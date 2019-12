Primarul celei mai mari comune din România, condamnat pentru fapte de corupţie. Edilul: „sunt siderat”

Primarul comunei clujene Floreşti – Horia Şulea, fostul primar (Ioachim Vancea) şi actualul director tehnic (Florin Zanc) au fost condamnaţi la câte 3 ani de închisoare cu suspendare, pentru abuz în funcţie şi complicitate la abuz în funcţie. Judecătoria Cluj a anunţat vineri, 27 decembrie, sentinţa, care poate fi atacată cu apel.



Horia Şulea este acuzat că ar fi prejudiciat bugetul local cu 270.000 de lei. Mai precis edilul ar fi atribuit direct, fără licitaţie, şi a plătit servicii de deszăpezire şi salubrizare ale comunei. Au rezultat trei infracţiuni de abuz în serviciu.



„Procurorii l-au acuzat pe Sulea pentru că în calitatea sa de primar şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu referitoare la atribuirea şi plata serviciilor de deszăpezire a localităţii Floreşti, prin efectuarea unor plăţi nelegale, în cuantum total de 123.516,4 lei. De asemenea, procurorii au reţinut că, în perioada iulie 2012 – noiembrie 2012, la diferite intervale de timp, a mai efectuat plăţi nelegale pentru serviciile de curăţenie stradală a localităţii în sumă de 54.126 lei. A semnat plăţi nelegale pentru salubrizare şi în anul 2013, în cuantum total de 98.883,7 lei”, relatează „Procurorii l-au acuzat pe Sulea pentru că în calitatea sa de primar şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu referitoare la atribuirea şi plata serviciilor de deszăpezire a localităţii Floreşti, prin efectuarea unor plăţi nelegale, în cuantum total de 123.516,4 lei. De asemenea, procurorii au reţinut că, în perioada iulie 2012 – noiembrie 2012, la diferite intervale de timp, a mai efectuat plăţi nelegale pentru serviciile de curăţenie stradală a localităţii în sumă de 54.126 lei. A semnat plăţi nelegale pentru salubrizare şi în anul 2013, în cuantum total de 98.883,7 lei”, relatează Muzica Instanţelor

Ioachim Vancea a fost acuzat de 5 infractiuni de abuz in serviciu (salubrizarea stradala din 2010- 2012, cat si pentru deszapăzirea din 2011 şi 2012), iar Florin Zanc de complicitate la abuz in serviciu în ceea ce priveşte atribuirea contractelor de deszăpezire din mandatul lui Vancea.



Reacţia primarului: „sunt siderat”





Horia Sulea a declarat pentru „Adevărul”: „Sunt siderat de ceea ce se întâmplă. Sunt pus în faţa unui dosar politic din start. Dacă va fi cazul, voi veni şi cu elemente în favoarea acestei idei. Faptele invocate - cel puţin în ceea ce mă priveşte - nu există. Mi se impută că în iarna anului 2012 -2013, mai exact după 1 ianuarie 2013, am ordonat lucrări de deszăpezire asimilate, în opinia procurorului, cu abuzul în serviciu. Eram în situaţia în care la momentul respectiv preluasem de 6 luni conducerea Primăriei Floreşti şi am rămas fără contract de deszăpezire şi curăţenie stradală. Nu am putut să fac contract din cauza faptului că la 1 ianuarie 2013 nu aveam buget aprobat la nivel naţional, astfel că a trebuit să iau măsuri. Eu atunci am vrut să apelez la Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru deblocarea de fonduri pentru deszăpezire în Floreşti. Departamentul de Achiziţii publice din Primărie m-a informat că având în vedere că vorbim despre un serviciu, există Ordonanţa 34 (Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii -nr) care permite efectuarea lucrărilor fără contract. Eu ca primar n-am stabilit legalitatea acestei soluţii, ci oportunitatea certă şi clară conform căreia aceste lucrări trebuiau făcute. Legalitatea au stabilit-o cei din aparatul de specialitate al primarului, care sunt funcţionari publici”.





