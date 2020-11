De ce l-ar fi preferat pe Trump majoritatea românilor emigraţi în SUA

George Haber (66 de ani) este considerat cel mai bogat român din America. A plecat din România la finalul anilor '80 şi reuşit să devină unul dintre antreprenorii vizionari din Silicon Valley, despre el vorbindu-se ca despre „părintele DVD-ului”. El a fost „vândut” de Ceauşescu Israelului pentru 5.000 de dolari, preţul unei vaci pe vremea aceea.

În adolescenţă a fondat, împreună cu regretatul actor Adrian Pintea, o trupă de rock 'n' roll. Ajuns ulterior în SUA, a fondat mai multe companii, pe unele dintre ele reuşind să le vândă cu zeci şi sute de milioane de dolari.

În prezent, investeşte în mai multe afaceri în Silicon Valley şi ajută companiile româneşti care vor să facă afaceri în domeniul inteligenţei artificiale, unde e expert.

„Adevărul“ a vorbit cu el la 6.30 dimineaţa, ora Washingtonului, la o zi după închiderea urnelor în SUA. George Haber se pregătea să ia avionul spre reşedinţa sa din San Francisco.

Fan al lui Donald Trump, românul părea un pic trist deoarece ultimele ştiri îl dau pe Biden drept favorit. Am vorbit mai bine de o oră, în care mi-a explicat cum vede el perioada Trump, alegerile şi ce va urma: „Trump e un golan bătăuş. Nu e un om care să accepte înfrângerea sub nicio formă. O să se zbată până în pânzele albe. Va dura luni de zile pana se va decide.”

Este de părere că motivul principal care a cazat înfrângerea lui Trump (dacă acesta va fi înfrânt) este pandemia de COVID-19. Dar indiferent dacă pierde sau câştigă Trump, Haber crede că a dat o lovitură puternică globalismului. Este extrem de sincer cu privire la rasismul din SUA şi spune clar: „Da, există din toate direcţiile, dar asta nu se rezolvă printr-o mişcare care sparge magazine şi demolează statui”. Crede totuşi „zarurile nu au fot aruncate”, dar oricare ar fi rezultatul n-o ia personal: „Cum spunea John Lennon: Viaţa e ceea ce ţi se întâmplă în timp ce-ţi faci alte planuri”.

„Trump e Steve Jobs din politică”



„Adevărul“: Care este atmosfera în aceste momente în statul în care locuiţi? Am văzut că în centrul Washingtonului, proprietarii de magazine şi-au acoperit vitrinele cu placaj.



George Haber: Locuiesc în San Francisco, iar atmosfera e foarte tristă şi-n acelaşi timp, oamenii au rămas cu gura căscată fiindcă nimeni nu se aştepta la aceste rezultate. Deşi nu se ştiu 100% rezultatele şi vor fi contestaţii.

Înainte de a începe numărarea voturilor toată media, toţi realizatorii de sondaje, îl dădeau pe Biden câştigător 100% cu o diferenţă imensă. Asta fost povestea. Doar Fox News şi alte instituţii de presă foarte mici arătau că Trump va câştiga.





- Ce aşteptări credeţi că au românii din SUA de la viitorul preşedinte al SUA? Ce aşteptări aveţi dumneavoastră?



Pentru oamenii de afaceri, la fel şi pentru majoritatea populaţiei, cel mai important lucru este predictibilitatea, să ştii ce se va întâmpla ca să poţi lua decizii corecte, ca atare, eu personal l-aş fi preferat pe Trump, fiindcă pe Trump îl ştiam, este predictibil pentru afaceri, cât o fi el de brutal şi cât ar vorbi de urât. Mie îmi aminteşte foarte mult de Steve Jobs, Trump e Steve Jobs din politică. Este omul care vorbeşte urât, taie şi spânzură, dar care obţine rezultate.” În al doilea rând, ce e foarte important e existenţa unui sistem simplu, fără prea multe legi, fără multe obligaţii şi drumuri ascunse, un sistem în care sunt puţine reguli, un sistem care se bazează pe bunul-simţ al oamenilor în loc de legislaţie. Un sistem în care totul se reglementează prin legi îi favorizează pe cei foarte bogaţi, cei care îşi pot permite să aibă consilieri să le spună cum să treacă „pe sub barieră” sau „să sară peste barieră” şi să nu se oprească ca ceilalţi oameni în faţa barierei.



