Mamaia vs. Ibiza. „Manelişti care răcneau încontinuu, duhori pestilenţiale pe plaje şi preţuri cum n-am văzut nici la Miami”

Dan Voicu are 37 de ani, este medic în Germania, la Dortmund, dar vine an de an în România, pentru a-şi vizita rudele şi prietenii. Anul acesta, spune el, a făcut o greşeală pe care nu o mai făcuse din studenţie: a decis să-şi petreacă o săptămână pe litoralul românesc, la Mamaia, după o vacanţă petrecută în luna iulie la Ibiza.

Preţurile mari l-au uimit încă de când a pus piciorul în staţiune. „Ce preţuri am văzut în Mamaia nu am văzut nici la Miami, şi nu exagerez! Se spune că România e o ţară săracă, dar atunci cum de sunt pline plajele de oameni, chiar şi pe timpul pandemiei, când teoretic e deja criză?”, se întreabă medicul.

Timp de o săptămână, cât s-a aflat pe litoralul românesc, nu s-a putut odihni din cauza gălăgiei. Toată staţiunea, spune el, s-a transformat într-un club uriaş, cu muzică dată tare 24 de ore din 24. Aglomeraţia, mirosurile pestilenţiale şi mizeria de plajă i-au lăsat un gust amar.

Coji de seminţe, coceni de porumb şi manele târziu în noapte

„Nopţile nu ne-am putut odihni absolut deloc. Maneliştii urlau încontinuu în apropierea hotelului, erau morţi de beţi şi se mai şi luau la bătaie, iar muzica stătea să spargă boxele la 4-5 dimineaţa. Erau tineri cu tenul măsliniu, care conduceau bolizi de lux, dar ascultau manele şi scupiau seminţe când se opreau să discute. La 8-9 mergeam pe plajă, dar ne întâmăpinau de departe mirosuri oribile, de la algele necurăţate, probabil. În plus, pe nisip călcai mereu peste coji de seminţe sau de-a dreptul peste coceni de porumb”, mai spune Voicu.

Deşi serviciile au fost sub orice critică, preţurile rivalizează, ba chiar le depăşesc pe cele din staţiuni de renume precum Miami sau Saint Tropez. „Despre preţuri ce să mai spun? Hoţie curată.... Ei cred că dacă omul are bani, vine să-i arunce. Mâncare cu gust dubios la preţuri mari, plaje scumpe, totul scump. E mai scump decât la Miami, în SUA, sau la Saint Tropez în Franţa! Şi alea chiar sunt staţiuni de lux! De fapt, Mamaia e mult mai scumpă decât Ibiza, ca să compar cu o staţiune poate mai cunoscută de români şi unde am fost de curând. E mai scumpă cu cel puţin 30 % decât Ibiza”, a mai spus românul.

Medicul a încercat să găsească şi o explicaţie pentru preţurile imense de pe litoralul românesc, dar şi pentru faptul că oamenii se înghesuie în continuare acolo, deşi serviciile sunt proaste. „Prima dată m-am gândit că oamenii sunt speriaţi de pandemie şi s-au înghesuit la Mamaia, dar toţi cei cu care am vorbit mi-au spus că staţiunea e plină an de an. Fie oamenii ăştia nu cunosc valoarea banului, probabil că unii dintre ei îl câştigă prea uşor şi fără să muncească, fie sunt masochişti şi le place să fie batjocoriţi pe banii lor. Şi nu-i înţeleg nici pe patroni, care în loc să vină cu preţuri şi cu servicii decente, trag pielea de pe turist. În altă ţară, 100% că un turist astfel batjocorit n-ar mai călca niciodată acolo, dar se oare că noi suntem o excepţie”, a mai afirmat Voicu.

Mai ieftin la Ibiza

Cu doar două săptămâni înainte, medicul petrecuse un sejur la Ibiza. Obişnuit cu cea mai cunoscută dintre Insulele Baleare, el a remarcat diferenţele faţă de Mamaia. „Deşi Ibiza este locul unde se adună tineri din toată lumea, nu urlă pe străzi şi în preajma hotelurilor grupuri de manelişti beţi, iar staţiunea este curată, aş spune aproape impecabilă. Iar de plaje şi de apa mării ce să mai zic? Fără alge, fără mizerii, fără duhoare. Se vede diferenţa dintre un turism bine făcut, nu pentru a-i jecmăni pe oameni, ci pentru a-i face să se simţă bine şi să revină şi în anii următori. Iar preţurile sunt în unele cazuri chiar aproape la jumătate faţă de cele practicate în Mamaia. De fapt, litoralul românesc nu se poate compara nici măcar cu cel bulgăresc, aşa că între Ibiza şi Mamaia nu există niciun termen de comparaţie”, a încheiat medicul.

