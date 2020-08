Lucian Mîndruţă, acuzaţie dură la adresa regizorului Cristi Puiu pentru afirmaţia de la TIFF. Confuzia jurnalistului

Mîndruţă s-a arătat jignit şi de una dintre afirmaţiile artistului. „Dacă vă spun ăştia să mergeţi în mâini, o să mergeţi. La Eroilor!”, a spus artistul, în cadrul unui scurt discurs ţinut la TIFF, înaintea proiecţiei unuia dintre filmele sale.

Lucian Mîndruţă a fost revoltat şi de faptul că rezigorul Cristi Puiu a contestat măsura autorităţilor locale din Cluj, care au impus obligativitatea purtatului măştilor şi în spaţiile libere.

În schimb, Mîndruţă nu pare să fi remarcat că Puiu s-a referit strict la obligativitatea purtării măştilor afară, şi nu în spaţiile publice închise. Jurnalistul l-a acuzat pe cineast că este egoist şi că pune mai presus ideea ca oamenii să-i urmărească filmele decât sănătatea spectatorilor.

Nu în ultimul rând, Lucian Mîndruţă a mai afirmat şi că: „Tot aşa cum îmi spun c-aş putea să mă uit la filmele tale pe laptop, şi nu într-o sală”, acuzându-l că expune oamenii la riscuri, aducându-i în sălile de cinematograf.

În realitate, România este una dintre puţinele ţări în care cinematografele au rămas închise, fiind considerate de autorităţi mai riscante decât, de exemplu, sălile de păcănele, care au fost deschise. În plus, toate filmele de la TIFF au fost proiectate în spaţii deschise, inclusiv „Malkrong”, filmul lui Puiu.

"Daca va spun astia sa mergeti in maini o sa mergeti. La Eroilor!".

Nu, Cristi. Daca imi spun sa merg in maini, ca ordin, fara pic de ratiune, fara niciun motiv, doar de dragul de a da un ordin, te asigur ca nu il execut.

Eu respect ce are in spate stiinta. Si nu o fac pentru mine, care poate scap de boala asta, ci ca sa n-o dau si altora, inclusiv mamei mele.

De aia s-a enervat lumea pe tine pe facebook, Cristi. Pentru ca tu ai pus mai sus experienta de a-ti vedea filmul de sanatatea oamenilor.

Si nu, nu e.

Filmul e arta si arta vine dupa supravietuire, dupa sanatate, nu inaintea ei. Asa e piramida aia a cineastului Maslow.

Alminteri, eu ma simt jignit de aceasta formula: "Daca va spun astia".

Nu pentru ca imi spun astia pun masca in interior. Ci pentru ca imi spun eu.

Tot asa cum imi spun c-as putea sa ma uit la filmele tale pe laptop, si nu intr-o sala.

Sigur, atunci cand o sa faci ceva in care binele invinge, nu ca in viata reala...”, a scris Mîndruţă pe Facebook.