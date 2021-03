Prefectul Clujului şi ÎPS Andrei, surprinşi fără mască. „Dragă prefect, dragi popi, sunteţi niste loaze, să vă fie ruşine!”

Noul prefect al Clujului,a fost fotografiat la un eveniment public alături de mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei, fără mască. Acesta a precizat că şi-a dat masca jos câteva secunde pentru a putea fi auzit de mitropolit, căruia i-a înmânat o plachetă aniversară.

Pe pagina de Facebook a Prefecturii Cluj a fost postată o fotografie în care prefectul îl salută pe mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei, după ce i-a înmânat o plachetă. Ambii nu au masca, deşi se află în interior. S-a întâmplat joi, după slujba de Buna Vestire, când prefectul Tasnadi Szilard a fost invitat în biroul mitropolitului.

„Astăzi (joi, 25 martie) la Praznicul Bunei Vestiri, când se sărbătoreşte hramul Mitropoliei Ortodoxe din Cluj-Napoca şi 10 ani de la întronizarea Î.P.S Andrei, ca Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului, domnul prefect Tasnádi István-Szilárd a participat la Sfânta Liturghie.

Cu această ocazie, domnul prefect i-a înmânat o plachetă Î.P.S Andrei, în semn de preţuire şi respect la împlinirea unui deceniu de slujire arhierească la Cluj, pentru contribuţia la consolidarea prezenţei Bisericii Ortodoxe Române în societate şi cultivarea valorilor creştine ca reper de coeziune morală şi etică în rândul credincioşilor. Întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţia Voastră!”, s-a arătat pe pagina Prefecturii Cluj. Ştiri de Clu j a remarcat că fotografia cu prefectul şi mitropolitul, ambii fără mască, a fost ştearsă ulterior. De asemenea, în imagini mai erau trei persoane care nu purtau masca.



Explicaţiile prefectului





Prefectul a explicat pentru „Adevărul” că şi-a dat masca jos pentru câteva secunde pentru a fi auzit mai bine de mitropolit:

„Ieri la liturghie am purtat mască, dacă se impune sunt persoane care o pot confirma. Am fost apoi invitat în cabinetul mitropolitului, am urcat cu mască şi în interior am stat cu masca. În momentul în care am înmânat placheta în semn de mulţumire pentru 10 ani de activitate mi-am dat 10-12 secunde masca jost pentru că Înaltpresfinţia sa este mai în vârstă şi nu m-a auzit. Apoi, după ce a preluat plahceta, mi-am pus masca. Eu sunt foarte atent, dezinfectez tot ce cumpăr, inclusiv la birou. Am considerat că poate este un semn de repsect ca să mă audă mai bine”.

În fotografie se poate vedea că prefectul are o mască în mână.



„Noi suntem obligaţi să purtăm peste tot mască”





Mai mulţi clujeni au comentat pe pagina de Facebook a Prefecturii:

„Domnule prefect, dumneavoastră aveţi întâlniri fară masca şi pe de alta parte, numărul de cazuri este mare în Cluj, sunt oameni care nu îşi pot desfăşură activitatea ( restaurante, teatre, cinema, acum şi sălile de sport se închid), noi suntem obligaţi să purtam peste tot masca...cum e cu standardele duble? Cum să respecte oamenii regulile daca dumneavoastră daţi un astfel de model? Cred că ar trebui să vă asumaţi ce aţi făcut, nu să ştergeţi poza, şi să vă daţi demisia!”, a observat Raluca G.

„Dragă prefect, dragi popi, sunteţi nişte loaze, să va fie ruşine!”, a susţinut George G.

„Cred că ar fi mai util să aveţi zilnic postări cu incidenţa din fiecare UAT, mai ales după ultimele restricţii. E unul din puţinele judeţe unde nu se publică zilnic rata de incidenţă pe fiecare UAT. Dar mă bucur în schimb că ne informaţi despre sărbătorile ortodoxe...”, a scris Mihai D.

