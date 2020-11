George Roth, antreprenor român de succes din SUA: În administraţia Biden, vizele pentru români vor fi ridicate

George Roth este un IT-ist clujean a cărui viaţă demonstrează că „visul american” poate fi împlinit. Ajuns în SUA în 1991, el a început să lucreze, iniţial, într-o benzinărie, apoi a fost comis-voiajor. După câteva job-uri mărunte, a ajuns să lucreze în domeniul lui de expertiză – IT. A activat la mai multe firme din SUA, iar apoi a fondat compania de IT Recognos Inc. în San Francisco, apoi a înfiinţat o filială la Cluj-Napoca.

În 2018, a vândut o parte din companie către „unicornul” în ITromânesc UiPath. El este unul dintre cei mai importanţi antreprenori români din Silicon Valley.

„Adevărul” i-am pus o serie de întrebări despre alegerile din SUA şi despre viaţa în timpul administraţiei Trump.

Adevărul: Care este atmosfera în aceste momente în statul în care locuiţi? Am văzut că în centrul Washingtonului, proprietarii de magazine şi-au acoperit vitrinele cu placaj de teama unor noi demonstraţii.

George Roth: Eu locuiesc în California, în Silicon Valley. Stau în zona suburbană, nu sunt oraşe mari. Oraşe mari sunt San Francisco, Sân Jose şi Oakland. California este un stat democrat. Atmosfera este extrem de calmă, nu se vede nimic neobişnuit şi nu am văzut nicăieri în zona să fie diferit. Unele oraşe mari s-au pregătit să preîntâmpine eventuale proteste. Un zid mare alb s-a construit peste noapte în jurul Casei Albe. Dar nu cred că se vă întîmpla nimic dacă Preşedintele nu vă face un act nesăbuit care poate declanşă violenţe. Procesul a fost extrem de democratic până acum, dar nu suntem gata încă.

România a avut relaţii bune cu SUA şi în Administraţia Trump

- Ce aşteptări credeţi că au românii din SUA de la viitorul preşedinte al SUA? Ce aşteptări aveţi dumneavoastră? Românii au, de mult timp, o nemulţumire faţă de SUA pentru faptul că nu s-au scos vizele. Credeţi că alegerea unuia sau a altuia dintre cei doi candidaţi va face vreo diferenţă?

România a avut relaţii bune cu SUA şi în Administraţia Trump. Din fericire poziţia strategică a României este recunoscută de SUA. Mai mulţi români loiali lui Trump au primit funcţii importante în administraţie. Mă refer la Amabsadorul SUA din România şi la Ambasadorul SUA din Arabia Saudită care sunt din comunitatea română din SUA. Deci Administraţia Trump a avut relaţii foarte bune cu România, economic nu s-au întâmplat multe lucruri noi, dar militar şi strategic a fost OK.

Dacă Joe Biden câştigă (ceea ce se pare că se vă întâmpla) relaţia cu noi poate să fie şi mai bună. Joe Biden cunoaşte foarte bine România, a fost aici. Unul din prietenii lui buni este fostul Ambasador al SUA la Bucureşti, Mark Gittenstein. Mark este membru al comisiei de tranziţie a lui Biden care îl vă instala pe noul Preşedinte la Casa Albă în caz de victorie.

Eu personal cred că relaţia cu România vă fi şi mai bună datorită faptului că administraţia Biden îşi va relua relaţiile extrem de bune cu EU, lucru ce în perioada Trump nu s-a întâmplat. Dimpotrivă, relaţiile cu EU, NATO şi Rusia au creat creat potenţiale pericole strategice globale la care şi România era expusă. Din fericire nimic nu s-a materializat în afara unei retorici destul de ostile a lui Trump împotrivă NATO şi EU şi atitudine prietenoasă faţă de Putin. În noua administraţie aceste pericole strategice vor dispărea şi va fi în avantajul României.

- În calitate de român care trăieşte în SUA, cum îi vedeţi pe cei doi candidaţi? Trump le-a pus gând rău imigranţilor din Mexic, vrând să construiască celebrul zid. Cum au fost trataţi ceilalţi imigranţi în SUA în perioada Trump?

