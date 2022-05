Spitalul de copii cu o sală de aşteptare cât o garsonieră refuză donaţiile lui Codin Maticiuc. Explicaţiile sunt halucinante

Codin Maticiuc a postat pe Facebook, un comentariu privind activitatea lui în cadrul Fundaţiei Metropolis, mai exact în iniţiativa numită „#spitalepublicedinbaniprivati”. Este vorba despre proiectul prin care sunt renovate şi utilate, gratuit, spitale de stat din ţară. „Am făcut-o la 3 spitale mari din Bucureşti şi la mai multe din ţară”, a precizat Maticiuc.

La Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii din Cluj, a avut parte de un refuz din partea mangerului Cornel Aldea.

„Directoarea Asociaţiei a sunat la Spital spunând ca le stăm la dispoziţie cu orice, orice nevoie. După câteva mailuri conducerea spitalului nu a mai răspuns. Am refuzat să cred şi am solicitat numărul managerului şi i-am scris pe wapp. Mi-am luat un mega seen. Într-un final apoteotic directorul fundaţiei Metropolis a dat de manager care i-a spus telefonic că nu-şi doreşte să ne implicam în renovare pentru că nu vrea să „ne facem reclamă” cu acest lucru”.

Managerul Aldea a transmis, conform lui Maticiuc, că „poate renova spitalul cu firme care nu îi cer să filmeze acest "before and after" (înainte şi după renovare - n.r.), care la noi e obligatoriu ca să arătăm unde merg banii donatorilor”.

Cunoscut pentru iniţiativele lui caritabile, fostul „crai de Dorobanţi” a avut un mesaj şi pentru clujeni: „Dragii mei clujeni, să ştiţi că Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii o să fie sigur curând renovat la nivelul 2023, va rog să staţi cu ochii pe el să-l vedeţi cum se înnoieşte. Să ştiţi că şi de utilat e utilat cu cea mai nouă aparatură. Este top şi se îndreaptă spre perfecţiune, să vedeţi voi. Domnule primar Boc, domnule ministru al Sănătăţii, nu e nevoie de nimic la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii din Cluj dacă îşi permit să refuze fonduri private nerambursabile. Ei sigur atrag initiative private de peste tot, sigur mai mari şi mai convenabile decât a mea”, a concluzionat omul de afaceri.



Niciun răspuns de la managerul Cornel Aldea

„Adevărul” l-a contactat marţi, 10 mai, pe managerul Cornel Aldea, însă acesta nu a răspuns la telefon. Corespondentul „Adevărul“ a trimis solicitare scrisă către biroul de presă al instituţiei, din nou, fără a primi un răspuns.

Miercuri dimineaţă, 11 mai, în jurul orei 9.00, ziaristul l-a sunat pe Alin Tişe, preşedintele CJ Cluj - instituţia căruia îi este subordonat managerul Cornel Aldea. Tişe a precizat că nu ştie exact despre ce donaţii este vorba, dar o condiţie esenţială pentru aceasta este ca aceastea să se facă în condiţiile legii.

„Nu ştiu în ce formulă au vrut să facă aceste donaţii, pentru că acestea trebuie să fie făcute în forme legale”. În plus, „cam toate saloanele sunt renovate la noi, mai puţin o singură secţie pe care n-o putem finaliza pentru că nu avem spaţiu. În rest, anumite secţii de la Spitalul de Copii arată foarte bine chiar. Unele nu, dar majoritatea arată bine. Dacă mergeţi pe Crişan (Spitalul de Pediatrie 2 - n.r.), la Horea (Clinica de Pediatrie 3) arată bine. Pe Moţilor (Secţia de Urgenţe a Spitalului de Copii - n.r.) arată bine, cu mici excepţii. Nu ştiu în ce formulă a vrut să facă donaţia. Directorul nu poate accepta orice tip de donaţie în orice formă, aşa e legea”, a precizat Tişe.

El a mai spus că se interesează exact despre ce este vorba şi revine cu detalii. În jurul orei 15.00, preşedintele Consiliului Judeţean a susţinut că aşteaptă explicaţii de la managerul Cornel Aldea şi va reveni.

Spital fără o cameră de aşteptare decentă



Nu mai târziu de începutul lunii aprilie, „Adevărul” a scris despre faptul că la Spitalul de Copii - secţia Urgenţe - există o cameră de aşteptare de circa 15 metri pătraţi în care încap câteva persoane, iar restul părinţilor cu copii aşteaptă afară, iar iarna să stai 5-6 ore afară e destul de neplăcut. În 2020, au existat mai multe sesizări cu privire la situaţia precară a Spitalului, de exemplu, când pacienţii au surprins un şobolan care se plimba prin saloane.

„Copiii operaţi pe secţia de Chirurgie din cadrul Clinicii Pediatrie 1 s-au întâlnit în luna noiembrie a anului trecut cu acest şobolan care vizita destul de des vitrina cu bunătăţi de pe culoarul infect de la intrare. L-au poreclit Dominic. Seara, mamele îngrozite, le-au interzis odraslelor să părăsească saloanele pentru că pe scări se jucau ploşniţele şi şobolanul Dominic. Zilele acestea se pare că vietăţile au revenit în spital cu ocazia zilei de 1 Martie. Am adăugat la imaginile terifiante cu ploşniţele şi şobolanii din spital, pătuţurile înguste şi complet nepotrivite pentru mame şi copii”, a postat deputatul Emanuel Ungureanu pe Facebook.

În 2017, „Adevărul“ a scris despre lipsa unui iluminator de vene, care i-ar scuti pe micuţi să fie înţepaţi de asistente nepricepute de multe ori.

Ce spun clujenii

Postarea lui Maticiuc a fost comentată de sute de clujeni, care susţin că dimpotrivă Spitalul are nevoie de renovări serioase.

„Doamne fereste, daca este vreun spital cu mai mari nevoi de renovare decât cel mai sus menţionat, în Cluj! Incredibil cât cinism! Dar cum să arătam nevoia, când se presupune că, Clujul, este top?? Cum să explicam că, nu se investeşte defel, când, chipurile, s ar investi?? Trist! Şi ce este mai trist, este faptul că, vorbim de un spital de Pediatrie!”, a comentat Lavinia.

„Ai vrut să intri cu forţă într-un cuib de viespi şi să le determini să devina albine! Nu se face aşa Codin, oamenii de acolo sunt bagaţi în filon, nu poţi să le strici tu combinaţiile avantajoase. Ei sunt pusi acolo să facă bani nu să primească ,,pomana de-asta monitorizata"”, a scris Marius.

„Codin Maticiuc, sunt 3 Pediatrii cu directori diferiţi, Sorin Man e la Pediatrie III, mai e Pediatrie II, ambele care sunt renovate şi preferate de părinţi pentru că evident condiţiile sunt decente şi minunatul Pediatrie I &C hirurgie Pediatrica unde nu se fac renovări sau rar şi de mântuială, părinţii indicând faptul că nu sunt condiţii normale pt tratarea copiilor. Mă voi interesa pentru Pediatrie II, unde e şi Oncologia pediatrică şi un director de nota 11”, a intervenit Bianca.

