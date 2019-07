FOTO Limp Bizkit, concert „tradus” pentru persoanele cu deficienţe de auz la Electric Castle. Premieră în România la castelul din Bonţida

Ziua de astăzi este şi ziua în care Electric Castle devine, oficial, primul festival de muzică din România cu show-uri accesibile persoanelor cu deficienţe de auz. Limp Bizkit, CHVRCHES, dar şi trupa de indie rock Gang of Youths vor avea astăzi o altă vedetă pe scenă alături de ele: Amber Galloway Gallego, cea mai cunoscută interpretă de limbaj mimico-gestual, specializată în interpretarea concertelor, se arată într-un comunicat al organizatorilor.





Ea va „traduce” toate cântecele artiştilor de pe scena principală, pe parcursul întregului festival; Amber nu doar interpretează textele muzicii, ci a creat un mod de a descrie vizual „densitatea” sunetelor, de la bas la frecvenţe înalte. În acest fel, chiar dacă limbajul mimico-gestual folosit în România este diferit de cel standard în Statele Unite (aşa cum vocabularul limbii române este diferit de cel din engleză), ea deschide o nouă cale prin care muzica poate fi apreciată de toţi cei care îşi doresc să trăiască un concert live.

Amber Gallego va interpreta, în zilele următoare, concertele The Vaccines şi Florence and the Machine (vineri), Bring Me The Horizon (sâmbătă), Lucky Chops, Metric şi Thirty Seconds to Mars (duminică). Ca de la prima ediţie, şi în acest an persoanele cu dizabilităţi au acces gratuit la Electric Castle, iar la scena principală ele au o zonă rezervată lor pentru a se putea bucura de spectacole.

Prima zi de Electric Castle - 33.000 de participanţi

Peste 33.000 de tineri au venit la Electric Castle pentru o întâlnire cu „părintele” Grandmaster Flash, cap de afiş al primei zile. Nu putea exista un început mai bun pentru festival decât artistul considerat unul dintre părinţii muzicii hip-hop, un artist care, cu o lună în urmă, a câştigat premiul Polar Prize, considerat un echivalent al premiului Nobel în domeniul muzical.

În vârstă de 61 de ani, Grandmaster Flash a făcut pe scena Electric Castle o adevărată călătorie în istoria hip-hop-ului, prezentând mixuri ale celor mai celebre creaţii din toate generaţiile.

New Media Castle

Dacă Grandmaster Flash a făcut o incursiune în istorie, o altă atracţie a zilei de ieri întruchipează istoria în sine: mii de oameni au profitat de prima zi a festivalului pentru a vizita New Media Castle, spaţiul de artă experimentală şi multimedia amenajat în castelul Banffy. Datorită contribuţiei festivalului, anul acesta este primul în care aproape 100% din spaţiile interioare ale monumentului de patrimoniu pot fi vizitate în siguranţă, în urma unor lucrări de securizare şi consolidare.

Curatorul acestei expoziţii, Alex Czetwertynski, este artistul digital care a înfiinţat Museum of Digital Arts în parteneriat cu compania Google şi a făcut conceptul şi designul luminilor de scenă pentru artişti de renume precum Childish Gambino. Cu o experienţă greu de egalat în industrie, Czetwertynski spune că la Electric Castle a descoperit ceva diferit: „Am fost la multe festivaluri şi sunt încântat de ce am descoperit aici. De multe ori, arta e folosită ca obiect decorativ, pe când aici arta în sine este acolo unde ar trebui să fie – în centrul atenţiei, în spaţii dedicate. Iubesc această îmbinare a celui mai nou tip de artă experimentală cu un castel din România, este fenomenal pentru mine să fiu aici!”.

Ziua Limp Bizkit

Atenţia tuturor se îndreaptă astăzi spre alte zeci de artişti care au show-uri programate la Electric Castle, dar puţini sunt mai aşteptaţi decât Limp Bizkit. Fred Durst şi compania au la activ trei nominalizări la premiile Grammy şi peste 40 de milioane albume vândute. Cel mai probabil, fanilor nu metal le va fi uşor, astăzi, să îşi reamintească versurile unor piese devenite „clasice”, precum „My Generation”, „Rollin’” sau „Break Stuff”.





Scoţienii de la CHVRCHES aduc astăzi la Electric Castle ceea ce BBC1 numea în luna martie „cea mai bună piesă pop a momentului” – „Here with me”. De la un proiect de studio, trupa CHVRCHES a evoluat la un grup complex de artişti obişnuiţi cu turneele aproape non-stop şi cu scenele de festival, astfel încât fanii synth-pop vor avea cu siguranţă un prilej de petrecere, astăzi, la Main Stage by Orange.

Recomandări

Iar pentru ca toată lumea să se poată bucura cât mai mult şi mai din plin de întreaga experienţă de festival, organizatorii recomandă participanţilor să vină la Bonţida cu mijloacele de transport în comun, în defavoarea maşinii personale, având în vedere că este aşteptat un nivel ridicat de trafic pe drumurile din zonă, în special după ora 16. Variantele de transport sunt autobuzele care pleacă de la Iulius Mall sau Sala Sporturilor „Horea Demian” din Cluj-Napoca, precum şi trenul – toate trenurile aflate în circulaţie al căror traseu trece prin Cluj-Napoca şi Bonţida vor opri în gara Bonţida pe perioada Electric Castle.

Citeşte şi

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: