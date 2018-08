FOTO VIDEO Black Eyes Peas, cea mai frumoasă declaraţie de dragoste pentru Cluj şi pentru România: „Căutam iubirea şi am găsit-o aici”

Zeci de mii de fani au luat cu asalt stadionul din Cluj pentru a-i urmări live pe cei de la Black Eyed Peas. Aflaţi într-o formă de zile mari, rapperii americani au cucerit publicul încă de la primele acorduri. Hiturile cu care au cucerit topurile, „Where is the love?”, „I gotta feeling”, „Rock that body” şi „Let’s get it started” au fost excelent primite de public. Membrii trupei au comunicat permanent cu fanii, transmiţându-le câteva mesaje, fiecare dintre acestea fiind primite cu ovaţii.

„Voi ne-aţi amintit pentru ce facem ceea ce facem. Am căutat iubirea şi am găsit-o chiar aici, în România”, a fost declaraţia de dragoste a serii.

Rapperii s-au declarat încântaţi de atmosfera de la Untold. „Noi am fost la multe festivaluri, dar acesta este unul dintre cele mai bune de pe pământ. Oriunde vom merge şi oriunde vom ajunge de acum le vom spune tuturor despre ceea ce se întâmplă la Cluj”, a fost unul dintre cele mai frumoase mesaje transmise de pe scenă. will.i.am. şi colegii săi au afişat spre finalul concertului steagul României, scandând minute în şir, împreună cu spectatorii, numele ţării.

Concertul lui Armin van Buuren, transmis în direct pe youtube şi pe pagina sa de Facebook

După concertul de senzaţie susţinut de cei de la Black Eyed Peas a venit rândul lui Tujamo şi Fedde Le Grand să urce pe scena principală a festivalului. Însă de o primire cu adevărat spectaculoasă a avut parte DJ-ul olandez Armin van Buuren. Aşa cum i-a obişnuit pe fanii săi de la Untold, olandezul a urcat pe scenă îmbrăcat în tricoul României şi a comunicat tot timpul cu aceştia.

Concertul celui supranumit „Regele trance-ului” a încheiat cea de-a patra ediţie a festivalului, în noaptea de duminică spre luni, pe un stadion umplut până la refuz de fanii săi fideli veniţi la Cluj din toate colţurile lumii. De altfel, în tribune sau pe gazon, în apropierea scenei şi nu numai, aceştia au fluturat alături de steagurile României şi pe cele ale Statelor Unite, Canadei, Franţei, Mexicului, Marii Britanii şi ale altor state.