- Românii au, de mult timp, o nemulţumire faţă de SUA pentru faptul că nu s-a eliminat obligativitatea vizelor. Credeţi că alegerea unuia sau a altuia dintre cei doi candidaţi va face vreo diferenţă în legătură cu acest aspect?



Ce ştiu eu că majoritatea românilor din SUA sunt pro-Trump. E foarte uşor să verifici. E un grup pe Facebook „Romanians for Trump” şi un grup mai mic „Romanians for Biden.” Dacă te uiţi la numărul de membri Pro Trump, care e mult mai mare, e foarte clar. De ce? E la fel de clar, majoritatea românilor care sunt în SUA îşi amintesc sau personal sau de la părinţi ce înseamnă socialism, reguli, populism, aşa mai departe. Frica românilor e că Biden va impune reguli de comportament socialist fiindcă aşa sunt de obicei democraţii, bagă reguli, taxe şi alte chestii ca să plătească pentru birocraţia pe care o creează. Legat de vize, cred că toţi românii sunt uniţi pentru eliminarea vizelor, mai ales că România şi-a trimis militarii în Afganistan şi în alte locuri. Biden cu Obama nu au făcut nimic în acest sens. Nu ştiu ce a făcut Trump în sensul acesta, nu ştiu dacă a ajuns la semnătura lui sau nu s-a ocupat.

„Trump a promis în alegeri multe lucruri, iar pe majoritatea le-a îndeplinit“

- În calitate de român care trăieşte în SUA, cum îi vedeţi pe cei doi candidaţi? Trump le-a pus gând rău imigranţilor din Mexic, vrând să construiască celebrul zid. Cum au fost trataţi ceilalţi imigranţi în SUA în perioada Trump? Care este alternativa cu care a venit Biden?



Vă propun o perspectivă mai largă: Trump nu a avut nimic cu orice imigrant care a venit legal în SUA nu are nimic cu Trump. La la fel şi eu, am venit legal în SUA. Pentru cei care au venit legal în SUA, Trump reprezintă o chestie clară, un om despre care ştiu ce vrea, ştiu care sunt planurile lui. E foarte interesant să vezi că în aceste alegeri cum populaţia latină, mexicani, cubanezi, care au ajuns în America legal, l-au apreciat pe Trump. Numărul de voturi pentru Trump a crescut în Florida datorită acestor „latinos” care nu doresc să vină imigranţi ilegali în SUA. Populaţia existentă în orice ţară- şi în România – nu vrea să vină ilegal oameni în ţară. S-au săturat de asta, deoarece unul care e ilegal, de obicei, nu plăteşte taxe, lucrează la negru, ieftin, nu îi pasă de locul unde locuieşte, aruncă gunoaie, copiii lui nu se duc la şcoală. După ce stai un pic în ţară, devii localnic şi îţi pasă de comunitate şi comunităţii îi pasă de tine. Democraţii au creat aşa numitele „sanctuary cities” (oraşe sanctuar-nr), unde poliţia nu are voie să te întrebe dacă eşti acolo legal sau ilegal. Situaţia a devenit revoltătoare pentru localnici indiferent de preferinţele politice. În plus, cei care vin ilegal ajung să le ia locurile de muncă şi nu le păsa de comunitate. Trump a promis în alegeri multe lucruri, iar pe majoritatea le-a îndeplinit. Acesta a fost un şoc pentru cei care au votat împotriva lui Trump, deoarece, de obicei, politicienii fac promisiuni goale, doar ca să fie aleşi.

