FOTO Crenvurşti din peşte sau chips din sfeclă de zahăr, inovaţii româneşti de excepţie la Festivalul Alimentului

La startul evenimentului, care a avut loc joi, 6 iunie, la Centrul de Cercetări pentru Biodiversitate din cadrul USAMV, au fost prezenţi peste 70 de studenţi. Reţetele pe care le-au prezentat au însemnat, în egală măsură, teme de lucrări de licenţă pentru tinerii aflaţi în an terminal la Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor.

„E un festival care are deja o tradiţie veche. Sunt 8 ani de când festivalul poartă acest nume, dar rădăcinile sunt mult mai vechi, undeva la 15 ani. A fost o idee a cadrelor didactice pentru a stimula studenţşii să realizeze noi produse alimentare pe baza unor componente cunoscute sau unele mai ieşite din comun, dar care să aducă nişte caracteristici superioare produselor.





Din punct de vedere alimentar, compoziţie, acizi graşi, vitamine, fibre şi aşa mai departe. Doi la mână, ideea a fost să se înlocuiască substanţele chimice, iar conservanţii şi coloranţii să fie doar naturali. Unele produse sunt cu dedicaţie pentru diabetici, de exemplu, altele sunt pentru anumite stări fiziologice, dar în fiecare caz e vorba de alimente sănătoase”, a afirmat rectorul USAMV, Cornel Cătoi (foto, jos).



Cu ochii pe studenţi

Şi pentru că la un festival menit să încânte papilele gustative şi privirile celor prezenţi se premiază în primul rând inventivitatea, mai multe companii importante au fost prezente, fiecare acordând la final mai multe premii. Printre brandurile recunoscute la nivel naţional s-au numărat Ursus sau Napolact, iar la nivel regional şi local producători precum Moldovan, Prodvinalcool sau Luna.





De altfel, multe dintre aceste produse s-ar putea regăsi într-un viitor nu tocmai îndepărtat pe rafturile magazinelor. Acest lucru sporeşte atractivitatea pentru tinerii participanţi la festival, cu atât mai mult cu cât cel puţiun 25% dintre ei sunt practic angajaţi sau adjudecaţi de companiile interesate încă de când se află în anul trei de studiu. Iar printre spectatori s-au numărat şi mulţi turişti străini, unii dintr eei veniţi de pe alte continente.

„Aceste produse sunt realizate pe parcursul unui an în colaborare cu cadrul didactic ordonator, în staţiile pilot ale facultăţii noastre. Avem 7 categorii la start, iar pentru fiecare categorie am solicitat să vină parteneri economici care lucrează în domeniu, iar ei să realizeze jurizarea şi să ne spună care produse li se par, din perspectiva lor, cele mai bune”, a afirmat Laura Stan, conferenţiar la Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor şi unul dintre cadrele didactice implicate direct în organizarea festivalului.

Potrivit spuselor sale, partenerii economici nu au plecat niciodată cu mâna goală, ceea ce înseamnă că an de an au cumpărat cel puţin câte un produs. „În ultimii 5 ani de fiecare dată s-a cumpărat câte un produs. Ce am remarcat e că tendinţa e ca producătorii artizanali să să cumpere mai degrabă reţete sau produse, fiindcă reuşesc mai uşor transferul de la prototipul realizat de studenţi la scara la care lucrează ei”, susţine Laura Stan.

Produse inedite

Studenţii au fost împărţiţi în mai multe categorii. S-a mers astfel pe categorii precum panificaţie, patiserie, carne, lactate, zaharoase, suplimente naturale sau băuturi.





Silvia Nemeş a venit la festival cu o reţetă de praline imprimate 3D cu cremă îmbunătăţită cu pudră de ceai verde şi ceai negru. Foarte singură pe ea, tânăra a explicat, în câteva cuvinte, şi cum le-a preparat. „Pentru această reţetă am utilizat tehnologie inovativă 3D. Practic, coşul pralinelor l-am printat printr-o imprimantă 3 D specială pentru aşa ceva, iar crema am preparat-o manual. Am mai introdus ceai verde şi ceai negru pentru un efect antioxidant”, a punctat tânăra.

Silvia Nemş (stânga)

Alături, un alt stand vizitat a fost cel la care Maria Stanca a expus o reţetă de ciocolată albă cu pigmenţi naturali obţinuţi din flori. Astfel, pe lângă lapte praf şi cacao, ea a folosit în reţetă flori de liliac, panseluţe şi lalele. La rândul ei, Brigitte Alt a venit cu o ciocolată inedită, având în interior un sirop de ridiche neagră.

Maria Stanca (dreapta) cu specialităţi de ciocolată albă cu pigmenţi naturali obţinuţi din flor

O prezenţă remarcată şi de reprezentanţii companiilor a fost şi cea a Corinei Grozav, care a venit cu o variantă inedită de chipsuri. Corina a exclus cartofii din reţeta ei şi i-a înlocuit cu sfeclă de zahăr. „E acelaşi gust, poate chiar mai delicios, doar că sunt mult mai sănătoase”, a dat asigurări tânăra.

Corina Grozav (stânga) a descoperit chipsurile care nu îngraşă şi sunt sănătoase

Şi la preparatele din carne a fost aglomeraţie mare, mulţi dintre cei prezenţi la festival fiind curioşi de gustul crenvurştilor preparţi din peşte. Reţeta îi aparţine Alinei Mocanu şi cuprinde în proporţie de 75% peşte. „Am vrut să inovez reţeta tradiţională şi să adaug carne de peşte pentru că are un conţinut mai bun de grăsime, acizi graşi nesaturaţi, Omega3, Omega 6, mult mai sănătioşi decât crenvurştii din porc sau pui. E o reţetă delicioasă, sper să le placă mai cu seama amatorilor de peşte. Pe lângă peşte, am adăugat 25% slănină”, a explicat Alina.



