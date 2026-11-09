Ce s-a întâmplat în Qatar? Florinel Coman a spus tot adevărul despre revenirea la FCSB: „Interesul meu a fost clar!”

Florinel Coman, în vârstă de 28 de ani, a intrat în ultimul an de contract cu Al-Gharafa și ar putea părăsi formația din Qatar. Atacantul nu este un titular obișnuit la echipa sa de club, iar viitorul său rămâne incert.

Florinel Coman Foto: Getty

Întrebat despre planurile sale la conferința de presă de luni, organizată în cantonamentul naționalei, Coman a preferat să nu ofere prea multe detalii. A precizat doar că mai are contract cu Al-Gharafa și că, deocamdată, nu se gândește la următoarea destinație.

Coman: „Nu s-a pus problema să mă lase să plec!”

Discursul său este diferit față de cel din iunie, când, la precedenta convocare, spunea deschis că își dorește să plece din Qatar. Patru luni mai târziu, fotbalistul a explicat că nu a reușit să schimbe echipa deoarece nu a primit acordul clubului pentru transfer.

„Mai am contract până în vară. Nu m-am gândit. Sunt într-o perioadă în care nu am jucat foarte mult, acum am apucat să joc și nici nu am avut timp să mă gândesc! Am rămas pentru că nu s-a concretizat nimic, n-am avut nicio discuție cu cei de acolo, nu am primit nimic din partea lor. Nu s-a pus problema să mă lase să plec. Interesul meu a fost clar să plec după acel meci din vară!”, a transmis Florinel Coman, în cadrul conferinței de presă, citat de digisport.ro.

„Am venit foarte bine pregătit mental!”

Florinel Coman ar putea ajunge din nou la FCSB, echipă care a încercat să-l readucă și în perioada de mercato din vară. La acea vreme, Gigi Becali susținea că fotbalistul își dăduse acordul pentru o revenire la formația roș-albastră.

Atacantul a vorbit și despre întoarcerea la echipa națională, de această dată cu o altă stare de spirit. Situația este diferită față de cea din iunie, când Coman venea după o perioadă în care prinsese foarte puține minute la echipa de club.

„În vară am venit, nu am avut foarte multe minute jucate. După am picat din nou într-o altă stare, pentru că nu am jucat mult la echipa de club. Apoi am intrat, am marcat și acum am venit foarte bine pregătit mental. Avem aceste două meciuri și e clar că trebuie să ne montăm pentru aceste meciuri!”, a transmis Florinel Coman.