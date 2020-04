De ce este Germania „deasupra tuturor“ în lupta cu COVID-19: „Avem mai multe ventilatoare, paturi ATI şi medici decât orice ţară din Europa“

Dacă numărul de infectaţi - 127.000 - se apropie de cel al ţărilor unde COVID-19 a lovit cel mai grav, cum ar fi Italia (156.000), Spania (169.000), Franţa (133.000), în ceea ce priveşte numărul de persoane decedate, Germania înregistra, luni, 13 aprilie, numai 3.022 de decese, cu mult mai puţin decât Italia (19.000), Spania (17.000) sau Franţa (14.000). În Germania, din o mie de persoane infectate, au murit circa 23, mult mai puţin comparativ cu Italia (121 decese /1.000 de infectaţi), Spania (100 decese/1.000 infectaţi) sau Marea Britanie care are 124 de decese/mia de infectaţi). Karl Lauterbach, profesor de economie a sănătăţii şi epidemiologie la Universitatea din Köln şi un membru al Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, a explicat pentru CNBC care au fost factorii care au determinat numărul mai mic de decese: „Cred că până acum am avut noroc, deoarece am fost loviţi de valul de noi infecţii mai târziu decât multe alte ţări europene, de exemplu Italia, Spania şi Franţa", a declarat acesta. Apoi, în al doilea rând, primii oameni care s-au infectat în Germania erau mai tineri decât media populaţiei, astfel că „am fost loviţi mai târziu şi cu pacienţii mai tineri iniţial, explică specialistul.”