- Probabil că unul dintre cele mai importante argumente atunci când oamenii votează este starea economiei. Cum aţi perceput dvs că a mers economia în SUA în ultimii 4 ani?





E normal ca o economie bună să-i facă pe oameni să voteze un anumit candidat. Când a fost ales Trump a eliminat o mulţime de restricţii din economie, a tăiat tot felul de taxe, iar economia a mers fantastic pana la Covid. Ca şi în Europa, şi în America, Covid a pus economia pe genunchi. Ca atare, economia a îngheţat, iar până acu vreo lună când început să pornească diin nou, a existat o creşte de 30% şi ceva. Eu sper că va continua indiferent de cine ajunge preşedinte. Fiindcă fără o economie bună, lucrurile iau o întorsătură foarte urâtă şi se termină, de obicei, cu tăiat gâturi la ghilotină, cu împuşcături cum fost la francezi şi aşa mai departe.

„Decizia lui Trump de a opri avioanele din China a fost bună. Ce s-a întâmplat după, a fost un dezastru în toată lumea“

- Una dintre problemele care au zguduit lumea în ultima perioadă este pandemia de COVID-19. Cum credeţi că a fost gestionată pandemia în SUA de administraţia Trump? Cum credeţi că a gestionat Donald Trump problemele legate de pandemie?





Trup e foarte criticat de marea majoritate a acelor aşa numiţi experţi, profesori care dau sfaturi. Trump, după mine, a luat o decizie bună la început să închidă graniţele cu China până se află ce se întâmplă şi să oprească zborurile din China. E foarte interesant că China a închis orice circulaţie internă, dar a permis avioanelor să plece în alte ţări. De ce? Au vrut să exporte această boală. Decizia lui Trump de a opri avioanele din China a fost bună. Ce s-a întâmplat după, a fost un dezastru în toată lumea. SUA o duce acum statistic ca număr de morţi comparaţ cu populaţia mai bine sau aproximativ la fel cu ţări precum Germania, Spania, Ftanţa, Anglia, Italia etc.

Eu de la început, personal, am fost pentru varianta suedeză sau pentru metoda implementată în Taiwan sau în Coreea de Sud, Părerea mea, este că a închide economia întreagă ar avea efecte multe mi grave decât Covid-ul.

Acest Covid va schimba total mod de a trăi, de a lucra, de a interacţiona pentru următoarele 2-3 generaţii. Se vor schimba economia, spitalele, viaţa la oraş, zgârie norii foarte la modă în ultimii ani pentru tineret sau blocurile acelea moderne care au sistem de ventilaţie e comun, iar dcă cineva strănută în hol, aerul ajunge în fiecare cameră, vor dispărea. La fel, la serviciu, open-space-ul foarte la modă în ultimii ani nu va mai fi potrivit. Marile oraşe se vor goli, New York este acum un „ghost town”, la fel şi San Francisco. Tinerii s-au întors la părinţi, familiile au fugit în periferii la aer curat, unde poţi ieşi în curticica ta şi să lucrezi în chiloţi şi cămaşă pe zoom, de acasă.

„Cu Trump e simplu: promite ceva şi face. Oamenii simpli, religioşi, acceptă acest lucru şi-l înţeleg“

- O mare parte a alegătorilor americani pun un foarte mare preţ pe familie şi pe viaţa religioasă. Credeţi că din această perspectivă, unul dintre cei doi candidaţi iese mai bine? Despre trecutul lui Trump s-a vorbit mult, la fel Biden are probleme cu fiul său, Hunter. Credeţi că au vreo relevanţă aceste aspecte dacă vorbim de viitorul preşedinte al SUA?





