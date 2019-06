Începe încălzirea pentru festivalul Cinemascop. Ce filme vor putea fi văzute în Grădina de vară din Eforie Sud şi pe Faleza Cazino din Constanţa

Organizat de Centrul Ceh Bucureşti şi EUNIC România, Festivalul Cinemascop a debutat în 2018, când a adus peste 2500 de persoane în cinematograful în aer liber din Eforie Sud, pe parcursul celor cinci zile pline cu proiecţii de film şi ateliere creative pentru copii.

A doua ediţie este în pregătiri, fiind puse la cale şapte zile, de data aceasta, cu mai multe surprize ce vor fi dezvăluite la momentul potrivit.

Sesiunea de Warm-up este menită să aducă atmosfera Cinemascopului în alte două oraşe – Mangalia şi Constanţa, fiind organizată de Centrul Cultural Judeţean Constanţa Teodor T. Burada şi Centrul Ceh Bucureşti, fiind un proiect marca EUNIC România (prin participarea Ambasadei Spaniei la Bucureşti, Ambasadei Suediei la Bucureşti, Institutului Francez, Institutului Polonez şi al Goethe Institut) şi cu sprijinul de Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa şi Primăria Municipiului Mangalia .

Programul debutează la Mangalia, în Grădina de vară Farul, acolo unde spectatorii vor avea ocazia să vizioneze două filme.

Pe 28 iunie, de la ora 21:30, povestea lui Jo se dezvăluie în Supa Modo (Kenya / Germania, 2018, 74’). Ea este o fetiţă de 9 ani ce suferă de o boală terminală. În momentul în care puţine mai pot fi făcute pentru ea, părăseşte spitalul şi se întoarce acasă, unde mama şi sora ei unesc micuţul sat kenyan pentru o cauză comună – aceea de a o convinge pe Jo că are puteri speciale şi că este de fapt o super-eroină.

Ziua de vineri, 5 iulie, aduce pe ecranul Grădinii Farul un film misterios - Madame Hyde (Franţa, 2017, 95’). Doamna profesoară Géquil nu este tocmai agreată de elevii şi colegii ei. Într-o noapte furtunoasă, este lovită de un fulger şi îşi pierde cunoştinţa. Când se trezeşte, acesta se simte diferit şi descoperă că, mai nou, are un alter ego nocturn periculos, pe care trebuie să şi-l ţină în frâu.

Odată cu data de 12 iulie, proiecţiile se mută pe Faleza Cazino din Constanţa. Atunci sunteţi aşteptaţi la filmul considerat cel mai bun film european al anului 2018 şi premiat la Cannes pentru regie. Cold War (Polonia / Franţa / UK, 2018, 89’) (foto:jos) are în prim plan un bărbat şi o femeie care se cunosc în Polonia, după cel de-Al Doilea Război Mondial, devenind un cuplu separat de politică, defecte de caracter şi jocuri ale destinului – o poveste de dragoste imposibilă, în vremuri imposibile.

Pe 19 iulie publicul face cunoştinţă cu Roberto, protagonistul filmului Chinese Take-Away (Spania / Argentina, 2011, 93’). Acesta este proprietarul unui magazin de bricolaj şi pare că nu este în toate minţile. Nu este răbdător cu clienţii săi şi este arţăgos cu distribuitorii. Într-o zi, Roberto cunoaşte un tânăr chinez care este pe cont propriu în Buenos Aires şi incapabil să vorbească o boabă de spaniolă. Decizia sa de a-l ajuta pe tânăr reprezintă începutul unei stranii prietenii care îi va schimba viaţa.

Încălzirea se încheie pe 26 iulie, cu un film de aventură şi comedie pe cinste - The 100 Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared (Suedia / Germania / Franţa, 2013, 112’) (foto: dreapta). După o lungă şi palpitantă viaţă de lucru cu muniţii, după ce a fost implicat în Războiul Civil Spaniol, în Proiectul Manhattan şi în alte evenimente semnificative ale secolului 20, Allan Karlsson se găseşte blocat într-un azil de bătrâni. Hotărât să se sustragă de la propria aniversare de 100 de ani, sare pe fereastră şi apoi în primul autobuz, pornind într-o călătorie neaşteptată care implică, pe lângă alte surpize, o valiză plină cu bani, nişte răufăcători malefici şi un elefant numit Sonya.

„Astfel, dacă sunteţi în cele două locaţii în fiecare vineri până la sfârşitul lunii iulie, nu trebuie să rataţi ocazia de a viziona cele 5 filme din selecţia sesiunii de Warm-up Cinemascop. Şi dacă tot veţi fi intrat în dispoziţia de vizionat filme în aer liber, nu uitaţi că primele 7 zile din august poartă, în calendar, numele de Cinemascop”, mai anunţă organizatorii. Mai multe detalii se găsesc aici.