Şulea: „Nicio clipă procurorii nu constatat că lucrările n-au fost făcute, că nu ar fi existat semnătura de legalitate”





Ordonanţa prevede că se pot încredinţa direct anumite lucrări în limita unor sume, cerinţă care a fost respectată, conform primarului: „Am plătit doar intervenţiile, nu şi staţionările şi mentenanţa. Era vorba de vreo 78.000 de lei pentru deszăpezire în lunile ianuarie, februarie, martie şi aprilie, în 2013 a fost zăpadă şi în aprilie. Ca termen de comparaţie, în iarna 2018-2019 când am avut contract aşa cum zice legea, cu licitaţie şi tot ce trebuie, am plătit 3,7milioane de lei pentru deszăpezire.”

Şulea susţine că Ordonanţa 34 prevede că încălcarea cadrului legislativ privind atribuirea contractelor de achiziţie publică constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă, termenul de prescripţie fiind de 6 luni. Nicio clipă procurorii nu constatat că lucrările n-au fost făcute, că recepţiile lucrărilor n-au fost făcute, că nu s-a făcut controlul financiar preventiv, că nu ar fi existat semnătura de legalitate a secretarului şi a biroului juridic. Au existat toate aceste acte. Doar că Ordonanţa 34 stabileşte că factura poate să ţină loc de comandă sau de contract. Eu contract n-am avut cum să fac deoarece n-am avut buget, iar fără alocare bugetară nu pot face contract pentru că asta implică şi achiziţia publică. Comanda nu a existat pentru că s-a intervenit când a fost necesară intervenţia, motiv pentru care suma este atât de mica. Din suma plătită pot garanta că 65-70% reprezintă valoarea materialelor folosite.”

„Sunt un tip care deranjează”





Şulea spune că în rechizitoriu se arată că „din punct de vede obiectiv nu au fost constatate înţelegeri, pagube, fraude, dar subiectiv inculpatul trebuia să ştie nu ştiu ce legat de ceva lege. Eu în viaţa vieţii mele n-am furat, n-am mârşăvit, toată viaţa am încercat să dau un exemplu, dar mă aflu în situaţia de a fi la mâna unor oameni ai unui sistem care doresc, după părerea mea, rău Floreştiului. S-ar putea să fiu executat, mai ales că judecătoare a dat sentinţa la primul termen. Aştept cu nerăbdare motivarea sentinţei şi, în acelaşi timp mai am o urmă de încredere în justiţia românească. Vom depune apel”.

Primarul a susţinut: „sunt un tip care deranjează, dezvoltarea Floreştiului deranjează” şi a enumerat realizările pe care le are „60% din veniturile proprii al primăriei au mers spre investiţii, am preferat să obţin fondurile pentru comună fără să măresc taxele, motiv pentru care azi în Floreşti sunt 2.2000 de societăţi comerciale cu aproximativ 20.000 locuri de muncă, am atras 14 milioane de euro fonduri europene, zeci de milioane de alte fonduri în mod deosebit guvernamentale.”

Sentinţa instanţei

Prezetăm mai jos solutia pe scurt a Judecătoriei Cluj:

„În temeiul art. 5 alin. 1 C.pen. recalifică juridic faptele reţinute în sarcina inculpaţilor după cum urmează: - în privinţa inculpatului V I, din 5 infracţiuni de abuz în serviciu asimilate infracţiunilor de corupţie prev. de art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 C.pen. cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi art. 5 C.pen. în 5 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilate infracţiunilor de corupţie prev. de art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 248 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. - în privinţa inculpatului Ş H P, din 3 infracţiuni de abuz în serviciu asimilate infracţiunilor de corupţie prev. de art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 C.pen. cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi art. 5 C.pen. în 3 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilate infracţiunilor de corupţie prev. de art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 248 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. - în privinţa inculpatului Z F D din 2 infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu asimilate infracţiunilor de corupţie prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 C.pen. cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi art. 5 C.pen. în 2 infracţiuni de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice asimilate infracţiunilor de corupţie prev. de art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 132 din Legea 78/2000 rap. la art. 248 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. 1968 şi art. 5 C.pen. I.

