul, ce şi-o zis, stai că îţi arăt eu ţie, şi mi-o frânat în faţă, am reuşit cu greu să opresc la timp, am auzit cum marfă din container s-a ,,rearanjat”.

Ok, no problem, mi-am zis în sinea mea, l-am sunat pe şef, ştia că am cameră de bord, i-am explicat pe scurt cele întâmplate, iar ce a urmat, redau doar din memorie din ce mi-o spus şeful, eu nefind de faţă;

- Şoferul a fost chemat la poliţie, la fel şi şeful meu

- De ce a tras peste mine camionagiul, o vrut să mă omoare sigur, bla bla bla, zicea şoferul Volvo-ului

- Dar şoferul camionului nu a tras spre d-voastră niciun moment, a semnalizat din timp, iar d-voastră aţi avut viteză până în momentul când aţi ajuns în dreptul camionului unde aţi încetinit brusc, i-a spus poliţistul (eu n-aveam cum să văd asta)

- Când poliţistul i-a arătat filmarea de pe camerele montate pe pod, eu habar nu aveam de ele, plus filmarea mea, respectivul o rămas mut

Urmarea: permisul suspendat pe trei luni de zile plus o amendă de „doar“ 127.000 de coroane suedeze (vreo 12.500 de euro)!!!“