Aspectele personale au relevanţă. Mă întorc însă la natura umană, fiecare om preferă ceea ce e cunoscut, continuitatea, cu excepţia a puţini nebuni cum sunt antreprenorii ca mine, care încearcă lucruri noi tot timpul şi vor schimbări tot timpul. În rest, doar o mică minoritate a societăţii vrea schimbare. Marea majoritatea vrea continuitate. Dacă continuitatea se explică prin religie, da, contează. Dacă se explică prin inerţie – de a alege ceva pe care-l ştii, de a merge pe acelaşi drum – e de înţeles. Când nu simt o schimbare sau simt o schimbare pozitivă, majoritatea alege acelaşi lucru.

În mare măsură, tineretul votează pentru Biden. Uniii tineri sunt naivi şi cred în poveşti, iar alţii au fost jigniţi de Trump cu politica anti-imigraţie, în condiţiile în care ei au prieteni chinezi, musulmani sau de alte etnii. Pe de altă, democraţii spun „noi nu discriminăm, noi iubim pe toţi, facem, dregem”, dar din istorie se poate vedea că au făcut exact invers de ce povestesc acum.

În ceea ce priveşte viaţa personală, nu cred că a contat în cazul niciunuia dintre cei doi. Eu cred că nu prea contează ce poveşti ai avut şi ce ai făcut, cu cine s-a culcat sau nu s-a culcat, astea sunt decizii personale, după părerea mea fiecare om are dreptul să facă ce vrea el, atâta timp cât nu face rău altuia. Viaţa sexuală a lui Trump, fie că iubeşte femei, bărbaţi, porci sau dacă o face cu o bâtă, nu mă interesează pe mine, e treaba lui, la fel mă aştept să nu-i pese nici lui de mine. E un spaţiu foarte intim.

Niciun stat, nicio lege, nicio religie nu au dreptul să interfereze în nicio direcţie. Nici pro, nici contra. Mă deranjează că se creează WC pentru oameni care nu ştiu dacă sunt bărbaţi sau femei. E o aberaţie şi bătaie de joc. De asemenea, e o aberaţie să dea voie la bărbaţi să intre în WC-ul de fete. Indiferent dacă băiatul se crede fată sau fata se crede băiat.

Susţinerea comunităţilor religioase de care s-a bucurat Trump a venit din faptul că la el e simplu: promite ceva şi face. Oamenii simpli, religioşi acceptă acest lucru şi-l înţeleg. Oamenii din oraşe mari, din California, New York, mai sofisticaţi, să zic aşa, sunt jigniţi de modul brutal în care se comportă Trump. El este atacat permanent pentru ceea ce face, ce zice, a fost numit xenofob, anti-musulman, anti-asta, anti-aia, au lipit toate nomenclaturile posibile pentru că nu le plăcea de el.

Pentru aceşti oameni, Biden e mai plăcut, pentru că e sofisticat, vorbeşte frumos, promite cerul şi pământ. Eu un lucru am învăţat de la părinţii mei, ei probabil l-au învăţat din viaţa lor: cu oamenii care zâmbesc prea mult, sunt drăguţi, te pupă în fund, trebuie să ai mare grijă, să te fereşti de ei. În omul care poate e mai dur, dar simplu, sincer, direct poţi avea încredere.

Trump şi economia



- Trump a promis americanilor că va crea locuri de muncă şi va aduce facilităţi întreprinzătorilor privaţi respectiv va descuraja politica de ajutoarele sociale? S-a ţinut de promisiune?



