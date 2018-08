FOTO VIDEO Nicula, zonă liberă de Arsenie Boca. Cel mai venerat sfânt la cel mai mare loc de pelerinaj din România

Dintre sutele de icoane care s-au pus în vânzare pe tarabele de la Nicula, una singură am găsit cu Arsenie Boca. Era undeva ascunsă, într-un loc ferit, departe de zona aglomerată cu vad comercial. Asta în condiţiile în care anii trecuţi icoanele cu părintele de la Prislop se găseau peste tot. Nici pelerinii cu care a vorbit „Adevărul” nu s-au arătat prea încântaţi de Arsenie Boca şi de „topul” IRES conform căruia acesta este „cel mai popular” sfânt din România.

Peste 25.000 de credincioşi din toată ţara au fost zilele acestea la Nicula, cel mai mare loc de pelerinaj din România.

Cel mai venerat sfânt

Arsenie Boca este cel mai venerat sfânt în România, zice un studiu IRES publicat zilele trecute. Asta în ciuda faptului că părintele de la Prislop nu este canonizat, deci nu este un sfânt conform Bisericii. Mai mult de jumătate (57%) dintre respondenţi „recunosc că venerează un sfânt din credinţa ortodoxă” (IRES). Întrebaţi „Care este sfântul din credinţa ortodoxă pe care îl veneraţi?”, participanţii la studiu au răspuns: Arsenie Boca (15%), urmat de Ioan Botezătorul (11%), Isus Hristos (9,8%), Sfânta Maria (7,4%), Sfântul Nicolae (7,4%), Sfântul Gheorghe (6,1%).

FOTO O sigură icoană cu Arsenie Boca am găsit la Nicula. FOTO: Remus Florescu

Arsenie Boca, în exil

La Mănăstirea Nicula, cel mai mare loc de pelerinaj din România, popularitatea lui Arsenie Boca păleşte în faţa Fecioarei Maria. Poate că şi datorită faptului că acesta „joacă” în deplasare – Mănăstirea Nicula poartă hramul Adormirea Maicii Domnului şi oamenii pe care i-am întrebat participau la pelerinajul Adormirii Maicii Domnului.

Unul dintre spectacolele pe care le oferă „Golgota” drumului prin satul Nicula până la celebra mănăstire, pe lângă multele maşini scumpe parcate ici-colo, sunt zecile de tarabe înşirate ca mărgelele pe şiragul de mătănii unde găseşti orice, de la pălării, CD-uri cu muzică creştină, Kurtos Kalacs, langoş, turtă dulce, ochelari de soare, jucării din plastic, dar mai ales, icoane, cărţi şi diferite obiecte de cult. Ei bine anul acesta, Biserica i-a declarat „război” lui Arsenie Boca la Nicula. Printre sutele de icoane expuse la vânzare, cu preţuri începând la 10 lei şi ajungând şi la câteva sute de lei pentru pretenţioşi, nu erau de găsit cele cu Arsenie Boc. „Pentru că nu e canonizat nu putem să vindem icoane cu el”, ne-a şoptit, conspirativ, un domn de la tarabă. „Găsiţi mai jos cărţi cu Arsenie Boca. Icoane, nu”, ne-a spus, serioasă, o călugăriţă de la altă tarabă. Poate a contribuit la această decizie a Bisericii şi faptul că un tânăr din Arad, Daniel Gheorghe, a înregistrat marca „Arsenie Boca” şi a pretins că celor care vindeau icoane la Mănăstirea Prislop cu părintele să plătească drepturi de autor.

O singură icoană cu Arsenie Boca am găsit undeva, ferit, la o casă aflată departe de zona aglomerată de la intrarea în mănăstire.

Nici cei prezenţi la pelerinaj nu s-au arătat prea încântaţi de Arsenie Boca.

„Nu am nicio rugăciune cu sfântul Boca, părintele”

„Dacă dumneata nu aveai maică, nu erai pă lume şi aşe că dacă Maica Sfântă nu-l năştea pe Isus Hristos, atunci nu era. Eşti de acord cu mine. Şi atuncea de ce să nu o cinstim pă ea?”, spune o bătrână voinică cu o geantă mare în spate şi o saltea de burete împachetată în mână când îi spun despre faptul că Arsenie Boca este cel mai venerat sfânt.

