Viaţa clujeanului care trăieşte din poker: „Într-o seară am câştigat 145.000 de dolari. Fără disciplină n-ai nicio şansă”

„Lumea când spui că joci poker crede că joci la aparate, la ruletă. Chestii de noroc”, explică Cosmin Joldiş într-un interviu acordat vloggerului Mircea Bravo, în care a spus cum a început să joace şi în ce constă viaţa de jucător profesionist de poker.

„Am început în facultate, jucam cu colegii de cămin poker. Am văzut că aveam prieteni care câştigau şi am început să studiez videouri care explicau cum să joci corect poker. Le-am studiat foarte bine şi am zis: „asta, e, începem să jucăm poker”, spune tânărul.



Văzând că începe să aibă rezultate bune şi observând că alţi români de 7-8 ani făceau an de an bani din poker, s-a hotărât să devină jucător profesionist. Acest lucru s-a întâmplat în 2021.





„Eram în anul 3 de Facultate la „Autovehicule rutiere” în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Am câştigat aşa de mulţi bani, încât am zis că orice aş face la facultate nu aş putea câştiga astfel”, povesteşte el.





Părinţii a primit greu vestea, dar cu timpul s-au obişnuit.



La început, spune el, juca câte 14-16 ore pe zi. „A fost şi o lună întreagă în care jucam zi de zi câte 14-16 ore”, explică el.





„E doar 10% noroc”

Joldiş explică faptul că pokerul nu este despre noroc: „E doar 10% noroc. Eu am avut noroc mult. Poţi să ai noroc la 25 de ani şi să te propulsezi serios în domeniu şi să câştigi din ce în ce mai mulţi bani sau la 50 de ani, după ce ai jucat toată viaţa mize mici”, a explicat el.







Întrebat cum poţi să reuşeşti să trăieşti ca jucător profesionist de poker, clujeanul spune: „Fără disciplină nu ai nicio şansă”. Joldiş crede că poate ieşi la pensie din poker. „Am jucat zeci de milioane de mâini, dar încă îmi place. Oricâţi bani aş face, tot o să joc poker”, spune el. Cel mai mult îi place să joace poker în SUA, unde oamenii privesc jocul ca pe o distracţie. „La noi se joacă pentru a face bani”, spune el.





Lui Joldiş ăi place cel mai mult pokerul live, unde se joacă pe mize mai mari şi poate să-şi „citească” adversarii.





„Mai demult jucam online şi la 30 de mese deodată, dar acum sunt tot mai mulţi jucători profesionişti de poker şi nu mai poţi să joci la foarte multe mese. Trebuie să fii atent, să iei notiţe”, spune el.





La pokerul online, Joldiş joacă pe mize mai mici - 1-2 dolari - spre deosebire de pokerul live: „Câteodată e plictisitor să joc pe mize mici, mai ales după ce vii de la live. Utima, dată am fost în Miami am jucat cu 7-8-10.000 de dolari pe masă”.



Joldiş se află pe locul 14 în topul jucătorilor români la câştiguri din pokerul online, cu câştiguri de 850.000 de dolari.

A câştigat 145.000 de dolari la un turneu

„Cel mai mult am câştigat 145.000 de dolari, la main event, la Campionatul Mondial de Poker din Las Vegas”, spune el. Întrebat ce şi-a luat de bani, el spune: „un Renault Megane de 2.500 de euro”. „Am investit în criptomonede, imobiliare, joc la bursă”, detaliază el.









Joldiş a câştigat din turneele „Live” (faţă în faţă) 713.389 de dolari, iar din cele online 850.610 de dolari, adică un total de peste 1,5 milioane de dolari conform platformei pokerdb.thehendonmob.com.

Clujeanul este pe locul 14 în clasamentul veniturilor jucătorilor de poker din România, pe primul loc se află Alexandru Papazian, cu peste 3,4 milioane de dolari, urmat de Florian Duţă, peste 2,5 milioane de dolari, Vlad Darie, 2,2 milioane de dolari sau Ioan Anton, 2,1 milioane de dolari.