Da, atâta timp cât nu a fost Covid, absolut. Astfel, nu a fost nevoie de ajutor social pentru că s-au creat locuri e muncă. Natura de bază a omului este că vrea să fie util, vrea să facă, vrea să fie bun, dacă se poate, aici excludem criminali sau oamenii bolnavi la cap, care sunt o mică minoritate. Când elimini imigrarea ilegală, exportul de joburi către China, acele joburi sunt create în SUA, astfel că orice om ce vrea să lucreze, găseşte job la un salariu rezonabil. Trump a făcut asta pana la sosirea pandemiei de Covid. Înaintea lui, ideea era: hai să exportăm toate joburile în China, iar atunci ce e scump în SUA devine mai ieftin, pentru că se face mai ieftin. Asta a fost ideea unor politicieni precum Clinton, Bush, Obama, munca o fac chinezii, noi vindem mai ieftin în SUA, iar de aici iluzia de viaţă bună bazată pe oameni veniţi ilegal care lucrează ieftin în restaurante, curăţă casa, un fel de servitori. Problema a fost că nu au mai existat joburi în SUA, cei care şi-au pierdut astfel joburile devin dependenţi de ajutorul social, devin nişte sclavi ai sistemului. Asta e tragedia socialismului. La fel, mă gândesc la natura umană, omul alege calea cea mai simplă, dacă are posibilitatea să nu facă niciun efort şi să primească ajutor social, se va obişnui astfel. Hristos avea o zicală: <Mai bine să-l înveţi pe om să pescuiască, decât să-i dai un peşte>. Şi aici s-a dovedit că economia socialistă, şi democrată de fapt, e tragică pe perioadă îndelungată, pe când economia capitalistă umanitară, care prevede şi ajutarea celor slabi, implementată într-un fel de Trump, duce al boom economic şi la fericirea oamenilor.

„Ce a făcut Trump e foarte bine pentru Glob, dar nu pentru globalişti”

- În ceea ce priveşte politica externă, Trump a fost acuzat de presa pro-democrată de legături prea apropiate cu Rusia. De asemenea, relaţia lui bună cu dictatorul din Corea de Nord a fost criticată. Cum vedeţi dvs politica externă pe care a dus-o Trump? Dar politica pe care a avut-o vis-a-vis de România?





E o poveste foarte complicată. După mine, Trump e omul perfect să negocieze cu Putin şi cu alţi escroci care văd de interesele ţărilor lor, pentru că şi el asta face, are grijă de interesul SUA. El la negocieri avea în vedere interes Americii şi nu al Rusiei. Asta la fel cum ruşii urmăresc interesele Rusiei, iar chinezii interesele Chinei. Apropo, am fost foarte des în China anii trecuţi şi ceea ce se întâmplă în Chin pentru chinezi e aproape magic. E de nedescris ce viaţă bună au ajuns să aibă chinezii. Această viaţă bună, creştere economică şi boom economic au apărut pe socoteala Americii şi a Europei, care au exportat tot ce se putea. Astfel că am avut loc o creşterea de necrezut, un boom economic de necrezut. La la preşedintele Chinei, Trump a ales să aibă grijă de economia americană.

Nu cred că Trump s-a gândit vreodată la bani când a decis să candideze– să luăm în considerare că Trump e milionar, moştenit de la tatăl său, a făcut business-uri imobiliare în SUA şi în lume, nu-i pasă lui de bani. Pe când, majoritatea politicienilor trăiesc din salarii de câteva sute de mii de dolari pe ani, cât sunt salariile de congresman sau de preşedinte, iar în mod foarte ciudat, când termină cei 4 ani sau 8 ani de mandat, devin multimilionari. De unde? Matematica nu funcţionează în cazul lor, decât dacă ar câştiga la loto sau cineva le bagă bani în bunzunar, în mod cât de cât legal, ca să le cumpere votul. Pentru mine Trump este mai OK decât Biden, care şi-a făcut bani fiind politician.

De când Trump e la putere n-a fost război, ba mai mult, a retras armata SUA din multe locuri, a semnat zeci de acorduri economice şi politice, a semnat tratate de pace în Azerbaidjan, Israel, Palstiena. Ce a făcut el, şi ce sperăm că va continua să facă - e foarte bine pentru Glob. Sigur, nu e bine pentru globalişti care voiau ca graniţele să fie deschise, să vină imigranţi din Africa în Europa să trăiască pe ajutor social, şi o mare parte din ei să se integreze în societate. La fel şi în SUA, marea majoritate a imigranţilor ilegali ajung să se integreze în societate şi contribuie pe termen lung. Dar asta se poate rezolva şi pe cale legală. E important să ştii cine vine, ca să elimini pe cei 0,1 % sau 1% terorişti, nebuni etc. Dacă inviţi pe cineva în casă, vrei să şti cine e persoana respectivă. Dacă vine cineva necunoscut, vrei să ştii cine e şi de ce a intrat pe geam.