Pop Ludovica (68 de ani) din Năsăud a venit de luni la Nicula. Femeia a fost la Prislop la mănăstire dar spune că „Io trebe să fiu recunoscătoare că nicio rugăciune nu am cu el. Am fost de două ori, dar nicio rugăciune nu am cu el pântru că nu am. Eu îs cu Maica Sfântă, cu Sfântu Cristos, cu apostolii, dar nu am cu sfântul Boca, părintele. Atunci nu pot să spun că mă rog lui, dacă nu mă rog.”

Ludovica (68 de ani): „mi s-a făcut în ochi puroi ala cam cât un bob de grâu. Şi ce să mă duc eu la doctor, mi-am pus în gând că vin la mănăstire.

Cazată „pe iarbă”

Femeia a fost cazată „pe iarbă, că aşe stă omul. O fost şi cald, o fost şi frig noaptea, dar o fost bine şi o fost plăcut. Şi-ţi spun de ce o fost plăcut, pentru că am venit la grădina Maicii Domnului. Noi n-am venit să ne răsfăţăm, ci să ne rugăm la Maica Sfântă şi să ştiţi că e recunoscătoare faţă de noi. Cine poate vini la Maica Sfântă nu se înşală”. Ludovica s-a rugat „prima dată pentru suflet, pentru boli, pentru copii.” Femeia din Năsăud are 3 copii căsătoriţi: „O fo duşi în străini ficiorii şi aşe de rău le-o plăcut de-o vinit acasă şi şi-o făcut. Îi mulţumesc la Maica Sfântă şi lu bunu Dumnezo că le-o ajutat şi şi-o făcut nu numa din străini.” Bunica explică şi cum se simte după 3 zile de pelerinaj sub cerul liber la Nicula: „Dacă stam undeva tri zile pot să spun că aproape nu mai puteam mere. Acum, m-aş duce de îmi vine să trec şi dealul acela ni”. Într-adevăr, cu greu poţi să ţii pasul cu Ludovica, care a pornit voiniceşte la vale.

Minunile Ludovicăi

Ludovica îşi aminteşte că pe când avea un copil mic „mi s-a făcut în ochi puroi cam cât un bob de grâu. Şi ce să mă duc eu la doctor, mi-am pus în gând că vin la mănăstire. Aicea. Şi s-o dus de n-am ştiut cum s-o dus”. Năsăudeanca povesteşte că a avut o soră care „a trecut pe lângă un copac şi a fost ca şi cum ar fi paralizată. O lună de zile mama o încălţat-o, mama o desculţat-o, mama o ajutat-o. Şi o luat-o nişte femei şi o zâs: Hai să mergem la Nicula. O adus-o cum o putut până aici şi când s-o du înapoi s-o dus pe picioarele ei.”

„Nu aş face un brand dintr-un simbol religios”

„Eu nu aş face un brand dintr-un simbol religios, în primul rând. Iar sfântul părinte Arsenie, chiar dacă a fost un mare om în viaţă şi după, nu ar trebui probabil făcut brand de ţară. Simt că se pierde esenţa lucrurilor în sine. Asta e părerea mea”, spune Daniel, când este întrebat despre „topul” sfinţilor făcut de IRES.

Daniel este din Bistriţa, a terminat Silvicultură şi lucrează în domeniu. Este pentru prima dată la un pelerinaj „aşa de mare”. Anii trecuţi a mai fost la un alt tip de „pelerinaj” pe care tinerii de vârsta lui îl fac la Cluj: la Untold. „Fiecare are momentele lui. Depinde de ce avem nevoie în momentul respectiv”, explică tânărul. Despre pelerinaj, Daniel spune că „e o experienţă unică”. S-a rugat pentru „linişte sufletească, sănătate, înţelegere în familie, cele mai importante lucruri”. „Plec de aici cu sufletul mai încărcat şi în acelaşi timp mai descărcat. Am o senzaţie de bine, de împlinire”, a mai spus Daniel.

