A murit Ion Dobran, AS-ul cerului din al Doilea Război Mondial

Generalul de aviaţie Ion Dobran s-a născut la 5 februarie 1919, în localitatea Văleni Podgoria din judeţul Argeş. Când era mic, obişnuia să se joace cu avioane de hârtie, pe care şi le confecţiona singur. Când a crescut, şi-a urmat visul şi la 1 septembrie 1939, în prima zi de război, tânărul Ion Dobran intra pe poarta şcolii de aviaţie de la Cotroceni, pe care a absolvit-o după doi ani, ieşind cu gradul de sublocotenent. Nu a fost timp de pregătire suplimentară şi a fost trimis direct în lupta cu inamicul. Şi-a îndeplinit misiunea cu succes, pe ambele fronturi, doborând 18 avioane inamice în peste 300 de misiuni de luptă. A fost doborât de trei ori, dar a scăpat cu viaţă.

Tot într-o zi de 5 februarie, tânărul locotenent Ion Dobran se afla pe frontul de Est. Era o zi urâtă, de iarnă, ca şi războiul. „Nu am mai pomenit de când sunt o vreme aşa de mizerabilă. Pentru noi e de o sută de ori mai bine să fie frig. E un noroi ceva de speriat....În cotul Niprului, toţi avem un ghinion de pomină. Situaţia s-a agravat la capul de pod. Ruşii acţionează cu din ce în ce mai multă cavalerie... Ai noştri erau acolo încleiaţi în noroiul acesta lipicios fără a se putea mişca... Bronşita mea nu vrea deloc să cedeze, am slăbit grozav, sub 60 de kilograme, dar NU RENUNŢ“, nota Ion Dobran în jurnalul său. se afla pe frontul de Est. Era o zi urâtă, de iarnă, ca şi războiul. „Nu am mai pomenit de când sunt o vreme aşa de mizerabilă. Pentru noi e de o sută de ori mai bine să fie frig. E un noroi ceva de speriat....În cotul Niprului, toţi avem un ghinion de pomină. Situaţia s-a agravat la capul de pod. Ruşii acţionează cu din ce în ce mai multă cavalerie... Ai noştri erau acolo încleiaţi în noroiul acesta lipicios fără a se putea mişca... Bronşita mea nu vrea deloc să cedeze, am slăbit grozav, sub 60 de kilograme, dar NU RENUNŢ“, nota Ion Dobran în jurnalul său.

În tinereţe. Colecţie Ion Dobran

Lupta cu trei avioane americane

Bătălia aeriană din 6 iunie 1944, dată pe care istoria o consemnează ca fiind ziua debarcării trupelor aliate în Normandia, nu o va uita niciodată şi o povestea oricui stă să asculte. Era o zi frumoasă de vară, dar mai ales liniştită. „Îmi ziceam eu atunci că nu or să vină americanii să ne bombardeze, că aveau treabă acolo, în Normandia, dar nu a fost aşa...“, gândea tânărul aviator, dar nu a fost aşa. În acea zi, americanii au atacat România din înaltul cerului, cu Mustang-urile. A început lupta aeriană. Ion Dobran se afla la manşa unui Messerschmitt 109. „Eram în zona Galaţiului când am rămas fără copilot. M-am îndreptat spre Constanţa, am luat înălţime faţă de ei şi m-am hotărât să atac, deşi americanii erau în formaţie de trei. Ce am făcut eu era sinucidere curată, dar nu aveam de ales. L-am nimerit pe cel din dreapta“, rememorează el atacul nebunesc.

La manşa avionului american se afla tânărul sublocotenent Barrie Davis, care activa în Grupul 325 Aviaţie Vânătoare. După ce a fost atacat de român, avionul avariat a aterizat forţat în zona Ucrainei, însă pilotul a supravieţuit.

De la acea confruntare a trecut jumătate de veac până când, fostul său adversar a dat peste un jurnal de front în care românul descria lupta aeriană din ziua Z. O perioadă, cei doi foşti inamici au corespondat până când Barrie Davis a venit în România, de data aceasta ca aliat. „Am stat câteva zile împreună şi am depănat amintiri, la Bucureşti şi în Poiana Braşov“, povestea Dobran întâlnirea de Cartea Recordurilor care a avut loc în anul 2010.

Acasă la Ion Dobran FOTO Mariana Iancu

Din AS al cerului, muncitor la strungărie

După război, eroul nu şi-a mai găsit rostul într-un stat ocupat de sovietici şi aşa a ajuns să muncească la strungărie, la Uzina „Timpuri Noi“, iar familia sa a fost evacuată din casa boierească de pe strada Popa Nan, primită ca dotă de la soţie. În cele din urmă a reuşit să-şi recupereze imobilul.

După mulţi ani, Ion Dobran a reuşit să se întoarcă la comanda avionului, după ce un fost subordonat de-al său, Costică Balaur, care ajunsese şef la TAROM, i-a oferit un loc de muncă. Timp de un an a zburat pe utilitare, apoi a trecut la manşa avioanelor de cursă. A zburat prin toată Europa cu avioanele TAROM, numai prin Rusia nu. „Era un fel de ură pe sovietici“, explică el refuzul de a mai ajunge în locurile de unde veniseră cei care îl priveau ca pe un duşman al poporului pentru că luptase pe frontul de Est. Dobran conducea curse charter şi transporta iepuri si fazani în Italia sau în Franţa.