Cei ce sunt pro imigrare liberă niciunul nu a deschis casa personală să primească imigranţi, toţi vorbesc de ce ar trebui să facă oraşul, statul, ţara. N-am văzut pe Merkel să aducă acasă la ea câţiva imigranţi ilegali. Iar ne întoarcem la natura umană- să predici ceea ce faci.



- Am citit anumite opinii care spuneau că venirea lui Trump la Casa Albă a fost şi o reacţie la corectitudinea politică şi discriminarea pozitivă exagerate faţă de minorităţi promovate de democraţi. Cum vedeţi aceste chestiuni?



Da, absolut. E exact ce am spus, să faci ceea ce predici. Există o mişcare pro-globalizare peste tot în lume. Majoritatea populaţiilor locale suferă în urma globalizării şi nu vrea să continue aşa. Elitele care beneficiază de globalizare doresc să se meargă înainte, doresc un sistem liber, fără graniţe, dar ei, personal, nu sufereau nicio consecinţă negativă.

Mişcarea Black Live Matter este discriminatorie, crede Haber.



„Când te opreşte poliţia deoarece ai mers cu maşina prea repede, poliţistul ţine mana pe pistol“



- Ce părere aveţi despre mişcarea Black Lives Matter şi modul în care au fost gestionate mişcările de protest de autorităţi?



Orice viaţă contează. Dacă pui orice culoare înainte de „life matter” eşti rasist. Rasiştii albi spuneau „white life matter” şi dădeau foc la casele negrilor. Rasismul e oribil, eu, fiind evreu şi ştiind din experienţa poporului meu ce înseamnă asta, sunt împotriva rasismului. Bineînţeles, că fiecare viaţă e importantă, dar să creezi un motto numai pentru negri nu mi se pare necesar, e chiar discriminatoriu. Sunt persoanele de culoare discriminate în SUA? Ne întoarcem la natura umană şi vă spun: probabil că da, dar discriminarea vine din toate direcţiile şi merge în toate direcţiile. Probabil şi negrii îi discriminează pe albi la anumite lucruri, probabil că mulţi albi nu-i iubesc pe negri, evrei, chinezi etc. Asta va dispărea în timp prin educaţie, nu printr-o mişcare care sparge magazine şi demolează statui. Ce a creat Black Live Matter este o legitimare pentru extremiştii albi, care ar fi dispărut. Faptul că au fost demonstraţii la moartea lui Floyd e în regulă, pentru că ce s-a întâmplat a fost oribil.

În general poliţia e foarte brutală în SUA, strategia lor, mantra lor este să acţioneze cu „overwhelming force (forţă copleşitoare - nr), aşa că atunci când te opreşte poliţia deoarece ai mers cu maşina prea repede, poliţistul ţine mana pe pistol şi-ţi spune să ridici mâinile pe volan fie că eşti alb sau negru. E jignitor şi probabil fac acest lucru mai des cu negrii decât cu albii. Înţeleg frustrarea lor. În vremea lui Trump, a crescut numărul de negri angajaţi în economie mai mult decât pe vremea democraţilor. Toată îndoctrinarea şi modul de funcţionare a Poliţiei americane sunt o continuare a ceea ce s-a întâmplat în anii 60. Pentru asta sunt responsabili democraţii si republicanii, nu Trump. Nu se poate spune că Trump a fost anti–negri după părerea mea, dimpotrivă.

„Trump e un golan bătăuş. Nu e un om care să accepte înfrângerea sub nicio formă“



- La final o întrebare cu răspuns alterantiv (în funcţie de rezultatul alegerilor). Dacă Trump continuă la Casa Albă ce credeţi că se va întâmpla cu economia, criza medicală, politica externă a US? Dar dacă Biden va câştiga?