Şi Comunitatea română este divizată, ca şi societatea americană din care face parte. Cred că toată atitudinea anti-imigrare a administraţiei Trump vă fi total abandonată. În timpul administraţiei Trump s-au luat foarte multe măsuri anti imigraţie, care vor fi abandonate şi sunt convins că se vor aduce înlesniri. De exemplu, la vizele H1 , sunt convins că se va reveni la un proces anterior, la fel ca şi la scurtarea termenelor şi ieftinirea taxelor pentru acte de imigrare care au fost crescute de administraţia Trump. Stephen Miller care este consilierul lui Trump de imigrare (mai bine zis anti-imigrare) va fi dat uitării şi vă deveni un exemplu total anti-american care va fi folosit ca să se evite greşeli similare în viitor. Sunt foarte încrezător în faptul că sub administraţia Biden vom reuşi să rezolvăm problema vizelor.

- Care este alternativa cu care a venit Biden?

Biden a venit cu o alternativă de “normalitate” pentru America. A revenit cu contrastul personalităţii lui faţă de caracterul şi comportamentul lui Trump. Mesajul lui de împăcare între republicani şi democraţi a fost primit bine de o mare pătură a populaţiei care s-a plictisit de eterna tensiune cultivată de Trump. Trump lansa zilnic câte o petardă pe Twitter ca să menţină o atmosfera de tensiune.

În privinţa COVID se va reveni la respectarea opiniilor medicilor şi experţilor, ca să se evite înrăutăţirea situaţiei actuale, care nu este roză deloc. Nu se va reveni la închiderea economiei. Nu cred că Biden va introduce reformele drastice socialiste de care vorbea Trump, cred că vă fi un moderat care va încerca cel puţin să găsească o cale de mijloc cu republicanii. Şi sper din tot sufletul că se va înconjura de experţi adevăraţi, nu personaje carieriste - populiste care au adus un deserviciu atât de grav oamenilor de ştiinţă, mai ales legate de COVID.

O altă mare schimbare care e necesară, şi care sper că se va întâmpla este că se va reveni la o vedere comună asupra realităţii americane, care nu a existat în perioada lui Trump. Termenul de “gas lighting” folosit aşa de mult în perioada anterioară sper că vă dispărea. Acest termen se referea la răspândirea şi repetarea în continuu a unor neadevăruri care au devenit realitate iluzorie pentru o mare parte a susţinătorilor lui Trump. Nu a existat nicio bază comună de a negocia între cele doua tabere, şi fără un adevăr comun negocierea nu este posibilă.

- Probabil că unul dintre cele mai importante argumente atunci când oamenii votează este starea economiei. Cum aţi perceput dvs că a mers economia în SUA în ultimii 4 ani?

Cred că economia a fost cea mai de succes componentă (şi cam singura) a administraţiei lui Trump. El a redus taxele pentru companii, care a avut un efect pozitiv. Problema a apărut cînd a lovit epidemia. Din păcate, lipsa unei strategii unitare la nivel de SUA de reducere a ratei de infectare, a produs un blocaj al economiei pentru că multe state au închis industrii, bussinesuri. Trump a separat economía de epidemie. Din păcate cele două nu se pot separa. O revenire graduală a economiei trebuie întotdeauna însoţită de măsuri anti-răspândire a epidemiei. Industrii întregi aproape că au dispărut, numărul şomerilor a crescut foarte mult. SUA a acordat un ajutor substanţial nemaiîntâlnit celor care au fost afectaţi, din păcate acest ajutor nu s-a repetat din cauze politice. Deci Trump a avut două etape relativ la economie: precovid, economía a fost într-o stare foarte bună, dar lipsa unei strategii de combatere unitară pe SUA a epidemiei a fost că economía a ajuns într-o stare destul de precară, rata şomajului fiind tot foarte mare din cauze închiderii – deschiderii businesurilor într-un mod empiric în multe state.

Megabisericile din sudul Americii l-au susţinut pe Trump

- Una dintre problemele care au zguduit lumea în ultima perioadă este pandemia de COVID-19. Cum credeţi că a fost gestionată pandemia în SUA de administraţia Trump?

Părerea mea este că a fost unul din cele mai aiurea lucruri pe care le-a făcut administraţia lui Trump. Ei au reuşit să amestece ştiinţă cu politica atît de rău încît asta a făcut ca lumea să îşi piardă încrederea atât în administraţie cât şi în organizaţiile guvernamentale care se ocupă de pandemie, CDC şi FDA în special. După aceea aducerea de pseudo-oameni de ştiinţă în comisie şi acuzarea de acţiuni politice a celor doua celebrităţi în epidimiologie, Dr. Fauci şi Dr. Birx au denaturat şi erodat toate masurile anti Covid. În plus nerespectarea regulilor legate de prevenirea infecţiilor în timpul campaniei prezindentiale au fost nişte factori care au creat neîncredere şi divizare a societăţii americane. Şi simplul fapt de a purta mască care nu a fost repectat de Casa Albă a făcut că această periculoasă pandemie să fie şi mai rea.