Vasilica din Bucureşti: „Mi-a demonstrat că există o dată când copilul meu a intrat la facultate. De atunci cred, acum o să cred şi mai tare””

„Am fost de două ori la Prislop, dar n-am prea simţit”

„Arsenie Boca nu e încă sfânt. Primul la care mă închin este Isus, pentru că el este viaţa, aşa cum spunea părintele”, explică Vasilica (59 de ani) din Bucureşti. A fost de două ori la Prislop, dar „n-am prea simţit. Eu sunt sinceră. Dacă mulţi mărturisesc eu cred, dar eu nu am simţit. Eu am fost plecată şi în Israel, în martie. Am fost şi la Sâmbăta de Sus. Am văzut că rugându-ne totuşi există, eu ştiam că există, dar a început să-mi demonstreze încă o dată. Mi-a demonstrat că există o dată când copilul meu a intrat la facultate. De atunci cred, acum o să cred şi mai tare”. „Copilul meu n-a stat pe roze, mă refer la viaţa sentimentală şi vă văd că Dumnezeu şi Maica Domnului a început să le orânduiască”, completează Vasilica.

„M-am rugat la Dumnezeu să-mi organizeze timpul, ca să ajung la biserică duminica”

Cât despre experienţa de la Nicula, Vasilica spune: „A fost foarte emoţionant şi impresionant. Eu am plâns ieri toată ziua. A fost foarte frumos. Simt o linişte sufletească, o pace. M-am împăcat cu Maica Domnului”. Şi-a propus de mulţi ani să ajungă şi tot timpul a intervenit ceva.

S-a rugat pentru „sănătate, pentru pace, să fim liniştiţi, că stresul... Pentru sănătatea nepotului, fata mea e însărcinată. Să-i dea Dumnezeu un copil sănătos. Şi pentru toată lumea. Să ne ierte Dumnezeu şi să ne îndrume paşii spre mântuire”.

Vasilica a văzut multe mănăstiri, „dar ca aici n-am văzut. Plec încărcată spiritual. Chiar m-am rugat la Dumnezeu să-mi organizeze timpul astfel încât să pot ajunge şi duminică la biserică, că tot timpul am ceva de făcut. Încă n-am ieşit la pensie”.

Boca „e un val modern”

„Nu mi se pare normal”, spune Laura, din Târgu Mureş, despre „topul” IRES. „Primul gând pe care ar trebui să-l avem noi ar fi Dumnezeu şi Maica Sfântă. Trebuie să ştim că Maica Sfântă e ocrotitoarea României şi eu consider că suntem protejaţi de ea. În primul rând rugăciunile noastre ar trebui să se îndrepte spre Maica Sfântă. Nu trebuie să-i uităm pe sfinţi, dar să-i lăsăm la urmă pe Maica Sfântă şi pe Dumnezeu pentru sfinţi?”, completează femeia. Despre popularitatea lui Arsenie Boca spune că „e un val modern. Probabil a ajutat pe multă lume de aceea e aşa de popular”

A fost la Prislop, dar spune că „e altfel. Eşti mereu pe fugă, mereu să faci ceva. E mai comercial. Nu contest puterea lui Arsenie Boca, dar ar trebui să vedem un pic adevăraţii sfinţi”.

„A fost liniştitoare experienţa. Nu a fost cum se vede la televizor, o aglomeraţie de lume, zăpăceală, care nu ştie rânduiala şi rostul. E foarte linişte, se simte puterea rugăciunii”, spune Laura din Târgu-Mureş. S-a rugat pentru „familie, pentru sănătate, pentru copii, pentru servici, pentru maică-mea”.

Laura a cumpărat de la Nicula iconiţe, cruci şi cărţi. „Mai multe decât era bugetul”, spune, zâmbind. Icoanele nu au fost cu Arsenie Boca pentru că nu se găsesc. Nicula a devenit „zonă liberă” de Arsenie Boca.

