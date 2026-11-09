 Ce cadouri și-au făcut doi lideri de sindicat din fondurile pe care le gestionează. Delapidare de 600.000 de lei | adevarul.ro
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Ce cadouri și-au făcut doi lideri de sindicat din fondurile pe care le gestionează. Delapidare de 600.000 de lei

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Doi lideri ai unei organizaţii sindicale sunt cercetaţi penal de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, după ce ar fi delapidat suma de 600.000 de lei.

Bani
Bani Foto: Adevărul

Poliţişti şi procurori din Bacău au percheziţionat locuinţele a doi lideri sindicali acuzaţi că au gestionat fraudulos patrimoniul sindicatului pe care îl conduceau şi că, timp de doi ani, au delapidat o parte din fondurile gestionate. Eu au cumpărat electrocasnice în interes personal. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul se ridică la aproximativ 600.000 de lei, scrie Agerpres.

„În esenţă, din probatoriul administrat până la acest moment procesual, rezultă suspiciunea rezonabilă că în cursul anilor 2021 - 2023, două persoane ocupând funcţii de conducere în cadrul unei organizaţii sindicale au provocat pagube materiale însemnate prin îndeplinirea frauduloasă a actelor de administrare şi de conservare a patrimoniului sindicatului, însuşindu-şi totodată şi o parte din sumele de bani gestionate şi folosindu-le pentru a-şi cumpăra electrocasnice sau alte bunuri în interesul lor personal. Astfel, prin faptele lor, cei doi făptuitori au provocat un prejudiciu persoanei vătămate în cuantum de aproximativ 600.000 de lei", se arată în comunicatul de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.

La percheziţiile domiciliare, anchetatorii au fost identificate mai multe electrocasnice care au fost lăsate în custodia celor doi şi a fost ridicată o sumă de bani.

Procurorul de caz nu a dispus măsuri preventive şi nu a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi cu propunere de luare a unei măsurii preventive.

Ancheta continuă în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunilor de delapidare în formă continuată şi de gestiune frauduloasă în formă continuată. 

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