- Majoritatea alegătorilor americani pun un foarte mare preţ pe familie şi pe religie. Credeţi că din această perspectivă, unul dintre cei doi candidaţi iese mai bine?

Ăsta a fost un paradox al administraţiei Trump pe care nu l-am înţeles. Trump s-a declarat un mare prieten al religiilor şi a încercat să îl atace pe Biden şi pe democraţi spunând că sunt împortiva religiilor. Nu a funcţionat. Până la urmă nu cred că religia a fost un factor determinant aici. Multe din mega bisericile din sudul Americii l-au susţinut pe Trump pentru că le plăcea că nu respecta regulile de prevenire ale pandemiei. Este o anumită similaritate cu România aici. Dar până la urmă eu cred că aspectul religios nu a fost determinant. La familie, cred că Biden are un mare avantaj. Trump a pierdut suportul femeilor din zona de suburbie a marilor oraşe. Trecutul lui familiar şi promiscuitatea lui dovedită a fost un factor determinant în favoarea lui Biden.

- Despre trecutul lui Trump s-a vorbit mult, la fel Biden are probleme cu fiul său, Hunter...

Cred că multe din anecdotele nedovedite aduse de campania Trump au fost lansate de FSB-ul rusesc. Nu cred că a funcţionat. Folosirea unor avocaţi dubioşi şi corupţi ca Giuliani până la urmă i-au adus un deserviciu. Şi toate aceste zvonuri nedovedite, multe lansate de serviciile de spionaj ruseşti au fost preluate de Trump, dar nu au funcţionat în afara propriei lui bule. Nu cred că cineva şi-a schimbat votul din afara bulei pe baza lor. Să nu uităm că Giuliani a fost plătit şi de PSD în România ca să aducă PSD-ul în graţiile lui Trump, şi el este considerat un personaj în legătură cu serviciile secrete ruseşti.

- Una dintre cele mai disputate probleme în administraţia Trump a fost sistemul de asigurări de sănătate - „Obamacare”. Cum vedeţi această problemă? Cine credeţi că are dreptate?

Aceasta este o problemă foarte complicată. Nu sunt foarte familiar, dar ştiu că Obamacare are şi lucruri bune şi lucruri rele. Dar nu s-a găsit încă un înlocuitor. Trump şi republicanii nu au reuşit să înlocuiască Obamacare, Curtea Supremă va discuta asta în câteva săptămâni după alegeri. Biden a spus că va menţine asigurările private deşi Trump l-a acuzat că vrea să le elimine şi să transforme totul în medicină socială. Eu cred că Trump vrea să facă un sistem de tip european sau canadian, dar încă odată nu ştiu detalii. Cred că ceea ce a promis Biden a contribuit la victoria lui probabilă.

- Trump a promis americanilor că vă crea locuri de muncă şi vă aduce facilităţi întreprinzătorilor privaţi şi vă descuraja „nemunca”, ajutoarele sociale exagerate? A îndeplinit aceste promisiuni?

Până la COVID, într-adevăr, şomajul a scăzut mult. Nu ştiu numerele exacte. A scos câteva ajutoare sociale, dar statele au continuat să le ofere. Deci nu cred că a fost un impact mare. Acum o să vedem cum se vor recrea joburile, în continuarea acestei pandemii care trebuie stăpânită cumva ca să se poată rezolva problema sărăciei şi joburilor.

Cred că Trump a distrus Departamentul de Stat.

- În ceea ce priveşte politica externă, Trump a fost acuzat de presa pro-democrată de legături foarte apropiate cu Rusia. De asemenea, relaţia lui bună cu dictatorul din Coreea de Nord a fost criticată. Cum vedeţi dvs politica externă pe care a dus-o Trump? Dar politica pe care a avut-o vis-a-vis de România?