În temeiul art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen condamnă pe inculpatul V I, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilată infracţiunilor de corupţie. În temeiul art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul V I la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilată infracţiunilor de corupţie.

În temeiul art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul V I la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilată infracţiunilor de corupţie. În temeiul art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul V I la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilată infracţiunilor de corupţie.

În temeiul art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul V I la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilată infracţiunilor de corupţie. În temeiul art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b C.pen. 1968 contopeşte cele 5 pedepse aplicate inculpatului şi aplică astfel acestuia pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare.

În temeiul art. 861 alin. 2 C.pen. 1968, dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 6 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 862 alin. 1 C.pen. 1968. Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune Cluj.

În temeiul art. 863 alin. 1 C.pen. 1968, pe durata termenului de încercare, obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Cluj; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. 1968 interzice inculpatului Vancea Ioachim drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968 de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii aplicate prin aceasta, iar în temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. 1968, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii suspendă şi executarea pedepselor accesorii. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 864 C.pen. 1968 privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi stabilite de instanţă.

II. În temeiul art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen condamnă pe inculpatul Ş H P, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilată infracţiunilor de corupţie.

În temeiul art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul Ş H P la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilată infracţiunilor de corupţie.

În temeiul art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul Ş H P la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice asimilată infracţiunilor de corupţie.

În temeiul art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b C.pen. 1968 contope?te cele 3 pedepse aplicate inculpatului şi aplică astfel acestuia pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare.

În temeiul art. 861 alin. 2 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 5 ani şi 6 luni, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 862 alin. 1 C.pen. 1968.

Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune Cluj. În temeiul art. 863 alin. 1 C.pen. 1968, pe durata termenului de încercare, obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Cluj; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. 1968 interzice inculpatului Ş H P drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968 de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii aplicate prin aceasta, iar în temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. 1968, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii suspendă şi executarea pedepselor accesorii. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 864 C.pen. 1968 privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi stabilite de instanţă.

III. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen condamnă pe inculpatul Z F D, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice asimilată infracţiunilor de corupţie. În temeiul art. 26 C.pen. 1968 rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 248 C.pen. 1968 cu aplicarea art. 5 C.pen., precum şi art. 396 alin. 2 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul Z F D la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice asimilată infracţiunilor de corupţie.



În temeiul art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b C.pen. 1968 contopeşte cele 2 pedepse aplicate inculpatului şi aplică astfel acestuia pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare. În temeiul art. 861 alin. 2 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 862 alin. 1 C.pen. 1968.



Încredinţează supravegherea inculpatului Serviciului de Probaţiune Cluj. În temeiul art. 863 alin. 1 C.pen. 1968, pe durata termenului de încercare, obligă inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Cluj; - să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

În temeiul art. 71 alin. 1 C.pen. 1968 interzice inculpatului Z F D drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b C.pen. 1968 de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii aplicate prin aceasta, iar în temeiul art. 71 alin. 5 C.pen. 1968, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii suspendă şi executarea pedepselor accesorii. Atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 864 C.pen. 1968 privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii de noi infracţiuni sau al neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi stabilite de instanţă.

Ia act că persoana vătămată Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Floreşti nu s-a constituit parte civilă în cauză. Dispune ridicarea sechestrului asigurător aplicat asupra bunurilor inculpatului V I prin ordonanţa procurorului nr. 1127/P/2016 din 24.10.2017 (filele 1-45 vol. 22 dosar urmărire penală). Dispune ridicarea sechestrului asigurător aplicat asupra bunurilor inculpatului Ş H P prin ordonanţa procurorului nr. 1127/P/2016 din 24.10.2017 (filele 46-69 vol. 22 dosar urmărire penală) şi modificat prin încheierea penală nr. 233/2017 a Judecătoriei Cluj Napoca.

În temeiul art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpaţii la plata a câte 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 27 decembrie 2019.

Document: Hotarâre 27.12.2019”