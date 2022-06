„Podul de piatră”- varianta 2022, Neamţ. Parodia unui actor clujean: „Nu va mai trece maşină, nici tren/C-a fost betonul cu polistiren” VIDEO

Podul s-a prăbuşit sub greutate a două autovehicole. FOTO: Inquam Photos/Ionuţ Corfu

Reabilitat acum o jumătate de an, podul de la Luţca, judeţul Neamţ, s-a prăbuşit, joi, în timp ce-l traversau două maşini. Un autocamion şi o autoutilitară au fost surprinse în zonă, unul dintre şoferi ajungând la spital. Podul peste râul Siret care face legătura între localităţile Sagna şi Luţca, din judeţul Neamţ, se află în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ. Conform CNAIR, podul a fost construit, reabilitat şi consolidat sub autoritatea CJ Neamţ.

Potrivit şefului Consiliului Judeţean Neamţ, Ionel Arsene, podul era încă în administrarea constructorului, pentru că recepţia nu fusese încă finalizată şi urmau a fi făcute noi teste şi probe. Patronul firmei care a executat lucrările de reabilitare a declarat pentru Digi24 că nu s-a intervenit asupra structurii de rezistenţă şi că lucrările, terminate cu 6 luni mai devreme, au fost mai degrabă de cosmetizare. „Ori a fost o cedare la hobanele care erau de 50 de ani... Noi nu am dezvelit hobanele, ca să vedem ce se întâmplă cu armăturile din interiorul hobanelor. Am respectat în totalitate proiectul pe care l-am avut la dispoziţie. Nu s-a umblat la structura de rezistenţă aproximativ 99% deloc. Am făcut numai un fel de modernizare şi reabilitare a podului, inclusiv tencuieli la grinzi, placa de pe pod s-a făcut nouă şi s-au făcut restul modernizări, dar fără a umbla la structura de rezistenţă a podului”, a declarat Romică Rotaru, patronul firmei care a făcut lucrările.

Haz de necaz

Incidentul cu podul de la Luţca l-a inspirat pe jurnalistul clujean Adrian Ardelean să scrie o parodie la cunoscutul cântecel: „Podul de piatră”:

„Podul de piatră s-a dărâmat,



Chiar de Arsene l-a garantat.



Vor face altul pe râu în jos



Pe banii noştri, c-aşa-i frumos.



Podul de piatră s-a dărâmat,



Treaba de c..a, banii s-au luat.



Nu va mai trece maşină, nici tren,



C-a fost betonul cu polistiren.”

Cunoscutul actor clujean Adrian Cucu, de la Teatrul Naţional, care face parte din echipa de comedianţi EpicShow, s-a filmat în timp ce interpreta parodia.

