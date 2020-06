FOTO Cum arată o stradă din Cluj reabilitată cu 5 milioane de euro de la UE. De ce e vopsită roşu, alb, verde

Cea mai veche stradă din Cluj-Napoca şi un obiectiv de investiţii important din zona istorică a municipiului, strada Regele Ferdinand, a fost modernizată şi redată clujenilor. Proiectul cu finanţare europeană include şi str. Tipografiei, str. Emile Zola, str. Sexil Puşcariu, respectiv scuarul CEC. Pe str. Ferdinand, care anterior nu avea niciun copac, au fost plantaţi 51 arbori cu balot în cadrul procesului de reabilitare. Pentru aceştia a fost instalat un sistem de irigaţii automat, cu senzor de ploaie / umiditate. 12 staţii electrice de încărcare pentru biciclete şi trotinete sunt amplasate pe această arteră, din totalul de 23 staţii pentru biciclete / trotinete şi 8 staţii de încărcare pentru maşini electrice din proiectul general, a precizat primarul Emil Boc pe Facebook.

12 staţii electrice de încărcare pentru biciclete şi trotinete sunt amplasate pe această. arteră. FOTO: Primăria Cluj-Napoca.



Primul stand pentru taxiuri electrice din Cluj-Napoca





De asemenea, proiectul general include şi: primul stand pentru taxiuri electrice din Cluj-Napoca (va fi amplasat pe str. Tipografiei), sistem inteligent de management al traficului, respectiv sistem de iluminat public prin tehnologie LED.

„Creşterea calităţii spaţiului public a fost urmărită în acest proiect nu doar prin plantări, ci mai ales prin reorganizarea spaţiului pietonal şi carosabil. Traficul a fost reorganizat astfel: se păstrează două benzi de acces pe direcţia Centru - Strada Horea, sens pe care a fost creată o pistă de biciclete / trotinete cu lăţime de 1,5 m. Pe direcţia Horea - Centru, transportul public şi bicicliştii beneficiază de bandă dedicată comună, realizată prin reducerea lăţimii carosabilului”, mai spune Boc.

Pistă de biciclete din Berlin



Proiect de 5 milioane de euro

Staţia de transport în comun de pe frontul estic (în faţa magazinului Central) permite acum atât staţionarea concomitentă a două autobuze, cât şi neîntreruperea circulaţiei velo în timpul staţionării. De asemenea, o nouă trecere de pietoni şi velo a fost marcată în dreptul străzilor Tipografiei şi O. Petrovici.

Valoarea totală estimată a proiectului este de 23.056.184,98 lei din care valoarea nerambursabilă solicitată este de 21.425.503,55. Proiectul este realizat de Primăria Cluj-Napoca prin fonduri europene - Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Pistă de biciclete din Dublin.



„Vopsită roşu alb şi verde, aşa ca o ironie a sorţii”





În general comentariile postate pe pagina de Fb a primarului au fost pozitive, dar investiţia de 5 milioane de euro nu a scăpat necriticată. De exemplu, Sergiu a postat următorul comentariu pe profilul primarului Emil Boc: „Strada Ferdinant, vopsită roşu alb şi verde, asa ca o ironie a sorţii”.

„Dublin, Berlin, Washington, Cluj. Bineînţeles, la Cluj nu e bine. E kitchios, e în culorile Ungariei, şi, în general, oricine ştia să facă mai bine şi mai frumos”, a susţinut, într-o postare separată Bogdan.

O suceveancă, Adinadin, s-a plâns că: „Cladirile de partea cealalta...nu le'a prins in poza? Alea parasite...cu geamuri murdare...fatade care se darama. Pt naivi, vopseaua proaspata e uauu. Clujul e mare parte un oras dezamagitor. Sute de cladiri parasite. La bulevardele mari. Neingrijite...pline de boscheti. E mult sub alte orase. Insa are un marketing fabulos. E bun sa nu fim asa naivi”.

Un alt internatul a comentat: „Dar ce sens are banda obligatoriu dreapta din această poză? Incape maxim o maşină pe ea. Mă tem să nu cumva sa forţeze o a doua maşină/a treia mereu intrarea pe acea bandă şi sa blocheze pista de biciclişti.”