Nu ştiu cine va câştiga. Cred că va lua foarte mult timp până vom afla. Trump e un golan bătăuş. Nu e un om care să accepte înfrângerea sub nicio formă. O să se zbată până în pânzele albe. Va dura luni de zile până se va decide. Dacă va câştiga va continua politica începută, iar globalizarea se va întrerupe total. În foarte multe ţări la putere va veni Dreapta, ca o copie a SUA, fiecare ţară va avea grijă de problemele populaţiei în timp ce respectă şi colaborează celelalte ţări. Trump va avea grijă de SUA, Putin e Rusia, Xi Jinping de China.

Dacă pierde Trump, se va întoarce globalizarea, dar vor trebui reparate toate pagubele făcute de Trump acestei politici, care nu cred că va mai funcţiona. Marea tragedie a acestor alegeri e lipsa de încredere a populaţiei şi deschiderea ochilor întregii populaţii din lume către manipulările politicienilor şi către ce s-a întâmplat până acum în spatele cortinei. Înainte de Trump, şi poate asta a deranjat oamenii de media, dintre care 90% sunt împotriva lui Trump, totul se întâmpla în spatele cortinei, iar politicienii spuneau ca actorii o poveste frumoasă, că va fi soare şi bine, iar ei aveau grijă de interesele celor din spatele cortinei, milionarii şi familiile regale. Ce s-a întâmplat acum? Această politică a fost ruptă în bucăţi.

Media a publicat acele sondaje care-l dădeau pe BIden câştigător, încercând să manipuleze oamenii să-l voteze. E în natura umană, că fiecare om încearcă să facă parte dintr-un grup, iar grupul lui să câştige. Dacă vezi media, prietenii tai, vecinii tăi sunt toţi cu Biden, mergi cu gloata din instinct. E mai simplu să mergi cu majoritatea. Dacă predicţiile privind victoria se duc către un candidat, lumea votează cu acel candidat. Dacă asta se întâmplă acum, după ce predicţiile, sondajele au fost exagerate, mincinoase, a doua oară, lumea va învăţa lecţia şi nu va mai vota astfel.

Noam Chomsky, un activist de extremă stângă – super-liberal, super anti-capitalism- a venit cu expresia „manufacturing consent” (fabricarea consimţământului-nr) prin presă, idee copiată de la Stalin şi Hitler. Prin slogane şi imagini convingeai pe oameni să aleagă anumite lucruri. Acest „manufacturing consent” nu mai funcţionează azi din cauza Tik tok, Facebook şi alte reţele unde poţi expune păreri. Presa a devenit foarte partizană, atât cea de dreapta cât şi cea de stânga, iar asta a adus la scăderea credibilităţii. Tragedia este că prin schimbarea indusă de politicieni şi de alegeri ne îndreptăm spre o nouă lume în care nu ştim ce vom trăi.

- Care credeţi că sunt greşelile majore ale lui Trump?

Trump are multe greşeli, ca orice om care lucrează din instinct. Diferenţa dintre Steve Jobs, Trump şi alţi conducători este că ei lucrează din instinct, în timp ce alţi politicieni lucrează din actorie. Când lucrezi din instinct faci foarte multe greşeli şi arunci cuvinte pe care care nu voiai să le spui. Când te exprimi negândit e clar că faci greşeli şi asta costă.



- Credeţi că dacă nu era pandemia de COVID, soarta alegerilor era alta?

Dacă nu era Covid, Trump câştiga 100 %. Doar cei ce nu fac nimic nu greşesc. Politicienii, care doar vorbesc şi nu fac nimic, au grijă să evite rspunsuri clare la întrebări care dor. Oricum, încă nimic nu e stabilit. Cum spunea John Lennon: „Viaţa e ceea ce ţi se întâmplă în timp ce-ţi faci alte planuri”.



