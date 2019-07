Mică plantaţie de canabis la câţiva kilometri de castelul unde are loc Electric Castle. Poliţiştii au arestat un tânăr

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj-Napoca, au efectuat, miercuri, o percheziţie domiciliară, pe raza judeţului Cluj, pentru documentarea activităţii infracţionale a doi bărbaţi bănuiţi de trafic de droguri de risc.

Astfel, au fost descoperite 2 culturi outdoor de canabis, una în curtea imobilului în care locuiau cei doi, cealaltă la circa 300 de metri de imobil.





După punerea în executare a mandatului de percheziţie domiciliară emis de Tribunalul Cluj, au fost ridicate 51 de plante de canabis cu masa verde de 28 de kilograme. Perchezitia a avut loc pe raza comunei Dăbâca. Cei in cauza au 25 (retinut şi arestat preventiv), respectiv 26 ani.

Poliţiştii au ridicat 28 de kilograme de masă verde de canabis. Poliţiştii au ridicat 28 de kilograme de masă verde de canabis.

Arestat pentru 30 de zile

De asemenea, au fost ridicate 2 grindere, un cântar electronic, un cort pentru creşterea plantelor indoor împreună cu instalaţia de iluminat şi un ventilator.





Cei în cauză sunt cercetaţi pentru comiterea infracţiunii de trafic de droguri de risc, unul dintre aceştia fiind reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile. La activităţi au participat poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Gherla şi jandarmi.

Avertismentul Poliţiei Române

Poliţia Română a anunţat, la fel ca anii trecuţi, că va fi prezentă la Electric Castle. „Ne vedem prin zonă…să fim siguri că eşti în formă”. Fanii festivalului au făcut glume pe seama poliţiştilor, amintind de tona de droguri pierdută în primăvară de DIICOT. ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ Cum a reuşit Poliţia Română să piardă o tonă de cocaină în celebrul in... Pe pagina de Facebook a Poliţiei Române a apărut următoarea postare: „Zis şi făcut! Mergem la #EC! Am „apăsat” pe buton pentru câteva bilete. Am luat şi extra…nu se ştie ce prieteni mai invităm. Ne vedem prin zonă…să fim siguri că eşti în formă”. Mesajul făcea aluzie la consumul de droguri de la festival. 102 persoane au fost identificate de poliţişti la ediţia de anul trecut consumând sau deţinând droguri.

Poliţiştii au ridicat 28 de kilograme de masă verde de canabis. Poliţiştii au ridicat 28 de kilograme de masă verde de canabis.





Mesajul judecătorului Danileţ pentru participanţii la Electric Castle: „Distracţie maximă şi ... să nu ne vedem! Sunt de serviciu la arestări“

Judecătorul clujean Cristian Danileţ a transmis un mesaj pe Facebook tinerilor din toată ţara care participă zilele acestea la Electric Castle. Magistratul a susţinut că încă avem sunt de soluţionat la Tribunalul Cluj cazuri cu spectatori de anul trecut de la Eelectric Castle, care au fost prinşi având asupra lor substanţe interzise.

„E o saptămână importantă: sunt de „serviciu la arestări”, adică soluţionez propunerile de luare a măsurilor preventive pentru omor, corupţie, deţinere şi tragic de droguri, trafic persoane. Ah, da, şi începe un important festival de muzică la Cluj. Păi, eu vă urez distracţie maximă şi...să nu ne vedem! PS. Încă avem de soluţionat la Tribunalul Cluj cazuri cu spectatori de anul trecut de la E.C. care au fost prinşi având asupra lor substanţe interzise. Pe toţi care ajung în faţa mea îi întreb dacă le-a plăcut festivalul şi dacă mai merg şi altădată. #iloveruleoflaw, #sayNOtodrugs”, a postat judecătorul Cristian Danileţ pe Facebook.

Citeşte şi

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: