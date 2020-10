Cum gestionează Suedia pandemia. Modelul hulit, dat exemplu de OMS. Explicaţia unui medic român

Mult timp, opinia publică din România, ba chiar şi o parte a specialiştilor români au privit spre Suedia cu un fel de dispreţ amestecat cu superioritate. Asta în condiţiile în care, spre deosebire de România, care a impus în primăvară un lockdown draconic, nordicii au adoptat foarte puţine restricţii şi s-au limitat să facă recomandări pentru populaţie. În perioada amintită, Suedia a înregistrat mai multe cazuri şi mai multe decese decât România, însă în lunile care au urmat tendinţa s-a inversat până când scandinavii au ajuns să stăpânească foarte bine epidemia, în timp ce în România lucrurile nu stau deloc aşa.

Deşi România a făcut mari eforturi în special în lunile martie, aprilie şi mai, când practic şi-a paralizat economia, imediat ce restricţiile au fost puţin relaxate, numărul cazurilor şi decesele au crescut exponenţial. Astfel, deşi restricţiile sunt infinit mai dure în România decât în Suedia, avem aproape de două ori mai multe cazuri, 196.004 faţă de cele 107.355 ale suedezilor. Şi la mortalitate stăm mai prost: 6.163 români şi-au pierdut viaţa din cauza complicaţiilor date de boală, faţă de 5.929 suedezi.

Rată de 20 de ori mai mare de decese în ultimele 2 săptămâni

Însă edificatoare este în acest sens tendinţa din ultimele două săptămâni. La nivel european, conform datelor actualizate oferite de Centrul European pentru Prevenţia şi Controlul Bolilor (ECDC) pentru data de 22 octombrie, România este devansată doar de Cehia într-un clasament al deceselor cauzate de COVID-19, în ultimele două săptămâni. Potrivit datelor oficiale, în ţara noastră se înregistrează 4,4 decese la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile. E vorba de o rată de 20 de ori mai ridicată decât în Suedia, unde datele oficiale arată o mortalitate de 0,2 la 100.000 de locuitori.

„Adevărul” a încercat să afle de la medicul suedez de origine română Laura Ghibu Ventimiglia cum au reuşit suedezii să aducă sub control epidemia, în condiţiile în care au apelat foarte puţin la restricţii pentru populaţie, în timp ce autorităţile române au fost şi sunt printre cele mai restrictive din acest punct de vedere.

„Adevărul”: Au trecut 9 luni de când Europa se luptă cu pandemia, iar cifele nu arată deloc bine, în majoritatea ţărilor. Cum stă Suedia la acest capitol?

Laura Ghibu Ventimiglia: Suedia stă acum mult, mult mai bine decât în primăvară şi mult mai bine decât majoritatea ţărilor. Autorităţile suedeze au gestionat bine situaţia, după ce în primăvară au existat unele probleme, după ce virusul a ajuns în căminele de bătrâni şi a provocat o mortalitate destul de ridicată. Dar lucrurile se află de mult sub control.

De ce a fost hulit „modelul suedez”

De ce modelul suedez a fost atât de hulit până când OMS a recomandat tuturor ţărilor să ia exemplu de la Suedia?

În tot acest timp au existat şi în România experţi care au spus că ar fi de urmat modelul suedez, dar nu au fost ascultaţi. În schimb, Suedia a fost extrem de criticată, inclusiv de o bună parte a presei din Europa şi din România. Vă spun că am citit nişte articole în presa italiană în care suedezii erau făcuţi praf. Asta deşi italienii, care şi-au închis ţara de tot, au avut mult, mult mai multe cazuri şi incomparabil mai mulţi morţi. În Italia, de exemplu, e un adevărat curent anti-Suedia. Aceste critici au venit şi din neînţelegerea „modelului suedez” şi de fiecare dată în ţări care au ales să se închidă de tot, expunându-şi şi economia unor şocuri uriaşe. A fost şi e vorba şi de invidie şi de ignoranţă, cum spuneam suedezii nu au fost bine înţeleşi la început. Abia mai apoi s-a înţeles acest model de convieţuire cu virusul şi de evitare a măsurilor radicale cu dublu tăiş.

S-a scris inclusiv că epidemiologul principal al Suediei, Anders Tegnell, ar fi spus că a greşit în anumite privinţe şi că ar fi putut face mai mult...

Vedeţi, aici iarăşi a fost criticat de unii care nu cunosc felul de a fi al suedezilor. Niciun suedez, în nicio situaţie nu va spune că a făcut destul. Nu le place să se laude şi sunt perfecţionişti, întotdeauna cred că e loc de mai bine şi vor să facă mai mult şi mai mult. Aşa a fost şi cu Tegnell. El s-a descurcat excelent şi toţi ştiu asta în Suedia.

Politica recomandărilor vs. pumnul în masă

S-a spus că suedezii nu au adoptat niciun fel de restricţii şi că au lăsat virusul să circule în populaţie şi să facă un dezastru...

Nimic mai fals! Au existat şi în Suedia unele restricţii, însă de regulă au fost făcute ca recomandări, nu li s-a impus oamenilor să facă anumite lucruri. S-a mers pe ideea că Suedia e un stat democratic şi, mai ales, că cetăţenii înţeleg gravitatea situaţiei dacă li se explică totul aşa cum trebuie.

Şi au înţeles? În România şi nu numai, avem încă mulţi sceptici care spun că virusul nici măcar nu există.

Suedezii au înţeles şi au acţionat ca atare. În Suedia nu am văzut şi nu am auzit grupuri de adepţi ai teoriilor conspiraţioniste. Sigur, asta nu înseamnă că nu există chiar deloc, însă ei sunt mult, mult mai puţini şi poate şi din acest motiv sunt şi mai puţin vocali. Ei nu apar la TV, nu apar în presă, nici măcar pe reţelele sociale, plus că nu au existat niciun fel de demonstraţii împotriva autorităţilor.

Ce restricţii au fost adoptate în Suedia?

În primul rând, Suedia nu a impus carantină şi restricţii dure. Dar s-au făcut câteva recomandări clare către populaţie. Oamenilor li s-a spus să evite aglomerările, să evite călătoriile inutile, iar vârstnicii au fost sfătuiţi să iasă din case doar atunci când e nevoie.

Laura Ghibu-Ventimiglia ţine un curs prin care îi învaţă pe medicii suedezi cum să prevină infecţiile nosocomiale din spitale. FOTO Arhivă personală

N-au fost niciun moment închise centrele comerciale, însă a fost limitat numărul persoanelor care se pot întâlni la un loc, iar pentru un timp au fost interzise vizitele la căminele de bătrâni. Nu s-au dat amenzi, oamenii nu au fost certaţi la TV. Au fost însă informaţi în permanenţă de mersul lucrurilor, fără ca asta să devină o obsesie şi să se insiste până la panicarea populaţiei.