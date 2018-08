FOTO VIDEO Record de participanţi la Untold 2018: 355.000 de persoane. Cum a fost în ultima zi de festival

Trupa Black Eyed Peas a urcat pentru prima dată pe scena festivalului UNTOLD, iar artiştii americani au rămas uimiţi şi impresionaţi de publicul din România, dar şi de producţia festivalului.

„Este incredibil ce se întâmpla aici! Am urcat pe scenă şi am simţit imediat căldura şi energia pozitivă a fanilor. Ne vom întoarce în Statele Unite ale Americii şi în Marea Britanie şi peste tot unde vom merge în lume, vom povesti despre festivalul UNTOLD şi despre România.”, au declarat Will.I.am de la Black Eyed Peas.

Regele muzicii trance

Cel mai aşteptat artist al serii şi al festivalului a fost nimeni altul decât regele muzicii trance, Armin van Buuren, care în acest an şi-a depăşit propriul record şi a stat pe scenă mai bine de 7 ore. Artistul a îmbrăcat încă de la începutul show-ului tricoul echipei naţionale de fotbal a României şi cu ochii în lacrimi s-a înclinat în faţa unui stadion arhiplin.

„Am fost încă de la prima ediţie şi am văzut cu ochii mei cum de la an la an acest festival a crescut enorm şi a ajuns lângă sufletul meu. Iubesc România şi nu vă pot explica ce simt atunci când urc pe scenă. Publicul este incredibil! Atâta timp cât ei stau în faţa scenei, nici eu nu o să plec de pe scenă pentru că s-a creat o legătură specială între noi, iar aici mă simt ca acasă.”a declarat Armin van Buuren.

Pe scena principală a festivalului UNTOLD au urcat în ultima seară Golan, Black Eyed Peas, Tujamo, Fedde Le Grand şi Armin van Buuren. Pe celelalte scene au concertat alţi peste 40 de artişti: Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Dub Fx, Wilkinson, Paraziţii şi mulţi alţii.

Show-urile lui Fedde Le Grand, Tujamo şi Armin van Buuren au putut fi urmărite live pe pagina de facebook a festivalului UNTOLD, pe canalul YOUTUBE, pe KISS FM, pe PRO TV Plus şi sunt retransmise integral pe MTV România.

Record de participanţi

Traficul total de participanţi la cea de-a patra ediţie a festivalului UNTOLD a fost de peste 355.000 de persoane. Anul trecut, la festival au participat 330.000 de petrecăreţi.

