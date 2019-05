Principalul suspect în cazul unei tentative de jaf la o bancă din Cluj a fost identificat după aproape un an. E cetăţean străin şi era căutat în toată Europa

Imaginile surprinse de camerele de luat vederi din interiorul sucursalei CEC Bank arată cum bărbatul înarmat seamănă teroare printre angajaţii băncii, precum şi printre clienţi. Nu a reuşit să jefuiască banca, aşa că a luat-o la fugă, abandonându-şi planul.

Timp de aproape un an, anchetatorii au căutat să dea de urma acestuia, iar între timp a fost identificat şi dus la audieri principalul suspect. Acesta are 54 de ani, se numeşte Roberto Sandrelli, este cetăţean italian şi se afla deja în arestul Poliţiei Cluj de câteva luni, după ce fusese reţinut sub efectul unui mandat european. Sandrelli a fosy arestat fiind acuzat de comiterea mai multor infracţiuni în câteva ţări europene. Cercetătările în acest caz continuă, iar poliţiştii români colaborează cu colegii lor din Italia.

Citeşte şi

VIDEO Scene de groază în sucursala CEC Cluj unde un bărbat a intrat înarmat cu un pistol. Hoţul le-a fluturat arma în faţă angajaţilor şi clienţilor băncii

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: