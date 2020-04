Radu Paraschivescu despre declaraţiile lui Puric: „Abjecţii”. Tatăl unei victime de la Colectiv: „Eu şi fiul meu vă iertăm!”

„Mda! Am senzaţia că unii se ramolesc de tot chiar înainte să îmbătrânească! Nu poţi califica un asemenea om, nu există cuvinte! Provoacă doar scârbă!”, scrie Daniela.

„Nu ajunge nici măcar la înălţimea insectei al cărei nume îl poartă. Este o persoană abjectă”- scrie Fiorella.



„Pai ca sa se ierte trebuie sa inteleaga cu ce a gresit. Multi traiesc in bula lor de frica realitatii, pe care, doar cine poate o constientizeaza si si-o asuma”, scrie Victor.

„Uneori actorii confunda viata reala cu scena. Personajul uita sa fie om. Cand situatia este incerta, riscanta si plina de necunoscut, numai un diletant construieste scenarii.

Nu vad cu ce argumenteaza (inafara de imaginatie) ceea ce sustine, si uite-asa cunoastem mai bine oamenii.Vedem ceea ce sunt, nu ce vor sa para...…..” Anna

„Puric este pro-rus pro-Putin pro-PSD. era vehiculat ca si candidat la prezidentiale din partea PSD dar a aparut actorul de comedie Mircea Diaconu.

„Puric a debitat la Realitatea pesedista a lui Gusa, membru PSD nu la Digi sau Pro TV de ce au fugit mancand pamantul Rifai si Rogozanu? Realitatea se coafeaza pentru pesedeul uman Tudose, Ciolacu etc Puric e un fals intelectual cu gargara cat cuprinde dar iubitor de cancer comunist. va fi pesedeul cu fatza umana daca s-a dat in bara cu Diaconu mergem cu Puric mai departe.”, scrie Cristi.

„Dan Puric o fi bun actor, dar cred ca are nevoie de atentie psihiatrica. Cine il crede, are de asemenea nevoie. Numai un delirant poate debita asemenea ineptii. Si numai o anumita parte a populatiei (cea needucata) poate sa creada ce aiureaza el. Nu inteleg de ce i se da atentie, este evident ca omul nu face nici un bine nimanui. Ar trebui marginalizat, nu publicat in ziare centrale. Democratia si libertatea presei darama uneori sistemul dinlauntrul sau. Autocenzura este un lucru esential daca vrem sa avem o societate in vindecare.”, a comentat Dana.

„I se da prea mare importanta. Asta si urmareste. Colegii din teatru i-au intors demult spatele. Se forteaza si se tot cazneste cum sa reapara din nou in prim plan la fel ca madama aia cu verdictul ei politic. Sunt ajutati de diferiti infiltrati din media. Numai prostii se uita-n gura astora. Am impresia ca propaganda destabilizarii si a urii se cam sanctioneaza prin lege. Parca asa era. Sau nu e asa ?”- a scris Alexandre.

Au existat şi câteva comentarii pozitive la adresa lui Puric: „Dan Puric e un nonconformist. Ce spune are mult bun simt logic. Cine e atent nitel si iese oleaca din pseudo-modernismul progresistoid, va fi socat sa remarce cat de multa dreptate are Dan Puric. In rest ...No Comment !”, a notat un internaut.