Aici probabil că am o părere subiectivă, dar documentată, fiind într-un fel în lumea diplomatică de mulţi ani. Cred că Trump a distrus Departamentul de Stat. Am vorbit cu prieteni diplomaţi americani de carieră care toţi mi-au spus acelaşi lucru. A folosit diletanţi la negocieri, şi cu Coreea a mers după lucrurile spectaculoase, ca şi la un reality show, dar fară substanţă. Am citit cartea despre activitatea lui diplomatică scrisa de John Bolton, diplomat de cariera super conservator – republican care a lucrat pentru el. Nici administraţia lui nu a spus că în carte sunt neadevăruri. El a arătat cum i-a pus în dificultate pe diplomaţii americani, nerespectând regulile diplomatice şi fiind total diletant în negocieri. Negocierile lui ca şi CEO sau cele false de la showul lui de TV sunt cu totul diferite faţă de negocierile diplomatice, unde trebuie să fii bine pregătit, să iţi cunoşti adversarul şi contextul international cînd negociezi. El nu era pregătit şi nu asculta de consilierii profesionişti. Diplomaţia diletantă pe care a făcut-o, folosirea familiei lui la negocieri cred că a adus prejudicii serioase poziţiei Americii în lume . Din fericire cred că dacă nu e reales, situaţia se poate rezolva cu câţiva diplomaţi abili, credibilitatea SUA vă fi restabilită.

- Am citit anumite opinii care spuneau că venirea lui Trump la Casa Albă a fost şi o reacţie la corectitudinea politică şi discriminarea pozitivă exagerate faţă de minorităţi promovate de democraţi. Cum vedeţi aceste chestiuni? Credeţi că există acum în SUA o atitunine rasistă a poliţiei faţă de minorităţi, având în vedere scandalul George Floyd?

Pentru noi, ne-americanii nativi, este greu să înţelegem această problemă. Rasismul este o problemă care există în stare latentă în cea mai mare parte a Americii. Democraţii au făcut această discriminare pozitivă cu care nu sunt de acord. Poliţia americană, mai ales în zonele sărace unde locuiesc minorităţi, trăieşte sub un stres continuu, din cauza criminalităţii ridicate şi a armelor care sunt în posesia populaţiei. În plus, educaţia şi antrenamentul poliţiştilor sunt mult mai scurte faţă de Europa de exemplu (în California este de 9 săptămâni). Toţi aceşti factori provoacă aceste frecvente situaţii în care poliţiştii folosesc arme de foc, au tehnici de imobilizare super-periculoase fară să fie antrenaţi suficient. Probabil că există şi un factor rasial aici. Cred că rezolvarea acestei probleme este foarte complexă, ţine de educaţie, crearea de joburi, antrenarea poliţiei, cooperarea cu liderii minorităţilor. Din păcate cred că minoritatea neagră nu are un leadership remarcabil, nu există un lider cum a fost Martin Luther King.

Lupta democratică va readuce America unde a fost înainte de aberaţia istorică numită Trump

- Dumneavoastră aţi simţit vreodată o atitudine xenofobă din partea autorităiţilor americante cu care aţi interacţionat?

Niciodată. Dimpotrivă am simţiţ o apreciere că sunt imigrant. Faptul că am un accent a fost privit cu admiraţie, pentru că asta însemnă că mai vorbesc şi alte limbi.

- Ce părere aveţi despre mişcarea Black Lives Matter şi modul în care au fost gestionate de autorităţi?

În primul rînd această mişcare nu trebuie confundată cu toate incendiile puse de anumite forţe, de distrugerile magazinelor, furturi, etc. Pe lîngă mişcarea asta care s-a răspândit enorm în lumea celebrităţilor, sportivilor au apărut aceste forţe destructive care au create tot haosul care a durat aşa de mult. A apărut şi mişcarea împotrivă statuilor de toate felurile care mi se pare o aberaţie a mişcării. Dar încă odată, noi fiind imigranţi un putem să înţelegem ţoaţă complexitatea acestei probleme majore din societatea americană care nu se poate rezolva prin violenţă.

- Care dintre candidaţi vi se pare mai apropiat de valorile şi principiile în care credeţi şi de ce?

Joe Biden, fără ezitare. Pentru binele democraţiei, Americii şi a lumii în general.

- Dacă Trump conţinuă la Casa Albă ce credeţi că se vă întâmpla? Dar dacă Biden vă câştiga?

Biden va câştiga. Nici nu vreau să mă gândesc la altceva. Sper că democraţii să fie moderaţi, faptul că Senatul rămâne republican este bine ca să nu fie o majoritate democrată totală. Şi sper din tot sufletul că partidul republican se va reforma şi va redeveni o forţă conservatoare sănătoasă şi o opoziţie redutabilă faţă de democraţi, lupta democratică între cele două forţe va readuce America unde a fost înainte de aberaţia istorică numită Trump.

